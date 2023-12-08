07.12.2023, 10:30 3716
Архары в горах Алтая в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
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В последние дни горные архары - животные второй категории государственной охраны в Китае, собираются в горах Саур в уезде Зимунай округа Алтай СУАР КНР, ищут пищу и играют, сообщает информационная компания "Урумчи".
Архары предпочитают жить в открытых горных областях и холмистых районах, обычно образуют небольшие группы.
Каждую зиму, помимо постоянного присутствия архаров в горах Алтая, также можно увидеть других диких животных и птиц, таких как горные козлы, беркуты и другие, которые ищут себе пропитание.
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07.12.2023, 23:39 1906
Осеннее настроение в глубинах Тянь-Шаня
Фото: информационная компания Урумчи
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Каждый год в это время, в природе Тянь-Шаня, простирающейся на север и на юг от Синьцзяна, открываются разноцветные картины, сообщает информационная компания "Урумчи".
В уезде Хэцзин Баянгол-Монгольского автономном округа, желтые листья падают, дороги Тянь-Шаня, дикие прекрасные лошади пасутся в горах, приносят жизнь в этот тихий уголок природы.
Горный хребет Тянь-Шань является одной из семи больших горных систем в мире, расположенный в самой большой части суши на Земле, внутри Евразийского континента, простирается на протяжении 2500 километров через весь Синьцзян, представляя собой уникальный символ географии Синьцзяна.
В 2013 году Китай подал заявку на включение Тянь-Шаня в Синьцзяне в список Всемирного наследия, став 44-м объектом Всемирного наследия в Китае.
06.12.2023, 17:44 4986
Искусство текстиля "палаз" в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
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В китайском Синьцзяне "палаз" представляет собой древнее национальное искусство ткачества, которое почетно называют "живым ископаемым" в технологии текстиля, сообщает информационная компания "Урумчи".
В уезде Бай округа Аксу этот древний метод "палаз" сохранился. "Палаз" включает в себя ткачество из овечьей шерсти, окрашивание природными красителями, такими как минералы и растения.
Цветные узоры или черно-белые полосы практически не изменились в течение многих веков.
Жители уезда Бай придерживаются традиций "палаз", передавая древнюю культуру от поколения к поколению.
Искусство "палаз" внесено в государственный реестр нематериального культурного наследия Китая, обеспечивая сохранение этого мастерства и в наше современное время.
06.12.2023, 08:16 6636
ЗСТ Синьцзян: первый Международный форум высокого уровня в Хоргосе
Фото: информационная компания Урумчи
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Для осуществления и реализации духа важного выступления председателя КНР Си Цзиньпина на третьем Международном форуме по сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь" для стимулирования инновационного развития внешней торговли в Синьцзянской зоне свободной торговли на территории Хоргоса 20 ноября на территории международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" состоялся "Китайско-казахстанский международный форум высокого уровня по сотрудничеству в сфере традиционной медицины "Один пояс, один путь" - 2023". Мероприятие было организовано рабочим комитетом индустрии здоровья и стандартов "Один пояс, один путь" Всемирной ассоциации традиционной китайской медицины, сообщает информационная компания "Урумчи".
На церемонии открытии выступили бывший заместитель руководителя государственного управления по делам традиционной медициной, заместитель председателя и секретарь Всемирной ассоциации традиционной китайской медицины Ли Чжэнцзи, член партийного комитета Или-Казахского автономного округа Маматджан Даут, руководитель отдела пропаганды города Хоргоса Чжоу Хун и другие. Они выступили с речами о важной роли традиционной медицины в совместном строительстве "Один пояс, один путь" и о перспективах и путях развития в следующее десятилетие. Это позволило участникам увидеть прекрасные перспективы расцвета традиционной медицины в зоне свободной торговли. Ученые и эксперты, принимавшие участие в форуме, в своих докладах обсудили вопросы, такие как стратегия национальных и международных ресурсов, увеличение силы и влияния в области традиционной медицины, пути международного развития традиционной медицины и другие, полностью демонстрируя движущую силу и влияние инновационного развития медицины.
Общий план по созданию Синьцзянской зоны свободной торговли предполагает улучшение международных медицинских услуг и исследование возможности создания механизмов для связи, таких как международное медицинское коммерческое страхование, чтобы обеспечить иностранным пациентам удобные и эффективные медицинские услуги. Активно развивать международный медицинский сервисный центр, охватывающий близлежащие территории.
Мы полностью воспользуемся политическими преимуществами района Хоргос ЗСТ Синьцзян и будем активно сотрудничать с Центральной Азией в области международного и межрегионального медицинского обмена. Мы будем постоянно укреплять международные медицинские услуги, использовать ведущую роль регионального медицинского центра и совместно с Хоргосской больницей на государственной границе создадим международный центр по сотрудничеству в области медицинской диагностики и ухода за здоровьем. Воспользовавшись побратимскими отношениями между городом Хоргосом и городом Жаркентом Панфиловского района в Казахстане, мы активно сотрудничаем с медицинскими учреждениями в Казахстане, открываем каналы для срочной медицинской помощи иностранцам, предоставляем приграничные медицинские услуги, стараемся быть мостом для облегчения взаимопонимания между народами двух стран и оказываем содействие в обеспечении здоровья обоих народов", - заявила секретарь партийной ячейки народной больницы города Хоргос Чжоу Мэйцюань.
