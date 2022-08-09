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КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В провинции Шанси (КНР) жители целой деревни в полном объеме избавились от нищеты

08.08.2022, 08:29 2406
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В провинции Шанси (КНР) жители целой деревни в полном объеме избавились от нищеты
Фото: Кадр с видео
Деревня Наньгоу общей площадью 24 кв. км расположена на южной части района Аньсай городского округа Яньань провинции Шанси, которой подчиняются 7 крестьянских ячеек в количестве 1009 сельчан из 345 домохозяйств, среди них 45 зарегистрированных малообеспеченных домохозяйств в размере 119 сельчан. 
 
На территории деревни обрабатывают около 211 га, действуют 8 крупных домохозяйств разведения, и численность поголовья местных овец Хуэян равна 1200. Деревня оснащена современной инфраструктурой: территории полностью покрыты электроснабжением, есть водопровод и гудронированное шоссе, построен сельский медицинский пункт высокого уровня, а также гарантировано безопасное и надежное проживание. 

 
В 2018 году жители целой деревни уже в полном объеме избавились от нищеты. По итогам 2021 года среднедушевой располагаемый доход достиг отметки в 17 500 юаней. На пути к искоренению нищеты в деревне Нангоу, приняв уникальную модель развития под лозунгом "кооперативного хозяйствования с помощью поддержки предприятий под эгидой партийной ячейки на основе выявления образцового эффекта членов Компартии и участия народных масс", благодаря укреплению руководящего состава, трансформации мышления сельчан и вовлечению ведущих предприятий жители всемерно продвигали реформу системы прав коллективной собственности в сельской местности, а также энергично развивали современное сельское хозяйство и сельский туризм, что позволило вывести жителей из бедности в 2018 году. В этом процессе деревня Наньгоу преобразуется с опорой на три реформирования, а именно: превращение ресурсов в активы, капитала - в акции, а также фермеров - в акционеров, благодаря чему удалось добиться прорывного развития.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 

 
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 

новости по теме

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В провинции Шанси (КНР) древняя пагода стала символом революции

08.08.2022, 08:46 2091
Гора Баоташань в Китае - одна из самых высоких вершин над уровнем моря. На вершине горы находится пагода, первоначально возведенная при династии Тан ( 618-907 гг.). Она была восстановлена в период династии Сун ( 960-1279 гг.), в также была отремонтирована при династиях Цзинь (1115-1234 гг.) и Мин (1368-1644 гг.).
 
1200-летнее сооружение высотой 44 метра, с периметром 36,8 метра, представляет собой восьмиугольную девятиэтажную кирпичную башню в стиле лофт. Во времена династии Сун на холме были построены Академия "Цзялян Шуюань" (образовательная благотворительная организация), Храм Дунъюэ, Башня Чжайсин (сбора звезд), Сигнальная башня, a у подножия горы видны наскальные надписи, Лес стел и Колодец Фаньгун. У подножия горы выгравированы на каменной скале три китайских нероглифа "Цзя Лин Шань", которые написал Фань Чжунъянь (известный литератор и политик в династии Северная Сун (960-1127 гг.).

 
Древняя пагода приобрела новый вид и стала пылающим факелом, который вел китайскую революцию от победы к триумфу, когда в 1937 году председатель ЦК КПК Мао Цзедун переехал в Яньань. В 1957 году пагода была внесена в число первой партии ключевых объектов охраны культурных ценностей провинцией Шэньси, а в 1996 году была признана Госсоветом КНР в качестве организации. 
 
Информационное агентство Kazakhstan Today 
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 

 
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (C9IPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР. 
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В Китае жители поддерживают традиционную культуру и культивируют ее бережным сохранением секретов производства и обычаев ношения традиционной одежды

01.08.2022, 10:58 6511
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: В Китае жители поддерживают традиционную культуру и культивируют ее бережным сохранением секретов производства и обычаев ношения традиционной одежды
Фото: Кадр с видео
В Китайской Народной Республике жители поддерживают традиционную культуру и культивируют ее бережным сохранением секретов производства и обычаев ношения традиционной одежды, рассказала в ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) владелец магазина традиционной китайской одежды Ши Нана.
 

Я из города Хен Шуй (Heng shui), провинция Хэбэй. Я начала работу в этом бренде 10 лет назад. История этого бренда уже насчитывает 20 лет. Его создала госпожа Ян Фань в 2002 году. Она очень любит китайскую культуру. До создания этого бренда, она не была знакома с дизайном одежды. Она изучала авиастроение. Заниматься дизайнерским делом было предначертано ей судьбой. Когда Ян Фань была Европе, многие люди считали ее кореянкой или японкой. В тот момент в ней начало расти патриотичное чувство, желание рассказать о своей родине при помощи традиционной одежды. В 2002 году она вернулась в город Шэньчжэнь и создала бренд Цзи Сян Чжай", - рассказала эксперт.

 
По ее словам, "госпожа Ян Фань изучает китайскую культуру более 20 лет. В начале творческого пути ей стало понятно, что многие китайские женщины, на самом деле, очень любят традиционную культуру. Возраст покупателей бренда на сегодняшний день от 11 до 80 лет, они испытывают глубокую любовь к китайской культуре. В дизайне наших костюмов вы можете увидеть элементы, свойственные различным династиям, таким как Хань, Тан, Сун.

 
Сегодня можно встретить как школьников, так и студентов, одевающихся в традиционную одежду". 
 

Традиционная одежда подходит для людей любого возраста. Все элементы которые мы используем в создании дизайна для одежды имеют свое положительное значение. К примеру дракон, феникс - знаки благополучия, в дизайне мы используем изображения цветов - пиона, камелии и птиц. Пион означает богатство, благородство. Клиенты у нас могут быть чиновниками телеведущими, бизнес леди, но также и обычные люди, интересующиеся традиционной одеждой", - отметила Ши Нана. 

 

Процесс создания - достаточно трудоемкий и включает в себя множество этапов. Все материалы натуральны, из нитей тутового шелкопряда.

 
С точки зрения фэн-шуй такой материал может повысить уровень Ян в человеке. Суть человеческого тела принадлежит Инь, а такой материал содержит в себе Ян. Таким образом создается баланс", - пояснила Ши Нана.
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Национальная и религиозная политика с китайской спецификой

30.07.2022, 20:18 9146
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Национальная и религиозная политика с китайской спецификой
Национальная политика Китая 
 
В Китайской Народной Республике проводится национальная и религиозная политика с китайской спецификой, рассказала в ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года доктор исторических наук, профессор Дай Гуйцзю.
 
Национальный состав
 
Китай - единое многонациональное государство. Здесь проживают 56 национальностей. По данным 7-й (последней) Всекитайской переписи, проведенной 1-го ноября 2021 года, численность населения на континенте Китая составляет 1 млрд. 411 млн. 780 тыс. человек. По количеству населения Китай занимает первое место в мире. Самая крупная национальность Китая - ханьцы составляют 91,11 процента общей численности населения Китая, выходцы из других 55 национальностей - 8,89 процента. По сравнению с ханьцами все остальные национальности являются малочисленными. В их число входят: чжуан, хуэй, уйгуры, и, мяо. маньчжуры, тибетцы, монголы, туцзя, буи, корейцы, дун. яо, бай, хани, казахи, дай, ли, лису, шэ, лаху, ва, шуй, дунсян, наси, ту, киргизы, цян, дауры, мулао, гэлао, сибо, цзинпо, салары, буланы, маонань, таджики, пуми, ну, ачаны, эвенки, цзино, узбеки, цзин, дэаны, юйгу, баоань, мэньба, дулуны, орочоны, татары, русские, гаошань, хэчжэ и лоба. Из них наиболее многочисленной этнической группой являются чжуаны - 15,556 млн. человек, а самой малочисленной - лоба (2322 человека).(展示各民族图片)
 
В последние годы с развитием рыночной экономики в Китае усиливаются и расширяются межэтнические контакты в области культуры и быта. Те районы, которые раньше были замкнутыми, теперь стали открытыми для туристов страны и всего мира. Кроме того, у нас все большее распространение получают межнациональные браки.
 
