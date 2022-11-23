ҚЫТАЙ ПАНОРАМАСЫ. "Большая Азия" телеарнасы

Фото: Генконсульство КНР

Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги 20-го съезда Коммунистической партии Китая впечатляют. За период столетней работы КПК страна стала процветающей, передовой в мире. Успешно выполнена первая "столетняя цель КНР" - победа над бедностью. Не вызывает сомнений, что так же уверенно будет выполнена центральная задача, поставленная съездом. Теперь это цель по превращению КНР в модернизированную самодостаточную социалистическую державу с мощным технико-экономическим и инновационным потенциалом. Причем страна должна стать абсолютно независимой от зарубежных высоких технологий. Такая независимость для Китая - жизненно важная необходимость. Об этом лишний раз напомнил "сюрприз" президента США Байдена. За считанные часы до начала съезда КПК он фактически объявил КНР технологическую войну. Ввел беспрецедентные санкции - запрет на использование микрочипов, произведенных за пределами США…

Но что больше всего бросилось в глаза, это ключевое слово "народ", которое генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин употреблял, как видно из его доклада, на протяжении всего своего выступления. Он постоянно подчеркивал, что хозяином страны является народ и что всю грандиозную работу по модернизации Китая и превращению его в мощную социалистическую державу Коммунистическая партия поведет вместе с народом и в интересах народа.

Мы должны неизменно идти по пути развития политического строя социализма с китайской спецификой, сохранять органическое единство партийного руководства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона в государственном управлении, отстаивать статус народа как субъекта, в полной мере воплощать волю народа, защищать права и интересы народа и пробуждать его творческую активность", - заявил, в частности, китайский лидер, выступая на 20-м съезде.

Действительно, без такого единства партии и народа трудно представить прорывные достижения Китая в области ядерной энергетики, искусственного интеллекта, высокотехнологичного оборудования, космоса и других сферах, упоминавшиеся в докладе руководителя партии и государства. Известно, что некоторые зарубежные наблюдатели сомневались в достижимости космических программ, намеченных когда-то Китаем, например, по пилотируемому космоплаванию. Но эти скептики явно недооценили научно-технический потенциал КНР. А главное, они не учли творческий и патриотический подъем трудолюбивого китайского народа. Вдохновленный призывами партии превратить страну в передовое государство мира большой отряд ученых и специалистов воплотил смелые планы в реальность. Это наглядно демонстрирует начавшееся в 2021-м году создание в космосе орбитальной станции "Тяньгун". В настоящее время комплекс этой станции состоит из основного модуля "Тяньхэ", лабораторного модуля "Вэньтянь" (для биологических исследований), грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14". А в конце октября Китай запустил к орбитальной станции второй лабораторный модуль "Мэнтянь" весом около 23 тонн (для исследований в области микрогравитации, материаловедения и фундаментальной физики).





Наращивание комплекса станции "Тяньгун" еще продолжается, но уже известно об очередном проекте другой космической станции, фантастические размеры которой поражают воображение. Национальный фонд естественных наук Китая подготовил проект создания "ультрабольшого космического корабля" длиной в несколько километров. По замыслу авторов проекта, новая станция позволит успешнее "исследовать загадки Вселенной" и оставаться на околоземной орбите как можно дольше.

Создается впечатление, что этот проект, а также планы постройки лунной базы, отправки зондов к Марсу и Юпитеру и другие проекты сегодня становятся для Китая обыденным делом. И лично у меня не вызывает никакого сомнения в том, что планы, провозглашенные на 20-м съезде китайским лидером по дальнейшему развитию технологического прогресса и обеспечению полной технологической независимости страны, будут безусловно выполнены в строго намеченные сроки.

Планируя маршруты во Вселенную, КПК помнит о земле и о людях села

1961 год мне запомнился на всю жизнь не только потому, что в тот год я пошел в первый класс. 12 апреля 1961 года летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство. До сих пор помню, с каким ликованием мои родители, наши соседи и мои друзья с соседнего двора встретили новость об этом подвиге простого смелого парня из первой страны социализма СССР, в которой когда-то жили народы нынешнего СНГ. А еще 1961 год мне запомнился тем, что тогда состоялся XXII съезд КПСС, на котором было объявлено, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм.