В июне этого года Национальная база по культурному и внешнеторговому сотрудничеству была учреждена в Хоргосе, где были запущены операции в рамках "пяти основных областей" и "шести бизнес-блоков". Одним из наиболее важных блоков является создание центра по оздоровлению. После предварительных переговоров международная компания по развитию культуры и туризма и Китайско-казахстанский центр традиционной медицины достигли соглашения о сотрудничестве. Во время форума заместитель руководителя административного комитета СЭЗ "Хоргос" Сунь Сяоцзян вручил китайско-казахстанскому центру культуры и традиционной китайской медицины табличку "центр здоровья", а заместитель руководителя комитета по делам здравоохранения ИКАО Доу Юнган вручил табличку "Комитет здоровья и музыки Хоргоса". Также было объявлено об учреждении "Базы внешнеторгового и культурного сотрудничества" и "Специализированного комитета здоровья и музыки", что символизирует новый этап развития национальной базы по культурному и внешнеторговому сотрудничеству.
Мы будем полагаться на уникальные преимущества Центральной Азии и богатые ресурсы лекарственных растений в Синьцзяне, а также на уникальные преимущества сотрудничества между МЦПС "Хоргос" и пятью странами Центральной Азии по принципу "одним шагом через две страны". С использованием преимуществ национальной базы по культурному и внешнеторговому сотрудничеству мы ускорим строительство международного комплексного медицинского центра традиционной китайской медицины и медицинского реабилитационного центра Китая и Казахстана, разработаем продукты здорового туризма в области традиционной китайской медицины с основным уклоном на китайскую медицину, а также на уйгурскую, казахскую и монгольскую традиционную медицину. Мы стремимся создать медицинский кластер с элементами "лечение, уход, оздоровление, исследование, подготовка", - отметил директор Китайско-казахстанского центра традиционной медицины, ректор Центра традиционной медицины Китая и Кыргызстана Фу Тиедун.
В течение последних десяти лет с момента предложения совместной инициативы "Один пояс, один путь" Хоргос постоянно усиливал свою открытость в международных отношениях, и его обмен и взаимодействие с странами Центральной Азии становились все более тесными. Во время форума член партийного комитета и заместитель мэра Хоргоса У Синьжи, от имени городского комитета и народного правительства, а также главы государственной больницы Минздрава Кыргызстана, Центра традиционной медицины Китая и Кыргызстана, медицинского центра "Air Med" в Казахстане и других учреждений здравоохранения подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве в сфере медицины.
25 лет назад я изучал китайскую медицину в Сиане, а затем открыл больницу в Алматы. Развитие китайской медицины в Казахстане происходит достаточно быстро, с широким использованием характерных методов, таких как китайская традиционная медицина, иглоукалывание, баночный массаж и др. Мы находимся очень близко к Хоргосу, и соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения будет способствовать взаимному обучению и обмену опытом, а также содействовать глубокому слиянию образования, науки и производства", - подчеркнул директор больницы Air Med в Казахстане Дастан Жезбаев.
В ходе форума были проведены три специальные сессии по презентации развития трех промышленных проектов, подписаны соглашения по восьми совместным проектам между китайскими и иностранными компаниями, а также была проведена церемония приглашения девяти экспертов. Это полностью демонстрирует сильный импульс Хоргоса в развитии специализированных медицинских услуг и промышленности.
Мы воспользуемся форумом как связующим звеном, содействуя более глубокому и широкому сотрудничеству и исследованиям в области традиционной медицины между странами Центральной Азии. Воспользовавшись удобством "привлечения извне и связи изнутри, соединения востока и запада, движения с запада на восток", а также преимуществами "двух ресурсов и двух рынков", мы планируем развернуть производство растительных экстрактов, гранул и порошков традиционной китайской медицины, а также других медицинских продуктов, используя богатые ресурсы лекарственных растений в странах Центральной Азии. Мы приложим все усилия для создания индустриальной базы биомедицины с благоприятной средой, высоким уровнем интернационализации", - сказал Чжоу Хун.
В форуме приняли участие известные зарубежные и китайские эксперты и ученые, представители фармацевтических компаний, а также представители управляющих органов здравоохранения и медицинских учреждений Или-Казахского автономного округа и других городов.
05.12.2023, 10:37 15616
Китайские пирожки с говядиной в Кашгаре
Фото: информационная компания Урумчи
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В каждом китайском городе есть своя характерная кулинарная особенность, сообщает информационная компания "Урумчи".
На ночном рынке "Хан базар" в Кашгаре, Синьцзян, вы можете познакомиться с местными вкусами.
