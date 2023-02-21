20.02.2023, 11:59 1591
Китай опубликует концепцию глобальной безопасности на основе инициативы Си Цзиньпина
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Китай в ближайшее время опубликует "Концептуальный документ по инициативе глобальной безопасности" на основе предложений, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе 59-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Инициатива была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в прошлом году в ответ на растущие конфликты и вызовы безопасности в современном мире. Ван И сказал, что документ направлен на выработку более систематического подхода и более практических мер для противодействия глобальным вызовам в сфере безопасности.
Си Цзиньпин выдвинул инициативы по глобальному развитию и в области глобальной безопасности, в которых содержатся предложения Китая по продвижению мира и развития - двух основных вопросов, стоящих перед человечеством, отметил Ван И.
По словам Ван И, почти 70 стран присоединились к группе друзей в поддержку инициативы по глобальному развитию. Около 150 высокопоставленных чиновников, в том числе более 40 глав государств и правительств, а также руководители международных организаций приняли участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году, чтобы обсудить насущные вызовы и озабоченности в сфере глобальной безопасности.
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09.02.2023, 17:44 8236
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
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Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- Китай призвал стороны украинского конфликта приложить усилия для мирных переговоров
- Посольство КНР в США направило строгие представления Госдепартаменту и Белому дому в связи с уничтожением китайского метеозонда
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07.02.2023, 07:23 11501
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
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Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- МИД КНР выразил протест против уничтожения китайского аэростата в США
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03.02.2023, 12:06 16626
Фестиваль фонарей "Теплая встреча праздника Весны"
Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы
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2 февраля генеральное консульство КНР в Алматы провело прием по случаю фестиваля фонарей "Теплая встреча праздника Весны", на котором присутствовали и выступили с речами генеральный консул Цзян Вэй, руководитель представительства МИД РК в Алматы Булегенов и генеральный директор компании CNPC в Центральной Азии и России Бянь Дэчжи. Мероприятие посетили более 350 гостей, в том числе китайские соотечественники, студенты, представители китайских предприятий, находящиеся на территории консульского округа, представители акимата, маслихата и дипломатических миссий, аккредитованные в городе Алматы, а также местные культурные деятели, ученые, журналисты и другие гости.
Генеральный консул Цзян Вэй выразила поздравление всем китайским соотечественникам, проживающим в пределах консульского округа, и казахстанским друзьям с китайским Новым годом, рассказала о достигнутых достижениях в социально-экономическом развитии Китая за прошедший год и подчеркнула, что 20-й съезд Коммунистической партии Китая выработал грандиозный план всестороннего строительства модернизированного социалистического государства, а китайский народ энергично, смело и решительно двигается вперед к достижению цели, намеченной к столетию образования КНР.
Цзян Вэй высоко оценила значительные успехи в развитии китайско-казахстанских отношений в различных областях за 30 лет и отметила, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РК Токаев совместно объявили о стратегической цели построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, придав новый и мощный импульс совместному развитию и процветанию двух стран. Цзян Вэй подчеркнула, что 2023 год - это год начала всесторонней реализации духа 20-го съезда ЦК КПК, а также год десятилетия выдвижения в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Обеим сторонам следует сконцентрироваться на реализации важных консенсусов, достигнутых лидерами двух государств, и активно укреплять взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, способствовать высококачественному развитию совместного строительства "Один пояс и один путь" и прилагать неустанные усилия для углубления дружбы между народами двух стран.
Зал проведения приема был украшен красочными фонарями и гирляндами, а атмосфера праздника была наполнена радостью, счастьем и теплотой. Состоялся замечательный концерт с участием китайских соотечественников и казахстанских студентов. Гости с большим интересом отведали традиционные китайские угощения, с воодушевлением отгадали загадки на фонариках и вместе радостно встретили Праздник фонарей года Кролика по лунному календарю. Во время приема генеральный консул Цзян Вэй вместе с Булегеновым и гостями приготовили шарики из клейкого риса танюань, символизируя единую судьбу Китая и Казахстана, связанную глубокой дружбой.
31.01.2023, 14:35 20071
Песни Жайлау: где казахские юрты, там и пение
Фото: Кадр с видео
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62-летняя Токан Кожа - народная исполнительница, проживающая на пастбище Мохур города Хоргоса Или-Казахского автономного округа СУАР КНР. Где бы она ни находилась, ее искренний и простой голос поет казахские песни", - сообщает информационная компания "Урумчи".
В Синьцзяне много казахских народных исполнителей, таких как Токан Кожа, они живут среди простого народа, играют на инструментах и поют, передавая через пение следующему поколению доброту и теплоту.
23 мая 2011 года казахские народные песни были включены в третью партию национального списка нематериального культурного наследия Китая.
В Китае казахские народные песни уже давно демонстрируются широкой публике посредством сценического искусства, такие народные песни, как "Майра" и "Карлыгаш", стали в Китае нарицательными.
29.01.2023, 13:36 25921
Танец бейлунь народа сибо - танец жизни
Фото: Информационная компания Урумчи
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Это народный танец народа сибо в Китае - танец бейлунь. Танец бейлунь возник из-за тяжелой рыболовной и охотничьей жизни народа сибо в древние времена. В Китае, где бы ни жили сибосцы, вы можете увидеть живой танец бейлунь. Танцевальные движения живые и забавные с уникальным художественным стилем, отражающим производство, быт и народные обычаи народа сибо", - сообщает информационная компания "Урумчи".