Национальная политика 
 
После образования КНР в Китае внедрена в жизнь политика национальной автономии. Наше правительство подчеркивает, что все национальности вне зависимости от количества населения, степени развитости экономики и социальной структуры, национальных привычек и вероисповедания полностью равноправны. Правительство выступает против любых проявлений национального угнетения и дискриминации по национальному признаку, укрепляет дружбу между национальностями и дружбу внутри национальностей. 
 
Равенство, сплочённость, взаимопомощь и совместное процветание всех наций - таковы основные принципы китайского правительства в решении национального вопроса. В введении Конституции КНР предусмотрено: "Китайская Народная Республика - единое многонациональное государство, созданное общими усилиями народов различных национальностей всей страны. Уже установились и будут укрепляться впредь национальные отношения равенства, сплочённости и взаимопомощи. В борьбе за сохранение национальной сплочённости следует выступать как против национализма великой нации, прежде всего великоханьского шовинизма, так и против местного национализма. Государство прилагает все усилия к тому, чтобы способствовать общему процветанию всех национальностей страны".
 
Кроме того, в статье 4 Конституции подчеркивается, что все национальности в Китае равноправны. Государство гарантирует законные права и интересы всех национальных меньшинств, охраняет и развивает отношения равенства, сплочённости и взаимопомощи всех национальностей. Запрещаются дискриминация и гнет в отношении любой национальности, запрещаются действия, направленные на подрыв сплоченности между национальностями и их раскол. 
 
На основе конституционных принципов национальной политики в районах компактного проживания нацменьшинств осуществляется региональная национальная автономия. Таким образом, нацменьшинства получили возможность быть хозяевами страны и распоряжаться внутренними делами своего национального региона. Принятый в 1984 году на 2-й сессии ВСНП 6-го созыва "Закон о национальной районной автономии" является основным законом, конкретно гарантирующим претворение в жизнь основных принципов и положений Конституции относительно национальной районной автономии. 
 
Районы национальной автономии включают в себя три вида автономных формирований: автономный район, автономный округ и автономный уезд. Центральное правительство оказывает районам национальной автономии весомую финансовую и материальную помощь, стимулируя их экономическое и культурное развитие. Ныне в Китае существуют пять автономных районов - Автономный район Внутренняя Монголия (создан 1 мая 1947 года), Синьцзян-Уйгурский автономный район ( 1 октября 1955 года), Гуанси-Чжуанский автономный район (5 марта 1958 года), Нинися-Хуэйский автономный район (25 октября 1958 года), и Тибетский автономный район (9 сентября 1965 года), сформированы 30 автономных округов, 120 автономных уездов. Кроме того, учреждены более 1300 национальных волостей. Органами самоуправления в местах национальной автономии являются Собрания народных представителей и народные правительства автономных районов, автономных округов и автономных уездов. Все районы национальной автономии Китая являются неотъемлемыми частями Китая. Теперь во всех автономных районов Китая высшую исполнительную власть выполняет человек из титульной нации данного района, а секретарь Компартии обычно по национальности - ханец. 
 
Межнациональные отношения Китая
 
За период после образования КНР китайское правительство разработало ряд политических установок, благоприятствующих развитию национальных районов и районов компактного проживания нацменьшинств, благодаря чему в национальных районах произошли огромные перемены, непрерывно повышается жизненный уровень меньшинациональностей, укрепляются и развиваются межнациональные отношения, основанные на равноправии, единстве, сплоченности, взаимопомощи и гармонии. В целом межнациональные отношения в Китае оказываются благоприятными. Однако в связи с наличием различий между народностями в плане языка, культуры, обычаев, нравов и вероисповедания, а также по причине экономических интересов неизбежно возникновение между ними противоречий и споров. Наше правительство поощряет решить подобные противоречия политико-юридическими мерами.
 
Национальная политика Китая направлена в основном на решение внутренних проблем, оказывающих влияние на экономическое развитие и безопасность страны.
 
Религия в Китае 
 
Конфессиональный состав Китая
 
Китай не только многонациональная страна, но и многоконфессиональная. Поскольку вероисповедание - это частное дело граждан, поэтому у нас нет официальных данных о точном количестве верующих. По неполным данным статистики, в Китае насчитывается более 100 млн. верующих, имеется более 85 тыс. храмов и других мест для культовых отправлений (举行宗教仪式), около 300 тыс. служащих культа, более 3 тыс. религиозных организаций, 74 духовных учебных заведения, созданных религиозными организациями. В Китае сосуществуют различные религии, каждому гражданину закон обеспечивает свободу вероисповедания. 
 
На протяжении долгих веков китайской истории многие религии проникли в Китай, и в настоящее время здесь присутствуют пять основных религиозных учений: буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм. Большинство из них составляют адепты (э, 信徒) буддизма и даосизма, однако выделить конкретное число последователей буддизма или даосизма достаточно сложно, т.к. эти две религии в Китае воспринимаются как целое. У нас много святынь - это место гармонии буддизма и даосизма. Традиционная китайская религия - даосизм. У нас есть православие, верующие которого составляют 15 тыс. чел. Они проживают в провинциях и автономных районах Китая, которые граничат с Россией.
 
К общенациональным религиозным организациям относятся: Китайская ассоциация буддистов, Китайская даосская ассоциация, Китайская исламская ассоциация, Ассоциация католических епископов, Китайский комитет патриотического движения христиан за "тройную независимость" (самоуправление, самообеспечение и самостоятельное толкование вероучения 自治、自养、自传，独立自主自办教会), Китайская христианская ассоциация и другие. Все эти организации формируют свои руководящие органы в соответствии со своим уставом. 
 
Религиозные организации в Китае пользуются самостоятельностью в проведении культовых отправлений, правом создавать духовные учебные заведения, издавать священные книги, выпускать периодические издания, заниматься общественной полезной деятельностью. Китай придерживается принципа отделения школы от религии, в системе народного образования не фигурирует (出现，列入) предмет богословия. Преподавательская и исследовательская работа в области религии ведется в отдельных высших учебных заведениях и исследовательских институтах. В духовных школах, созданных религиозными общинами, учреждены религиозные специальности в соответствии с требованиями практики. 
 
Религия является составной частью китайской цивилизации, приверженцам разных религий присущи патриотизм и преданность вере. Китайское правительство поддерживает и поощряет деятельность религиозных общин по сплочению паствы (паства 重音在前，教民) для участия в строительстве страны. Все религиозные общины проповедуют важность служения обществу, благодеяний (благодеяние 重音在я上，恩赐) на благо народа. В Китае все религиозные общины равноправны и мирно сосуществуют друг с другом, так что не было конфликтов на ре6лигиозной почве. Между верующими и неверующими поддерживаются отношения взаимного уважения, сплочения и мирного сосуществования. 
 