Думаю, советское руководство того времени поспешило с такой оптимистичной декларацией, будучи окрыленным не только успехами в космосе, но и постепенным улучшением в послевоенные годы уровня жизни советских граждан. Однако, как показала жизнь, подобная самоуспокоенность, забегание вперед, игнорирование реальных экономических, научно-технических, социально-политических факторов сыграла роковую роль в судьбе первого в мире социалистического государства.

Советский план построения коммунизма в СССР по степени реалистичности является полной противоположностью плану наших китайских друзей по возрождению Поднебесной, рассчитанному до 2049 года. Знакомясь с текстом выступления китайского лидера на 20-м съезде КПК, с решениями самого съезда, еще раз убеждаешься в продуманности и последовательности политики Компартии Китая. В ней нет места суете и авралу. Ее решения рассчитаны не только на года, но и на столетия. При этом партия и ее лидеры, закладывая проекты поистине космических масштабов, не отрываются от земных реалий. Обратил внимание: официально первая столетняя цель КНР - победа над крайней бедностью к вековому юбилею партии была выполнена блестяще. Однако на 20-м съезде лидер КНР вновь сделал акцент на важности "закреплять и развивать результаты интенсивной ликвидации бедности". Такой подход свидетельствует о том, что руководство партии и страны считает решение вопросов насущных нужд населения, особенно в сельских районах с невысоким уровнем жизни, по-прежнему задачей исключительной и первостепенной важности.

Об этом же говорит и то, что уже после съезда руководитель партии и государства в ходе своего визита в конце октября в города Янань (провинции Шэньси) и Аньян (провинции Хэнань) еще раз указал на необходимость уделять приоритетное внимание развитию аграрного сектора и закреплять достижения по борьбе с бедностью, всесторонне стимулировать подъем села.

В процессе всестороннего строительства модернизированного социалистического государства самая трудоемкая и тяжелая задача все же остается в деревне. Необходимо продолжать отдавать приоритет развитию сельского хозяйства и сельской местности, твердо придерживаться курса на интегрированное развитие городских и сельских территорий…" - сказал на съезде генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин. Важно "всесторонне укреплять фундамент обеспечения продовольственной безопасности, полностью претворять в жизнь систему равной совместной ответственности партийных комитетов и правительственных органов за продовольственную безопасность, надежно удерживать минимальный предел сохранения площади пахотных земель на уровне не ниже 120 млн га, постепенно превращать все постоянные основные сельскохозяйственные угодья в сельхозугодия высокого стандарта", детализировал лидер.

В этой связи мне вспомнилась встреча в Пекине с профессором народного университета Чжэн Синьи (Zheng Xinye). Разговор с ним состоялся во время одного из международных семинаров для иностранных журналистов, организованных в рамках информационной сети "Один пояс и один путь". Он, рассказывая нам о борьбе в КНР с бедностью, обратил внимание на еще существующий значительный разрыв в уровне жизни между городом и селом. И приводил примеры того, каким образом власти пытаются решить вопрос гармонизации развития города и села, т.е. как раз той задачи, о которой уже спустя несколько лет вновь говорилось и на нынешнем юбилейном съезде КПК.





Он напомнил, что в КНР приблизительно всего 15% ее суши пригодны для культивации растений. Конечно, дефицит земельных ресурсов смягчается тем, что на одних и тех же площадях получают по нескольку урожаев в год. Однако в таких условиях огромное значение приобретает бережное отношение к пахотным землям.

Развитие процессов урбанизации, промышленное строительство также влияет на сокращение количества обрабатываемых земель. В стране создан даже специальный комитет по предотвращению застройки пахотных угодий", - поделился тогда ученый.

Впрочем, во время предыдущих журналистских поездок в Китай мне доводилось воочию наблюдать за работой агрономов и крестьян, техническая вооруженность и организованность в работе которых не может не завораживать. И, судя по всему, уже в те годы китайские крестьяне стремились превращать пахотные земли, о которых упоминал на съезде лидер КНР, в сельхозугодия высокого стандарта. В этом имел возможность убедиться при посещении однажды уникальной в Китае демонстрационной зоны высоких сельхозтехнологий Янлин (в провинции Шэньси). Это единственная в стране показательная зона, которая гарантирует решение проблем нехватки продовольственной продукции как в регионе, так и в масштабах всего Китая. За 23 года исследований в области сельского хозяйства, биологической инженерии и других сферах здесь сделано много полезных открытий. На специальных участках выращивается только органическая продукция, используются исключительно натуральные удобрения. В год здесь собирают до нескольких урожаев овощных и садовых культур. Не случайно зону Янлин называют "зеленая силиконовая долина" Китая.