Каждый вечер у ларька Ань Цунцян с ароматными и хрустящими пирожками всегда образуется длинная очередь туристов, ожидающих покупку.
Когда речь заходит о пирожках с говядиной, местные жители всегда рекомендуют именно этот ларек.
На тесте выкладывается слой говядины и слой зелени. В момент скручивания теста начинка из говядины и зелени идеально смешивается. Завернутые пирожки кладут в сковороду с маслом и обжаривают до золотистой корки.
Говяжьи пирожки следует есть горячими: они хрустящие снаружи, нежные и ароматные внутри.
Наши пирожки в основном зависят от местных продуктов: местной муки и местной говядины. После добавления соли, глутамата натрия и наших уникальных специй начинка становится особенно нежной. Туристы очень любят их", - рассказывает владелец ларька в Кашгаре Ань Цунцян.
04.12.2023, 18:21 16106
Соревнования по козлодранию в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
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Орел должен развернуть свои крылья в небесах, ьолодой парень должен проявить свою отвагу и силу на арене козлодрания, сообщает информационная компания "Урумчи".
В Синьцзяне, козлодрание - это традиционный спортивный проект, передаваемый совместно несколькими народами, такими как уйгуры, казахи, кыргызы, таджики и другие.
На соревнованиях по козлодранию у уйгуров обычно используют крепких козлов возрастом 2 или 3 года.
После обработки и подготовки они придают выбранным для соревнований козлам определенный вес и увеличивают упругость кожи, чтобы предотвратить ее разрыв во время ожесточенной борьбы.
Лошади, на которых ездят участники, обычно являются скакунами.
За неделю до соревнований проводится тренировка физической выносливости и диета для адаптации к требованиям соревнований.
Верховья реки Тарим в Синьцзяне являются одним из популярных районов для проведения соревнований по козлодранию.
Особенно в уезде Маралбаши округа Кашгар, козлодрание стало одним из традиционных спортивных мероприятий, популярных во всем уезде и пользующимся большой любовью среди населения.
04.12.2023, 08:01 17556
Кашгарские шашлычки - настоящий пир кулинарных угощений
Фото: информационная компания Урумчи
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Если вы хотите насладиться кулинарией в Синьцзяне, то рынки и базары будут настоящим кладезем вкусных блюд, сообщает информационная компания "Урумчи".
Вечером на Хан базаре в Кашгаре открывается настоящий пир кулинарных угощений. Особенно стоит отметить маленькие шашлыки - непременно пробуйте местные закуски.
Шашлычки от Лян Гуобин, приготовленные из местной баранины, обжариваются на открытом огне, приобретая богатый вкус. Каждый шашлычок сочен и золотисто-жареный.
Видя атмосферу нашего места, слушая эту музыку, а также видя наше мастерство при приготовлении шашлыка и движения, туристы привлекаются и решают попробовать наш шашлык. У нас каждый день в настоящее время продается более 3000 шашлыков и спрос превышает предложение", - рассказал шашлычник в Кашгаре Лян Гуобин.
03.12.2023, 19:27 21596
"Уголок Кашгара" - Наслаждение вкусом древности в атмосфере кофейни
Фото: информационная компания Урумчи
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Я бариста Искандер Иминджан из кафе "Уголок". Наше кафе в старом городе Кашгар стало известным благодаря соцсетям. Независимо от времени года - зимой или летом, у нас всегда много посетителей. С момента открытия старого города Кашгара наше кафе стало всё более известным. Самые популярные напитки у посетителей - кофе и чай, у нас есть авторский чай с восемнадцатью видами трав, который имеет приятный вкус и пользуется популярностью у гостей. Мы также предлагаем уникальный Кашгарский кофе, который вы не найдете в других местах. Вкус с пряностями меняется в зависимости от сезона", - рассказал менеджер кафе "Уголок" в старом городе Кашгара Искандер Иминджан.
03.12.2023, 10:53 25246
Мастерская по изготовлению барабанов в уезде Шуфу
Фото: информационная компания Урумчи
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Жители Синьцзяна обожают барабаны, и где бы ни звучали барабаны, там всегда царит веселая атмосфера, сообщает информационная компания "Урумчи".
Поселок Уксак в уезде Шуфу округа Кашгар является известным центром музыкальных инструментов в Китае и искусство изготовления инструментов здесь передается из поколения в поколение уже более ста лет. Сыдыкджан Ахат - один из известных мастеров по изготовлению инструментов в Уксаке и его барабаны часто заказывают заранее из-за прекрасного звучания.
Мне очень нравится создавать музыкальные инструменты и в настоящее время наиболее популярными являются барабаны, которые также продаются чаще всего. Барабаны - это для нас невероятно важный музыкальный инструмент, и мы можем продавать от 150 до 200 в месяц. Мы используем материалы, такие как кожа змеи, кожа коровы и другие", - поделился ремесленник уезда Шуфу Сыдыкджан Ахат.
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