Государственное управление КНР по религиозным делам
 
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о важности "китаизации" религии и призвал усилить контроль над религиозной деятельностью в интернете.
 
Справка
 
Дай Гуйцзю, кандидат исторических наук, профессор, научный руководитель докторантуры. Главный редактор журнала "Китайские славистические исследования", декан факультета русского языка Пекинского университета иностранных исследований, директор Центра русского языка Пекинского университета иностранных исследований, член Академического комитета Пекинского университета иностранных исследований, директор Центра славянских стран и региональных исследований Пекина Университета иностранных языков, вице-президент Ассоциации исследований истории Китая и Восточной Европы, вице-президент Ассоциации преподавания и исследований русского языка Китайско-Российского общества Восточной Европы и Центральной Азии, член редколлегии журнала "Международный форум". Председательствовал на завершении подготовки и публикации учебника по национальному планированию "Мультимедиа национальных условий России" (четыре тома) "Десятого пятилетнего плана" для общего высшего образования.Самостоятельно опубликовал научные монографии "Реформа Русской православной церкви (1861-1917)", "Православный стиль славянской цивилизации", перевел "Силу Старшего, духовного учителя России" и несколько других книг, а также десятки научных работ. Руководил завершением проекта Национального социального фонда "Исследование политических и религиозных отношений в современной России".Основные направления исследований: российское общество и культура, страноведение и регионоведение стран СНГ и славянства и др.

Посмотреть презентацию лекции можно здесь.


Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Мастер-класс по каллиграфии

20.07.2022, 14:23 15651
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: Мастер-класс по каллиграфии
Преподаватель китайского языка, каллиграфии и чайной церемонии Пекинского языкового и культурного центра для дипломатических миссий (LSS) Чень Чэн.
 

Во-первых, давайте сначала изучим инструменты для письма, которые мы часто называем четырьмя сокровищами письменного стола. Так называемые четыре сокровища письменного стола: кисть для письма, чернильная палочка, китайская рисовая бумага и чернильный камень.

 
Кисть - традиционный китайский инструмент для письма. Вал щетки, как правило, сделан из бамбука, но существует много типов щеток, сначала люди использовали кроличий мех, позже также использовали куриный мех, конский мех и т. д. В настоящее время щетки, которые мы используем, можно разделить на три вида кистей: шерсть, мех ласки и смешанный мех. Шерсть берут с овец и коз, и она очень мягкая. Щетка из меха ласки изготовлена из меха ласки, поэтому она относительно более жесткая и эластичная, чем шерсть. Смешанная меховая щетка представляет собой комбинацию двух.
 
Далее мы рассмотрим китайскую рисовую бумагу. Существует много видов рисовой бумаги: необработанная рисовая бумага, обработанная рисовая бумага и полуобработанная рисовая бумага. На необработанной рисовой бумаге чернила капают на бумагу и очень быстро тускнеют, поэтому она очень подходит для рисования пейзажей, цветов и птиц в традиционной китайской живописи. В каллиграфии, если вам нужен более грубый стиль, хорошо подойдет сырой сюань. С обработанной рисовой бумагой все наоборот, поскольку капли чернил не впитываются быстро, что делает ее идеальной для деликатных символов и рисования. Бумага, которую мы обычно используем для каллиграфии, представляет собой наполовину обработанную рисовую бумагу, которая впитывает чернила до такой степени, что они не переливаются слишком сильно.
 
Древним китайцам приходилось растирать чернила перед тем, как писать. Для измельчения чернил вам понадобится чернильный камень и чернильный блок. Лучшим чернильным камнем является красный шелковый чернильный камень из Цинчжоу, провинция Шаньдун, чернильный камень Дуань из Чжаоцин, провинция Гуандун, чернильный камень Ше из Шечжоу, провинция Аньхой, и чернильный камень Таохэ из Чжуони, провинция Ганьсу, которые называются четыре знаменитых чернильных камня.

 
Итак, как растереть чернила? Сначала добавьте несколько капель воды на чернильный камень, затем разотрите чернильный камень в одном направлении и добавьте еще немного воды. До тех пор, пока вы не наточите достаточно чернил для своих нужд. Шлифовка чернил - очень трудоемкая задача. В древние времена люди писали в основном мелкими буквами, поэтому растирание чернил не имело большого значения. В настоящее время людям не нужно использовать чернила и кисть для ежедневного общения, заменив их декоративными и художественными, поэтому все больше и больше людей любят писать крупными символами, шлифовальные чернила трудно удовлетворить потребности крупных символов, поэтому чернила были Родился. Когда мы пишем, нам нужно использовать чернила и шлифовальные круги. Далее давайте рассмотрим пять каллиграфических стилей в китайской каллиграфии: истинный, скоропись, печать и линия.
 
Письмо на кости оракула, названное в честь когтей черепахи и костей животных, на которых оно выгравировано, впервые использовалось для гадания и является важным историческим источником, в котором записаны гадательные события династий Инь и Шан, которым более 3000 лет. Письмо кости оракула симметрично и стабильно по структуре и имеет три элемента каллиграфии: использование кисти (использование ножа вместо пера), окончание (структура символа) и стиль главы.
 
Письмо на кости оракула, возможно, является самым ранним систематическим и зрелым китайским иероглифом, который мы можем видеть сегодня. Впервые ее нашли жители деревни Сяотун в Аньяне, провинция Хэнань, которые не знали, что это очень ценная культурная реликвия, а считали ее только "костью дракона", способной вылечить все болезни. Существование надписей на костях оракула было воспринято всерьез только после того, как покойный цинский чиновник по имени Ван Ижун обнаружил кость дракона с надписями из Аньяна, провинция Хэнань, в 1899 году. обнаружены в результате археологических раскопок и других средств.
 
Китай вступил в бронзовый век со времен династии Ся, а в периоды Шан и Чжоу технология выплавки бронзы была очень развита. Люди в династии Чжоу называли бронзу золотом, а надпись, отлитую на бронзовых сосудах, называли золотым письмом. То, что вы можете увидеть сейчас, - это знаменитая тарелка Сан, представляющая собой бронзовый сосуд поздней династии Западная Чжоу, обнаруженная во время периода Цяньлун династии Цин. У него круглая форма, неглубокий живот, двойные прикрепленные уши и высокий обод. Он украшен кюями и анималистическими мотивами. Пластина имеет надпись из 19 строк и 357 знаков, отлитых на внутренней основе. Это важный исторический источник для изучения земельной системы династии Западная Чжоу.
 
Линии золотых надписей на пластине Сана толстые и простые, мазок смелый, но не дикий, буквы живые, но не нестабильные, и вся работа тяжелая и энергичная, но элегантная и гладкая. В период Весны и Осени и в период Воюющих царств вассалы и лорды были разделены, и китайские иероглифы разных стран имели разную простоту и сложность и многообразие форм. После объединения Китая путем уничтожения шести королевств Цинь Ши Хуан ввел политику "одинаковый текст для книг и одинаковую колею для автомобилей" и унифицированные меры и веса. Ли Си, премьер-министр, отвечал за упрощение системы письма Цинь на основе оригинального письма печати и создал унифицированную форму китайских иероглифов, которая называется письмом малой печати.
 