Особенно отрадно, что ученые зоны Янлин щедро делятся своими научными "секретами", в том числе и со своими казахстанскими коллегами. В 2015 году они заключили соглашение с казахстанским международным фондом "Интеграция" о развитии китайско-казахстанской демонстрационной инновационной зоны сельского хозяйства. С тех пор исследователи двух стран вместе успешно апробируют выращивание богатого урожая пшеницы, кукурузы, фруктов, овощей и другой сельхозпродукции. То есть китайские агрономы тем самым помогают эффективно использовать пахотный фонд, получать рекордные урожаи и тем самым преодолевать бедность не только своим сельчанам, но и успешно решать вопросы продовольственной безопасности, повышать урожайность, а значит, и благосостояние крестьян в других странах, в том числе в Казахстане.

Китайский опыт по повышению зажиточности села ценен и для Казахстана

Многие страны мира, в том числе и Казахстан, симпатизирующие самоотверженным усилиям китайского народа в продвижении планов по социалистической модернизации государства, внимательно следили за решениями, принятыми на 20-м съезде КПК, а по его окончании продолжают анализировать материалы партийного форума. Ведь принятые здесь рекомендации будут иметь судьбоносное значение не только для КНР, но и для других стран, в том числе и для нашей республики, связанных с Поднебесной узами дружбы и стратегического партнерства в рамках проекта "пояса и пути". Многие казахстанские эксперты в этой связи не раз отмечали ценность уникального опыта Китайской Народной Республики. В условиях мирового финансового кризиса, обострившихся геополитической и геоэкономической обстановки, а также коронавирусной эпидемии последних лет КНР сумела не только выстоять перед испытаниями, но и выйти на траекторию восстановления своей экономики. У нее оказались самые высокие в мире показатели экономического роста. И при этом здесь вывели из крайней нужды за минувшие 40 лет 800 млн человек.

В контексте перечисленного убежден, опыт модернизации Китая для нашей республики обретает сегодня особую актуальность. На фоне намеченных на ноябрь досрочных президентских выборов действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, также участвующий в выборной кампании, выдвинул программу строительства Справедливого Казахстана. Она предполагает завершение также модернизационного проекта "Казахстан-2050", во главу которого поставлено обеспечение поддержки социально уязвимых, занятости населения, особенно на селе, повышение благосостояния общества в целом. С реализацией данной стратегии общество связывает большие надежды, так как от успешного преодоления острых социальных проблем зависит и стабильное развитие будущего Казахстана. Тем более что годы коронавирусной пандемии в нашей республике, как и в других странах, негативно отразились на занятости и доходах казахстанцев. Так что тут правительству Казахстана есть над чем поработать.

Конечно, говоря о востребованности в Казахстане китайского уникального опыта социально-экономического развития, мы видим национальное своеобразие и даже несопоставимость масштабов стоящих перед каждой из двух наших стран задач. И все же в стратегических планах и Китая, и Казахстана при ближайшем рассмотрении легко обнаруживаются, по сути, похожие цели. Одна из наиглавнейших - это вывод из бедности социально незащищенных, рост благосостояния людей на основе обеспечения занятости населения высокопроизводительным трудом.





И здесь можно лишь признать ценность китайского опыта, наглядно убеждающего, что борьба с бедностью посредством повышения уровня жизни людей дает мультипликативный эффект для экономики страны в целом. Направление инвестиций в человеческий капитал есть наиболее рациональная стратегия для всеобъемлющего раскрытия экономического потенциала общества. Таким образом, можно утверждать, что центральная задача КПК, озвученная на 20-м съезде КПК, - достичь к столетию КНР цели полного построения модернизированной социалистической державы имеет под собой мощный фундамент. Его основу представляет ставка Компартии на технологический прорыв, помноженный на бесценный человеческий капитал. Полагаю, что и наша республика имеет все шансы успешно завершить реализацию стратегии "Казахстан-2050" при выделении важного приоритета - заботы о людях, преодоления бедности, человеческого фактора. Такой подход наверняка гарантирует поддержку народными массами планов Казахстана - к середине столетия на основе повышения благосостояния общества и развитой экономики войти в 30 самых развитых стран мира.

Автор: Кемар Машанло