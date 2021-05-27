ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. Нан - традиционная выпечка хлеба кочевых народов Синьцзяна

Если взять хворост и кизяк, то получится горючий материал. Вы уже поняли для чего это?

Улджан Досфархан является казашкой из Синьцзяна. Ее семья живет в Нарате Или-Казахского автономного округа Синьцзяна. С самого раннего утра она разводит огонь хворостом и кизяком, чтобы приготовить для своей семьи традиционный казахский хлеб - таба нан. Она научилась этому мастерству от своей матери. Каждый раз, когда она печет таба нан, она словно возвращается в детство.

У Улджан Досфархан нет определенной меры к ингредиентам, она переняла это от матери, и полностью основывается на своих чувствах. Ощущение вкуса, тактильность и мастерство, всему этому искусство она научилась сама. В последние годы, аромат таба нан из Нарата добрался далеко за его пределы, всё больше туристов специально приезжают в Нарат, чтобы попробовать этот хлеб.





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