Однако официальный сценарий, сценарий с маленькой печатью, писался медленно, в то время как официальный сценарий, превращая круг в квадратную складку, повышал эффективность письма. Здесь мы должны упомянуть человека по имени Чэн Мяо, который был чиновником династии Цинь, но был заключен в тюрьму за совершение преступлений. В тюрьме Чэн Мяо вспомнил о своей работе в качестве чиновника и подумал, что использование письма малой печати требует слишком много времени и труда, поэтому он изучил его, изменил и упростил письмо печати и создал официальный шрифт, который был утвержден Цинь Шихуанди. С тех пор родился канцелярский сценарий. Форма персонажа канцелярского письма в основном широкая и плоская, с длинными горизонтальными и короткими вертикальными рисунками, а также подчеркнуты "голова шелкопряда и гусиный хвост" и "три поворота". Согласно обнаруженным документам, канцелярская письменность была создана при династии Цинь и широко использовалась при династии Хань. Сценарий Хань достиг своего пика во времена династии Восточная Хань, унаследовав традицию письма печати и открывшись для династий Вэй, Цзинь, Северной и Южной династий.
 
Обычный шрифт произошел от официального шрифта, который является более упрощенным, горизонтальным и вертикальным, и называется обычным шрифтом, потому что он имеет квадратную форму, штрихи в основном горизонтальные и вертикальные. Обычный шрифт использовался для многих целей, таких как написание экзаменов для древних имперских экзаменов и написание мемориалов императору. Четырьмя великими мастерами регулярного письма были Оуян Сюнь, Янь Чжэньцин, Лю Гунцюань и Чжао Мэнфу.
 
Бегущая рука была создана, чтобы компенсировать недостаток медленной скорости письма обычного письма. Мудрец каллиграфии Ван Сичжи сочетал в себе практичность и артистизм бегущей руки.
 
Давайте взглянем на предисловие к "Коллекции Лантин" Ван Сижи, которая является самой известной в мире строкой письма. В апреле 353 г. н.э. (третий день третьего месяца девятого года правления Юнхэ Цзинь, 1667 лет назад) Ван Сичжи и его друзья Се Ань, Сунь Чор и еще 41 человек собрались в павильоне Лантин на горе Куайцзи, чтобы выпить. и писать стихи. Ван Сичжи собрал эти стихи в сборник и написал предисловие, в котором описал инцидент с кубками и водой и выразил свои внутренние чувства, возникшие в связи с этим. Макет предисловия разреженный и четкий, кисть разнообразна, а импульс выбран свободно, поэтому он известен как первая строка в мире.
 
Если обычный шрифт похож на человека, сидящего в тишине, а бегущий сценарий похож на человека, идущего, то курсив - это бегущий человек. Курсив появился в начале династии Хань, и, чтобы быть быстрым, многие символы были упрощены в курсивном письме, а штрихи между верхом и низом символов были одинаковыми, что давало людям ощущение плавности.
 
Иероглиф "фу" очень популярен среди китайцев. Он имеет значение счастья и удачи. Давайте посмотрим, как это выглядит при написании разными стилями каллиграфии. Это фу, написанное большой печатью, с горизонтальной и вертикальной линиями с левой стороны, образующими алтарь, и парой рук, держащих бутылку вина с правой стороны, подносящих ее к алтарю, что означает молиться о счастье. Это небольшой знак-печать, написанный канцелярским шрифтом, обычным шрифтом, бегущей рукой и курсивом.
 
Сегодня мы учимся писать символы предсказания. Сначала нужно научиться держать кисть. Можешь попробовать. Используйте большой, указательный и средний пальцы, чтобы прижать кисть, безымянный палец к щетке и мизинец к безымянному пальцу. Оставьте расстояние между ладонью и пером, чтобы вам казалось, что вы можете держать яйцо. Вы можете представить свою руку в виде тигрицы, а ручку в виде тигренка. Тигрица движется с тигренком во рту и натыкается на горный ручей, который нужно перепрыгнуть. В это время сила тигрицы, сжимающей маленького тигра, не может быть большой, иначе маленький тигр будет укушен до смерти. Конечно, нельзя применять слишком много силы, иначе тигренок упадет в долину и погибнет.
 
Научившись держать ручку, мы перешли к письму. Сегодня мы будем учиться писать иероглиф фу мелким шрифтом. Во-первых, давайте попрактикуемся в основном штрихе, горизонтальном. Начните с мазка влево, не слишком длинного, затем расслабьтесь и позвольте мазку вернуться вперед, отрегулируйте мазок так, чтобы кончик находился в середине чернил, и выровняйте мазок слева направо. Горизонталь должна быть написана ровно и ровно.
 
Далее идет вертикаль, которая пишется вверх, не слишком длинная, затем расслабьтесь, дайте мазку вернуться, отрегулируйте мазок и пройдитесь сверху вниз так, чтобы кончик мазка оказался посередине чернил. Вертикаль должна быть написана правильно.
 
Далее рисуем круг. В два шага мы сначала пишем левую половину, идем вправо, возвращаем штрих, корректируем штрих, чтобы нарисовать полукруг влево, затем идем влево, возвращаем штрих и корректируем штрих, чтобы нарисовать половину круг вправо. От начала и до конца кончик пера должен ходить по середине чернил.
 
Сторона ши. Первый штрих не должен быть слишком длинным, а второй штрих должен быть длиннее первого. Вертикаль находится посередине горизонтали и должна быть написана длиннее. Затем нарисуйте дугу влево, чуть короче вертикали, и дугу вправо, примерно такой же длины, как дуга влево. Самая широкая часть двух линий не должна быть шире второй горизонтальной линии.
 
Далее пишем иероглиф фу. Сначала напишите символ знака, затем правую часть, обращая внимание на расстояние между крестиками в верхней части. Не пишите верхнюю часть слишком близко к знаку, иначе не останется места для нижней части. Пожалуйста, постарайтесь нарисовать круг в нижней половине как можно более круглым. Персонаж фу готов!
 
Информационное агентство Kazakhstan Today
 
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
 
Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC) 
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. 
 
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
 
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: От "Сделано в Китае" до "Сделано с умом в Китае" в рамках "двойной циркуляции"

20.07.2022, 12:46 16091
КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: От "Сделано в Китае" до "Сделано с умом в Китае" в рамках "двойной циркуляции"
Что такое Понятие "двойная циркуляция"
 

"Сделано в Китае" распространяется по всему миру, а Китай имеет статус "мировой фабрики". С проведения реформы и открытия Китая, "Сделано в Китае" распространилось по всему миру, проникая в повседневную жизнь граждан разных стран, таких как обувь, велосипеды, игрушки, предметы домашнего обихода и так далее. Упомянутая "Сделано в Китае", у нас в голове сразу появятся такие слова, как дёшево, доступно везде и т.п.., (или: такие слова, как "низкая цена" и "ошеломляющий" могут появиться в наших умах сразу же. ) Некоторые люди используют термин "мировая фабрика", чтобы описать положение Китая в международном разделении труда, и в то же время обвиняют Китай в том, что он отбирает рабочие места из разных стран и получает больше прибыли. Именно это является одним из предлогов администрация Трампы для провокации китайско-американскую торговую войну. (или: Роль Китая на международном рынке описывается как "всемирный завод", вместе с тем Китай обвинен в грабеже рабочих мест в других странах и получении больше прибылей, что является одним из поводов правительства США спровоцировать торговую войну между США и Китаем ) Как одно из оправданий. Но на самом деле, "Сделано в Китае" служит лишь одиним из звеньев в цепочке глобализованного производства, каждая страна, находящаяся в этой цепочке может обрести выгоды из "Сделано в Китае", и Китай также нуждается в сотрудничестве с предприятиями и правительствами всех стран для успешного развития отечественного производства. Мы понимаем такое сотрудничество и взаимовыгоду в результате глобализации как предпосылка концепции "Сделано в Китае" и связанные с ним политики.