В Чапчал-Сибоском автономном уезде ежегодно проводятся танцевальные соревнования танца бейлунь различного масштаба.
В июне 2008 года танец бейлунь народности сибо был включен во вторую партию списков национального нематериального культурного наследия Китая.
Гуань Инькуй является наследником танца бейлунь народности сибо. Он изучает танец с 19 лет.
Танец бейлунь народности сибо - это общее название, и здесь есть много типов. Каждая мелодия в танце бейлунь имеет свой танцевальный метод, что является самым важным. Только понимание его содержания может отразить жизненную силу танца", - добавили в компании "Урумчи".
29.01.2023, 13:10 26266
Вышивка сибо - изобретательность женщин
Фото: Информационная компания Урумчи
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Этот вид вышивки в классическом стиле является традиционной вышивкой народа сибо в Китае. Ли Пин, вышивальщица из Чапчал-Сибоского автономного уезда СУАР КНР, занимается вышивкой уже 33 года. В этом уезде вышивка является лучшим навыком большинства женщин сибо. Народная вышивка сибо имеет долгую историю и богатое содержание. Она хорошо выражает красивые значения с помощью узоров цветов, деревьев, птиц и животных и имеет отличительные местные особенности", - сообщает информационная компания "Урумчи".
В мае 2011 года вышивка сибо, заявленная Чапчал-Сибоским автономным уездом, была включена в Китае в третью партию национального списка нематериального культурного наследия.
На протяжении многих лет Ли Пин организовывала местных вышивальщиц сибо для разработки различных продуктов на основе наследования традиционной вышивки.
В прошлом вышивка отображалась только на одежде. По мере изменения уклада жизни изображение на одежде все так же остается, но и в повседневных предметах быта и на туристских сувенирах, стимулируя развитие туризма. Мы с помощью такой продукции непрерывно способствуем продвижению культуры сибо", - добавили в компании "Урумчи".
25.01.2023, 17:37 29656
Китай отметил наступление года Кролика грандиозным гала-концертом
Фото: Кадр с видео
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Китай отметил наступление года Кролика. По случаю праздника Медиакорпорация Китая провела грандиозный гала-концерт. Эта традиция была заложена еще в 1983 году. Каким было новогоднее шоу в этот раз, знают мои коллеги.
Пятичасовая новогодняя феерия. Ее просмотр в канун праздника Весны уже стал доброй традицией для китайских зрителей. В этом году основная тема концерта звучала как "Процветающий Китай в новую эпоху и постоянно меняющаяся к лучшему жизнь". В программу вошли песни, танцы, юмористические сценки, цирковые номера и демонстрация боевых искусств. При подготовке и съемках использовались самые современные технологии.
В этом году мы сделали акцент на культуре и технологиях. Использовали технологии виртуальной и дополненной реальности, беспилотные летательные аппараты", - поделился Цзоу Вэй, ассистент режиссера Новогоднего гала-концерта - 2023.
По данным на 2 часа ночи 22 января, в общей сложности в Китае и за рубежом концерт смотрели более 11 млрд человек. Более чем на 60% выросло число пользователей интернета, смотревших концерт через платформы новых медиа.
Мне больше всего понравились юмористические номера, а еще танцующие кролики! Они такие милые", - рассказала юная зрительница.
Для иностранной аудитории трансляции концерта вели каналы Медиакорпорации Китая на английском, русском, испанском, французском и арабском языках. Также шоу частично или полностью освещали на 68 языках СМИ из более чем 170 стран мира, включая японскую онлайн-видеоплатформу Niconico и американский CNN. Во многих странах трансляции велись на уличных экранах, а также в концертных и других залах.
Я очень рада, что попала на это мероприятие в зале правительства Москвы. Мы посмотрели трансляцию гала-концерта. Он был замечательным, а самое главное, что вдали от родины мы смогли погрузиться в новогоднюю атмосферу. И я рада, что в зале было много россиян, это говорит о популярности китайской культуры", - поделилась своим впечатлением зрительница.
Создатели концерта уделили внимание всем аспектам китайской культуры. Так, во время демонстрации боевых искусств на сцену вышли шаолиньские монахи. Создатели номера "оживили" древнюю фреску времен правления династии Цин, сохранившуюся в одном из залов шаолиньского монастыря.
Мы придумали историю о современном человеке, который попал внутрь этой древней фрески и увидел, как тренировались шаолиньские монахи в былые времена, а позже вернулся обратно, чтобы показать, чему у них научился", - сообщила Хао Цзин, режиссер-постановщик.
Также концерт ознакомил зрителей с традиционной китайской музыкой, в том числе с инструментом "наньин", имеющим более чем тысячелетнюю историю и внесенным в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
На самом деле подготовка таких концертов начинается с саморефлексии. Нужно задуматься о том, кто ты есть, кто мы такие, какова наша национальная культура и история. Мы углубились в пятитысячелетнюю историю Китая, выбрали из нее наиболее характерные, наиболее яркие моменты и творчески их переосмыслили. Это очень полезный процесс, благодаря которому мы сами получили более глубокое понимание о культуре и истории Китая", - поделилась своим мнением Юй Лэй, главный режиссер Новогоднего гала-концерта 2023.
Сам новогодний концерт за прошедшие 40 лет также стал квинтэссенцией китайской истории и неотъемлемым атрибутом праздника.
23.01.2023, 17:45 32771
Гала-концерт Медиакорпорации Китая по случаю празднования праздника Весны
Фото: Кадр с видео
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