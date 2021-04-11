СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ "Охрана прав на труд и занятость в Синьцзяне". VIII. Труд и занятость - дорога в лучшую жизнь

Информационное бюро Государственного совета Китая опубликовало официальный документ под названием "Трудоустройство и трудовые права в Синьцзяне".

Предисловие

Труд - это основа человеческого существования и основная деятельность человечества. Труд создает более прекрасную жизнь, способствует всестороннему развитию человека и прогрессу цивилизации. Конституция КНР наделяет граждан трудовыми правами и обязанностями. Гарантия права на труд - это защита человеческого достоинства и обеспечение прав человека.

Китай - крупное государство с многочисленным населением и большим количеством рабочей силы. От эффективности работы в сфере обеспечения труда и занятости напрямую зависят основные права и счастье трудящихся, зависят экономическое развитие и социальная гармония, а также процветание государства и возрождение нации. Китай придерживается философии развития, которая ставит народ во главу угла, обращает повышенное внимание на обеспечение труда и занятости, активно реализует стратегию приоритета занятости и проводит активную политику в области занятости. Китай в полной мере уважает чаяния трудящихся, защищает права граждан на труд в соответствии с законом, активно внедряет на практике международные стандарты в области труда и прав человека, стремится к тому, чтобы каждый мог создать собственную счастливую жизнь и достичь личностного развития посредством упорного труда.

В соответствии с основной политикой страны в области труда и занятости и общим планом по достижению окончательной победы в борьбе с бедностью, в китайском Синьцзяне содействие занятости рассматривается как крупнейший проект обеспечения благосостояния народа, завоевания доверия и поддержки народа и укрепления фундамента государственного управления.

Занятость обеспечивается здесь различными каналами и средствами, сочетается самостоятельное трудоустройство трудящихся, рыночное регулирование, правительственная поддержка и поощрение предпринимательства. Делается все возможное и необходимое для стабилизации занятости. Благодаря активной позитивной политике в области труда и занятости, уровень материальной и культурной жизни населения всех этнических групп Синьцзяна постоянно повышается, различные права человека эффективно защищаются, гарантируются и развиваются. Это заложило прочную основу для того, чтобы народные массы всех этнических групп Синьцзяна вместе с народом всей страны вступили в полное среднезажиточное общество, а также, чтобы в Синьцзяне была обеспечена социальная стабильность и долгосрочный порядок.

VIII. Труд и занятость - дорога в лучшую жизнь

Идеи и подходы постоянно меняются. В прошлом некоторые жители Синьцзяна не уделяли должного внимания получению научных и культурных знаний, придерживались патриархальных взглядов, пестуя мальчиков и пренебрегая девочками, имели весьма отсталые представления о занятости, привыкли ждать и полагаться исключительно на льготы и поддержку государства, предпочитая не работать, а сидеть с протянутой рукой.

Теперь такие идеи, как "прекрасная жизнь создается трудом" и "счастье - это результат упорного труда", глубоко укоренились в сердцах людей. У населения всех этнических групп заметно укрепилось осознание важности труда, появилось стремление к предпринимательству и дух борьбы.

Например, когда в уезде Меркет округа Кашгар проводилась презентация по продвижению различных вакансий, многие люди толпились и выстраивались в очереди для того, чтобы проконсультироваться, активно подавали заявки на соискание различных вакансий. Ситуация была в позитивном смысле напряженной и воодушевляющей.

Люди видят, что их земляки, отправившиеся в города на заработки, возвращаются с деньгами и модно одетыми. Естественно, что у них также возникает желание посмотреть мир за пределами региона и что-то сделать, чтобы изменить себя и дать возможность своим семьям жить лучше.

Аблимит Кейюму из волости Канци, уезда Байчэн, округа Аксу занимается бизнесом между Синьцзяном и другими провинциями (городами) страны. Он часто повторяет: "Я никогда не буду доволен текущим положением вещей. Я всегда буду стремиться работать более усердно и лучше учиться, чтобы жить более прекрасной современной жизнью".

Розиниза Имин из волости Тусалла города Хотан в марте 2019 года устроилась на работу в город Цзиньцзян провинции Фуцзянь. Заработав, она помогла своей семье внедрить в хозяйство специфическое разведение. Вдохновившись ее примером, младший брат, который только что окончил профессиональное училище, также планирует поехать на работу в Фуцзянь, мечтая добиться успеха в карьере.

Реализуются жизненные идеалы. Многие люди после самостоятельного выбора нашли для себя подходящую работу. Они переехали из деревни в город, с полей пошли в цеха, превратились из крестьян в рабочих, освоили новые профессии и получили новые навыки. В результате выросли их доходы, люди избавились от нищеты, и что еще более важно, работа помогла им расширить кругозор, уровень знаний и способностей, они осознали свою ценность и место в жизни. Большинство людей удовлетворены нынешними условиями труда и жизни и полны надежд.

Маматтоти Иминтохти из уезда Хотан округа Хотан всегда хотел иметь собственный ресторан. В 2017 году он отправился в качестве ученика на работу в ресторан в городе Урумчи, где быстро освоил технику приготовления различной китайской выпечки. При поддержке своего учителя он открыл собственный ресторан, который пользуется большой популярностью и имеет множество постоянных клиентов.

Пашагули Кераму из волости Боритокай уезда Уча Кызылсу-Киргизского автономного округа с энтузиазмом занимается благотворительностью и всегда готова помочь другим. Она последовательно помогла более 500 землякам найти работу в провинции Гуандун и избавиться от бедности. За значительный вклад в борьбу с бедностью и самоотверженный труд она получила премию и была награждена всекитайской медалью за труд "1 Мая".

Обмены и связи становятся все более тесными. Трудящиеся всех этнических групп работают, учатся и живут вместе, укрепляя взаимопонимание и углубляя взаимные связи. Они заботятся друг о друге и помогают друг другу, как братья и сестры, заводят глубокую дружбу, пишут новые страницы истории национальной сплоченности и взаимопомощи.

Компания по производству электроприборов в провинции Цзянсу приняла на работу почти 200 работников 16 разных этнических групп из Синьцзяна. Представители всех этнических групп часто собираются вместе - вместе поют, танцуют, занимаются шопингом, путешествуют и т.д. После работы они вместе готовят специфические синьцзянские блюда, такие как плов, шашлыки и прочие деликатесы. Между ними сложились гармоничные дружеские отношения, они близки как родные.

Ю Лянъин, работница Синьцзянского производственно-строительного корпуса, основала множество кооперативов по выращиванию хлопка и фруктов. Она 17 раз преодолевала пустыни и помогла тысячам людей разных этнических групп Синьцзяна освоить передовые технологии посадки и выращивания растений. Ее действия помогли вывести крестьян из нищеты и укрепили межнациональные чувства. Более десяти лет она бескорыстно помогает Майматитурупу Мусаку, фермеру из уезда Пишань округа Хотан, а Майматитуруп Мусак, в свою очередь, передает свою любовь другим и старательно платит обществу добром. Эта трогательная история распространилась по всему Синьцзяну и далеко за его пределами.

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