 
После устойчивого развития на протяжении десятилетий китайская экономика сталкивается с новыми вызовами. С одной стороны, в мире стремительно происходят большие изменения, в глобальной эпидемической ситуации по-прежнему существует множество неопределённых факторов, нельзя игнорировать любые производные риски. С другой стороны, вслед за переходом китайской экономики от быстрого к качественному развитию, отдельные традиционные драйверы роста уже не могут удовлетворить настоящие потребности. Будь то повышение способности противостоять влиянию внешних рисков или содействие долгосрочному и здоровому экономическому развитию, необходимо срочно ускорять создание новых двигателей развития.
 
2021 год - это первый год 14-й пятилетки. В последние годы Китай переходит к высококачественному развитию в экономике, в которой основной опорой являются инновации, а не инвестиции. К настоящему времени потребление уже стало главной движущей силой экономического развития, осуществляется переход к экологическому развитию, структура экономики постепенно оптимизируется.
 
В октябре 2020года в Пекине состоялся 5-й пленум ЦК КПК 19-го созыва, посвященный исследованию и формулированию основных вопросов 14-й пятилетки развития народной экономики и общества и плана на 2035 год. На фоне углубленного регулирования международной ситуации в сфере экономики, науки и техники, культуры, безопасности, политики, а также с учетом периода мировых потрясений, разработка Китаем стратегии на следующие пять и даже пятнадцать лет - это не только живое воплощение последовательных усилий державы, но и яркая демонстрация уверенного курса на развитие.
 
Как вам известно, что Стратегия пятилетнего плана в Китае -- это важный способ управления государствам Компартии КНР. В 1953 году, когда Китай добился Великой победы в борьбе с США и оказании помощи корейскому народу, первая пятилетка стартовала по всей стране. К 2020 году Китай сформулировал и осуществил 13 пятилетних планов, и цель первых ста лет вот-вот будет успешно достигнута. Благодаря серии пятилеток, в Китае построена самостоятельная и сравнительно комплексная промышленная и национальная экономические системы, была выполнена углубленная трансформация и переход от плановой экономики до совершенствования социалистической рыночной экономики. Пятилетний план эффективно обеспечивает стабильность и согласованность национальной политики развития, из которой можно не только проследить траекторию непрерывного движения державы вперед, но и просчитать будущее направление развития Китая. 
 
1. Расширение внутреннего спроса
 
Огромный внутренний рынок помог КНР преодолеть влияние эпидемии в 2020 году. В условиях, когда экономическая глобализация сталкивается с препятствиями, опора на внутренний рынок, несомненно, является реальным выбором для Китая.
 
Численность китайского населения со средним доходом в КНР превышает 400 млн. человек, а объем ВВП на душу населения составил более 10 тыс. американских долларов. если в последующие 15 лет будет возможность увеличить численность этой группы до 800 млн., то сформируется обширная потребительская сила, это значительно повысить устойчивость экономического роста.
 
2. Укрепление научно-технологической стратегической опоры
 
3. Продвижение внешней открытости на высоком уровне
 
Китай изучает создание новой модели развития, основанной на стратегии "двойной циркуляции", в которой внутренняя экономика является опорой, а внутренняя и международная экономики дополняют друг друга. Именно это и есть главная стратегическая задача, связанная с общим развитием страны.
 
Когда с успехом завершилась реализация 13-й пятилетки, для экономического и социального развития державы уже намечено новое направление. За прошедшие пять лет китайская экономика и общество достигли значительного рывка в развитии. Например, в 2021 году общий объем китайской экономики приблизился к 114 трлн юаней, увеличившись с 15,5% от дохода всей мировой экономики в 2015 году и до 17% в 2021 году. ВВП на душу населения превысил 10 тыс. долларов США, крупнейшая в мире прослойка среднего класса продолжает расти. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности составила почти 30% мировой доли, занимая первое место на международной арене на протяжении 10 лет подряд. Дальше-больше: предотвращение и разрешение основных рисков, сокращение бедности, в том числе адресная помощь отдаленным районам, предотвращение загрязнения, строительство "одного Пояса и одного пути" - все эти и другие проекты принесли как КНР, так и всему миру новые векторы и возможности для реализации потенциала. В 2020 году, несмотря на последствия эпидемии коронавируса, Китай, благодаря централизованному руководству, полному развертыванию, трехмерной профилактике и стратегическому контролю, вышел из эпидемиологического кризиса, чтобы добиться устойчивого экономического и социального восстановления. 
 
Три этапа развития экономики в Китае:
 
  • Первый этап: индустриализация
  • Второй этап: мировая фабрика
  • Третий этап: модернизация производства
 
"Сделано в Китае" впервые вышел на мировой рынок
 
На самом деле, причина, по которой "Сделано в Китае" может стать визитной карточкой с мировым влиянием, не может быть свободной от тесной интеграции Китая с мировым рынком, знаменательным событием стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию(ВТО) в 2001 году. После вступления Китая в ВТО, благодаря значительно открытого рынка и наличию дешевой рабочей силы Китай стал идеальным местом производства для межгосударственных компаний, переместивших производство своей продукции в Китай. Эти компании являются подлинными рыночными лидерами, контролирующие торговлю и высокотехнологичные отрасли и обладающие значительными конкурентными преимуществами. Можно сказать, что волна инвестиций, вызванная маштабным притоком иностранных средств в Китай, привела к тому, что "Сделано в Китае" стало выходить за рубеж(или: Можно сказать, что инвестиционная волна, вызванная масштабным притоком иностранного капитала в Китай, продвигала "Сделано в Китае" начать распространяться по всему миру.). Тем не менее, Китай, как крупнейшая страна-производитель в современном мире, не может сравниться с Великобританией, которая привела к промышленной революции посредством изобретений и творчества в 19 веке. (или: Однако Китай, как держава производства в современном мире, не может сравниться с Великобританией, которая в XIX веке стала лидером промышленной революции за счет изобретений.) Одна из наиболее важных причин заключается в том, что глобальное международное разделение труда в значительной степени разделило производство и инновации. Одна из важных причин заключается в том, что международное разделение труда при глобализации в значительной степени отделяет производство и инновационную деятельность. Межгосударственные компании обладают ключевыми технологиями, в то время Китай собирает и производит. В таком международном разделении труда Китай долгое время брал на себя роль "всемирной сборочной фабрики", получая от нее лишь небольшую часть прибыли.
 
"Сделано в Китае" в период четвертой промышленной революции
 
Первая волна "исхода цепочки поставок", пережитая обрабатывающей промышленностью Китая
 
Если сказать, Китай сделал какие-нибудь успехи, то они в основном зависели от низких затрат на рабочую силу в Китае, но это преимущество Китая постепенно исчезает. Другие развивающиеся страны, такие как Индонезия, Вьетнам и Бангладеш, полагаются на более низкие затраты на рабочую силу и обильные ресурсы. Преимущество сырья привлекает все больше инвестиций от иностранных компаний. Начиная примерно с 2005 года, когда экономика Китая начала развиваться, а доходы населения быстро росли, стоимость рабочей силы также росла. Иностранные компании, которые изначально приезжали в Китай за дешевой рабочей силой, последовательно перемещали свои цепочки поставок из Китая, чтобы снизить затраты на рабочую силу в странах с развивающейся экономикой, таких как Вьетнам, Таиланд и Бангладеш, что вызвало первую волну исхода из цепочки поставок. Переезд произошел в традиционных производственных зонах, таких как одежда, игрушки и кожаная обувь. Под влиянием исхода "Сделано в Китае" пришлось отказаться от части продуктов с низкой добавленной стоимостью на основе готовой одежды и обуви и переключиться на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как мобильные телефоны или ноутбуки. Чтобы удовлетворить потребности производства, транснациональные корпорации построили высокотехнологичные производственные линии в Китае и представили большое количество автоматизированных станков и сложных компьютерных систем управления информацией
 
Вторая волна "исхода цепочки поставок"
 
После китайско-американской торговой войны в 2018 году правительство США призвало американские компании перенести свои цепочки поставок в Китай в другие страны или вернуться к местному производству. Возьмите Apple в качестве примера. В соответствии с политикой Трампа "пряника и пряника" Apple постоянно продвигает миграцию своей цепочки поставок за границу и требует от Foxconn открытия заводов в Индии и Бразилии. Однако эта волна "исхода по цепочке поставок" не может быть такой же простой, как и предыдущая. Главная причина в том, что сегодняшняя цепочка поставок Industry 3.0 уже не является трудоемкой фабрикой ручного производства в прошлом веке, а является высокоавтоматизированной, Высокоинформативная производственная линия. Для обеспечения высокоскоростной работы этой высокотехнологичной производственной линии требуется большое количество инженеров и полная цепочка поставок, а ресурсы Китая в этих областях относительно обильны и полны. Кроме того, в Китае также имеются хорошие условия, такие как достаточное энергоснабжение, целостная система логистики и стабильный социальный порядок. В целом, масштабный эффект развития обрабатывающей промышленности Китая и эффективность всей цепочки поставок делают многие продукты Производству трудно покинуть Китай.
 
Промышленная революция и трансформация "Сделано в Китае"
 
На мировом рынке, независимо от того, какая это страна, фактически, только благодаря истинному овладению основными технологиями, она может достичь долгосрочного экономического развития, особенно в развивающихся странах, включая Китай. Мы все надеемся, что благодаря техническому прогрессу наша страна окажется в выгодном положении в производственной цепочке, не слишком полагаясь на недорогие, высокотехнологичные рабочие места для достижения экономического развития. Из процесса развития промышленной революции мы также можем обнаружить, что Соединенное Королевство в первой промышленной революции и Соединенные Штаты во второй промышленной революции руководили развитием мировой экономики посредством технологических инноваций. Во время третьей промышленной революции США, Япония, Европа и другие страны и регионы стали лидерами в развитии. Сейчас мы часто говорим, что мир находится в эпохе новой промышленной революции, развитие искусственного интеллекта (ИИ) привлекло большое внимание, и цифровая экономика занимает все более важную позицию в экономическом росте стран по всему миру. В этом контексте китайские компании активно продвигают технологические инновации для адаптации к будущим тенденциям развития мировой экономики. Стратегия китайского правительства "Сделано в Китае до 2025 года" направлена на развитие отраслей в области информационных технологий, телекоммуникаций и передового искусственного интеллекта (ИИ). ) поле.
 
С продвижением "Один пояс, Один путь", сделанного в Китае 2025 года "и другими инициативами и планами, лидеры иностранных компаний в Китае, как правило, оптимистично относятся к рыночным и экономическим перспективам Китая. Китайские правительственные ведомства на всех уровнях находятся в дальнейшем упорядочении администрирования и делегирования полномочий. Более того, была создана серия сервисных платформ и механизм координации работы, что сыграло положительную роль для компании по сокращению эксплуатационных расходов и повышению эффективности.
 
На самом деле, большое внимание китайского правительства к цифровой экономике также обусловлено потребностями китайского народа: в Китае имеется большая и динамичная группа пользователей Интернета. Огромный внутренний потребительский рынок способствовал тому, что многие китайские компании, такие как Alibaba, Tencent и Baidu, продолжали вводить новшества и развиваться, чтобы удовлетворить потенциальные потребительские потребности людей, такие как активное содействие развитию умных городов, промышленного Интернета, искусственного интеллекта и анализа данных. Кроме того, в условиях новой эпидемии коронной пневмонии мы также увидели потенциал развития онлайн-образования, телеработы, телемедицины, электронного правительства, онлайн-развлечений и других областей, что также указывает на будущее развитие "Сделано в Китае". направление.
 
Дело: История Huawei
 
В процессе перехода "Сделано в Китае" на технологические инновации китайская компания осознала общую тенденцию развития производства и достигла больших успехов. Это была компания Huawei, основанная Рен Чжэнфэй в 1987 году. Huawei, которая была разработана на раннем этапе реформирования и открытия Китая, стала крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования. Можно сказать, что история развития компании Huawei является микрокосмом истории развития "Сделано в Китае".
 
В 1987 году 38-летний Жэн Чжэнфэй решил развиваться в Шэньчжэне и основал небольшую компанию по производству электроники под названием Huawei с уставным капиталом около 5000 долларов США. Вначале Huawei начинала как торговля, и ее первым контрактом была небольшая частная отраслевая биржа (PBX) гонконгской компании, которая в значительной степени контролируется китайским капиталом. Однако первой целью Жена Чжэнфэя было создание местной технологической компании в области, где иностранные конкуренты имели подавляющее преимущество, поэтому он вложил деньги, заработанные в компании, в исследования и разработки телекоммуникационного оборудования. В 1993 году Huawei разработала собственные продукты для абонентских коммутаторов для китайского рынка.
 
К счастью, обрабатывающая промышленность и индустрия телекоммуникационного оборудования в Китае стремительно развиваются. Huawei изначально ориентировалась на сельские районы и города третьего уровня в Китае, снабжая их типичным оборудованием. Спрос здесь меньше, чем в крупных городах, но конкуренция не так велика. ожесточенной. В 1997 году Huawei начала экспансию на международный рынок и постепенно охватила всю Азию, расширившись на Ближний Восток и Африку. Благодаря недорогим преимуществам и стратегии "настройки", Huawei постепенно завоевала значительную долю рынка. После достижения большого успеха в области типичного оборудования, компания Huawei расширила область глобальных услуг и устройств, таких как смартфоны и планшеты. На сегодняшний день Huawei считается самым известным китайским брендом и одной из ведущих мировых высокотехнологичных компаний. Это успех китайских компаний, стремящихся к прорыву в основных технологиях. Фактически, он также воплощает в себе "Сделано в Китае". Переход на "Интеллектуальное производство в Китае".
 
От "Сделано в Китае" до "Сделано с умом в Китае"
 

"Made in China (Сделано в Китае)" распространяется по всему миру, а Китай имеет статус "мировой фабрики". Однако, по сравнению со странами "мирового завода" в истории, Китай можно рассматривать только как "завод мирового производства". Благодаря своим мощным инновациям и производственным возможностям, Великобритания, Соединенные Штаты и Япония сыграли роль "мирового завода", непрерывно производящего различные продукты, машины и оборудование. В середине 19-го века Британия стала "мировой фабрикой". Она основала современный завод, работающий на паровых двигателях, разделении труда и крупномасштабном производстве. Она овладела инициативой международного разделения труда и является глобальным производственным центром и центром распределения богатства. Соединенные Штаты также стали "мировой фабрикой", возглавив второй виток промышленной революции. Соединенные Штаты использовали серию известных брендов, чтобы определить свой статус "мировой фабрики", и создали "сборочную линию Ford", заложив фундамент для современной фабрики. После Второй мировой войны Япония стала новой "мировой фабрикой" благодаря "тяжелой химической индустриализации", "созданию страны, основанной на торговле перерабатывающей промышленностью" и "созданию страны, основанной на технологиях". Он осуществил не только революцию в методе производства предприятий, таком как "Модель Тойоты", но и революцию в методе капиталистической организации, который является так называемым "менеджментом в японском стиле", таким как пожизненная занятость, годовая выручка и профсоюзы на предприятиях.

 
По сравнению с бывшим "мировым заводом", сегодняшний "мировой завод" в Китае все еще имеет значительный разрыв с точки зрения качества и количества(или: Существует большая разница между нынешним"мировым заводом" вКитае и бывшим "мировыми заводами" и по качеству и по количеству.). "Сделано в Китае" давно казалось синонимом дешевых продуктов. В Китае очень мала доля предприятий с основными технологиями, обладающими независимыми правами интеллектуальной собственности, а зависимость от иностранных технологий во многих отраслях превышает 50%, тогда как на бывшие "мировые заводы" в США и Японии приходится всего около 5%. Многие финансируемые китайцами предприятия, не имеющие независимых брендов, независимых дизайнов и основных технологий, не имеют самостоятельных прав на разработку и ценообразование и всегда находятся в конце цепочки поставок, полагаясь на производство OEM для получения скудной прибыли.
 
В качестве примера возьмем Барби и iPad, двух типичных "литейных продуктов". Большинство кукол Барби в мире производятся в Китае, если их рассчитывать по цене 10 долларов, США, владеющие брендом, получат прибыль в размере 8 долларов, тогда как китайские компании могут получить только плату за обработку в 35 центов. Самая низкая цена на iPad с надписью "Сделано в Китае" в США составляет около 499 долларов США за единицу, но на каждый проданный iPad фабрики Foxconn и Shenzhen стоят всего 9 долларов США. От оригинальных кукол Барби до оригинального iPad технология литейного производства "Сделано в Китае" была значительно модернизирована, но доля валового дохода, получаемого Китаем, снижается.
 
Горизонтальное сравнение показывает, что обрабатывающая промышленность Китая все еще отстает от передового международного уровня и все еще находится на среднем и низком уровне глобальной промышленной цепочки и цепочки создания стоимости в целом. В процессе трансформации и модернизации обрабатывающая промышленность Китая была вытеснена двойными силами "реиндустриализации" развитых стран и "ускорения наверстывания" стран с формирующимся рынком. С одной стороны, трудоемкие отрасли и компании с более низкими требованиями к поддержке промышленности начали перемещаться в страны с более низкими затратами на рабочую силу, такие как Юго-Восточная Азия. Кроме того, развитые страны с основными технологиями уделяют все больше внимания возвращению и активизации обрабатывающей промышленности, например, Германия предложила стратегию Industry 4.0, а Соединенные Штаты - стратегию Industrial Internet. Таким образом, обрабатывающая промышленность Китая сталкивается с двойным давлением со стороны низкого и высокого класса.
 
Чтобы устранить трудности и вызовы, стоящие перед "производством в Китае", изменить ситуацию китайской обрабатывающей промышленности с зависимостью от дешевой стоимости трудовых сил, отсутствием ядровых технологий и собственных брендов, Китай в 2015 году предложил стратегию "Китайское производство -- 2025", надеясь на превращение китайское производство в "умное производство" Китая.
 
В последние годы китайские бренды, такие как Huawei, DJI, Xiaomi и OnePlus, постепенно завоевали все большее признание и популярность на международном рынке, а Made in China постепенно получила новый ярлык "экономически эффективный, высокотехнологичный и инновационный". Тем не менее, чтобы осуществить переход от производства к интеллектуальному производству, Китаю еще предстоит пройти долгий путь. Ему по-прежнему необходимо изучить развитие производства с высокой добавленной стоимостью, принадлежащего Китаю. В этом процессе финансируемые из-за рубежа предприятия все еще могут делиться знаниями и технологиями. Участвовать в развитии отраслей с высокой добавленной стоимостью в Китае.
 
После политики реформ и открытости, китайский рынок всегда считался привлекательным рынком для иностранных предприятий. Так как в этом рынке много деловых возможностей иконкуренции. С одной стороны, огромная база населения Китая сама по себе представляет собой огромный потенциальный потребительский рынок, в сочетании с низкими затратами на рабочую силу, на сырьё и пустыми областями развития, он продолжает привлекать все виды иностранных инвестиций в Китай.
 
24 ноября, на саммите Fortune Global 500, журнал Fortune China совместно с американской консалтинговой компанией Ries опубликовал "Доклад о глобальном стратегическом позиционировании: триллионы возможностей национальных интеллектуальных ресурсов" (далее - доклад). Как показывает доклад, в мировом восприятии, Китай переходит от "сделано в Китае" к "китайским брендам". 
 
В докладе выражается мнение о том, что для реального создания "китайских брендов", компаниям Китая следует концентрироваться на создании брендов глобальных. Такие виды товаров, как чай, китайские блюда, одежда, умные электромобили и средства по уходу за кожей на травах имеют огромные возможности для становления глобальными брендами. 
 
"Сделано в Китае" и будущее мирового экономического развития
 
Влияние эпидемии на мировую экономику
 
В этом году распространение новой коронной эпидемии в мире оказало различное влияние на экономику разных стран: многие компании и фабрики прекратили работу и производство, а общее экономическое развитие стагнировало или даже ухудшилось. Когда экономика Китая закрылась, мы видим, что обрабатывающая промышленность многих других стран также начала сталкиваться с проблемами. Когда обрабатывающая промышленность Китая постепенно начала восстанавливаться, иностранные компании снова перестали работать, в свою очередь, многие китайские компании не смогли начать работу гладко. Эта дилемма тесно связана со структурным изменением глобальной экономической и торговой структуры. В 1990-х годах более 70% структуры торговли между странами мира составляла торговля промышленными товарами, и большая часть продукции производилась в пределах одной страны, но в 2018 году эти данные были обратными , Более 70% мировой структуры торговли стран уже является торговлей полуфабрикатами, что означает, что большинство продуктов производится в разных странах. Это свидетельствует о том, что страны тесно связаны в производственных связях. В условиях высокой степени взаимозависимости восстановление мировой экономики требует взаимного доверия и сотрудничества между всеми странами для преодоления трудностей.
 
Будущее мирового производства неотделимо от прогресса высоких технологий
 
Не только Китай, но и будущее "Сделано в мире" также требует продвижения высоких технологий, таких как 5G(пятое поколение мобильной связи), базовой технологии, которая поддерживает развитие новых областей, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и автоматизированные транспортные средства. Многие страны мира придают большое значение этому. Разработка и применение технологий, потому что продвижение и применение технологий 5G имеет огромный потенциал развития, который может внести потрясающие изменения в будущий образ жизни и окружающую среду человечества. В процессе технологического развития и применения он неотделим от обмена технологиями, обмена талантами и разумного разделения труда между странами, - таков опыт, извлеченный из истории мирового экономического развития. Наконец, "Сделано в Китае" не является статичной концепцией. Его эволюция похожа на процесс, в котором компания стремится выжить и развиваться на рынке. Это процесс от незрелого до зрелого, от низкоуровневого до высококлассного, и необходимость продолжать внедрять инновации. В процессе адаптации к рыночным изменениям я считаю, что в будущем "Made in China" оставит мир с другим и более креативным впечатлением.
 
Власти Китая поощряют инновации, направленные на удовлетворение реальных запросов рынка, благодаря чему в стране в период плана "13-й пятилетки" (2006-2020 гг.), наблюдалось повышение и объёмов, и качества научно-технических инноваций. За прошедшие 5 лет показатель научно-технического прогресса Китая увеличился с 55,3% до 59,5%, появился ряд важных результатов в этом направлении. По инновационным возможностям страна занимает 14-е место среди 131 экономик мира. По последним данным, в 2019 году индекс инноваций Китая составил 228,3 с приростом на 7,8% по сравнению с 2018 годом, при этом вложения в технологические исследования и разработки (НИОКР) составили 2,23% от всеобщего объёма ВВП, превысив средний уровень ЕС в 2018 году. Ускоренное развёртывание сети связи нового поколения 5G, искусственного интеллекта, больших данных, блокчейна, новой энергии обеспечивает качественное развитие китайской экономики. По прогнозу Deloitte, в период плана "14-й пятилетки", технологии искусственного интеллекта Китая, как ожидается, достигнут передового мирового уровня и станут новой точкой роста экономики страны.
 
Стоит упомянуть, что реализация технической и интеллектуальной независимости и самостоятельности Китая абсолютно не означает то, что научно-технические инновации будут реализованы в замкнутой среде. Они неотделимы от мира, а мировой научно-технический прогресс нуждается в Китае. Китай с огромной инновационной мощностью намерен придавать всё большую энергию и импульсы восстановлению мира и научно-техническому прогрессу всего человечества.
 

КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЕВРАЗИИ - 2022: в Пекине журналисты приняли участие в мастер-классе по традиционной китайской живописи

04.07.2022, 20:22 24121
ПЕКИН. 4 ИЮЛЯ - В Пекине для участников программы Китайского международного пресс-центра Евразии прошел мастер-класс по традиционной китайской живописи, в котором приняли участие журналисты из стран Африки и Азии, в том числе Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Программа мастер-класса под руководством национального первоклассного художника Юй Данцина дала возможность молодым журналистам своими руками попробовать приобщиться к тайнам традиционного китайского декоративно-прикладного искусства - работе кистью и чернилами по "впитывающей" рисовой бумаге. 
 

Нам дали в руки кисти, чернила и краску и показали, как нужно воспроизвести изображение, присущее китайскому традиционному рисунку, мы работали над изображением панды и цветущей ветви дерева. За кажущейся простотой обнаружилась тонкая и кропотливая работа, которая требует максимальной концентрации внимания, полного напряжения сил и способностей. Мы смогли оценить высочайшее мастерство китайской традиционной художественной школы и очень благодарны за удивительный урок, который погрузил нас в это необыкновенное искусство", - рассказали участники мастер-класса из Казахстана.


 
В ходе мастер-класса журналистам из разных стран рассказали об истории этого вида изобразительных искусств, уходящего в глубокую древность китайской традиционной культуры, а также о качестве применяемой в росписи рисовой бумаге, о том, каким образом получаются чернила и из чего изготавливаются кисти для росписи. По итогам мастер-класса каждый участник смог продемонстрировать свои работы и забрать с собой на память выполненные своей рукой рисунки в манере традиционной китайской живописи.
 
Для справки: 
 
Юй Данцин "Национальный первоклассный художник" - ученик мастера У Зуорена и его жены, госпожи Сяо Шуфан, двух известных современных китайских художников. Изучала специфику и свойства китайской рисовой впитывающей бумаги для рисования цветов, животных и пейзажей в так называемом стиле разбрызганные чернила и разбитые чернила, где темный цвет постепенно переходит к светлому одним простым движением кисти.
 
Ее картины дважды выставлялись в Токио и находятся в собраниях принца и принцессы Микасаи других известных людей Японии. Мисс Юй также имела значительный успех во Франции, ее работы были приобретены мадам Жискар д'Эстен и другими известными французскими деятелями. Награждена медалью всемирной выставки "Мир во всем мире" 2001 года, награждена орденом Вервье, который был ей вручен королем Бельгии.

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором  программы Китайского международного  пресс-центра  (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Эколог прокомментировал активное строительство на горных склонах в Алматы

23.05.2022, 21:52 43276
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Эколог прокомментировал активное строительство на горных склонах в Алматы
АЛМАТЫ. 23 МАЯ - Активное строительство на горных склонах в городе Алматы прокомментировал представитель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я обеспокоен, как и местные жители. Тут вопрос в том, что опасность схода оползней, исчезновение флоры и фауны, вырубка яблоневых деревьев, садов - это все, конечно, губительно для окружающей среды. Просто тут я считаю, что понастроили эти коттеджи всякие, дома, проекты все коммерческие", - сказал Əділ-Касым Жарылқасынұлы. 

 
Он подчеркнул, что "для компаний-застройщиков, наверное, на первом месте выгода в денежном выражении".
 

Ну, как говорят, "после меня хоть потоп", поэтому, конечно, я, как эколог, как представитель партии экологической, тоже против того, что так массово, беспорядочно застраиваются наши прекрасные места города Алматы", - говорит эколог. 

 
Напомним, что жители Медеуского района Алматы, часть которого более известна как Каменское плато, всерьез опасаются за свою жизнь. Идет активное строительство элитных коттеджей, причем в тех местах, где раньше были яблоневые сады. 
 
Сообщается, что дома возводят на крутых горных склонах с нестабильным грунтом. И это, по мнению местных жителей, может привести к сходу масштабных оползней.
 
Также ранее сообщалось, что на территории 9 участков, расположенных на склоне горы Бутаковки, ведутся строительные работы. В своем запросе местные жители обеспокоены судьбой рекреационной зоны, где по плану должны были возрождать алматинский апорт.
 
Очень много вопросов к управлению городского планирования и урбанистики и к управлению градостроительного контроля по городу Алматы, представители которого не принимают никаких мер реагирования, ссылаясь, что достроительство домов до 3 этажей не подлежит контролю с их стороны", - рассказала блогер Ирина Неклюдова.
 
Напомним, представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади. 
 
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. 
 

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог. 

 
Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий. 
 
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день. 
 

СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Синьцзянский производственно-строительный корпус: лидер в механизации выращивания и сбора хлопка

09.04.2022, 00:40 62836
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Синьцзянский производственно-строительный корпус: лидер в механизации выращивания и сбора хлопка
Фото: Кадр с видео
До 2009 года Абибулла Рузмамат никогда не контактировал с какой-либо сельскохозяйственной техникой. Случайно он приехал в город Арал на работу из своего родного уезда Каракаш округа Хотан в Синьцзяне. 

Видя, как сборщики хлопка проезжают взад и вперед по хлопковому полю, это меня очень впечатлило, и, поскольку я любил сельскохозяйственную технику с детства, мне пришла в голову идея научиться у Ван Чунвэя навыкам вождения хлопкоуборочного комбайна и другой сельскохозяйственной техники".


 

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