07.12.2023, 10:30 3716

Архары в горах Алтая в Синьцзяне

Архары в горах Алтая в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
В последние дни горные архары - животные второй категории государственной охраны в Китае, собираются в горах Саур в уезде Зимунай округа Алтай СУАР КНР, ищут пищу и играют, сообщает информационная компания "Урумчи".


Архары предпочитают жить в открытых горных областях и холмистых районах, обычно образуют небольшие группы.

информационная компания Урумчи

Каждую зиму, помимо постоянного присутствия архаров в горах Алтая, также можно увидеть других диких животных и птиц, таких как горные козлы, беркуты и другие, которые ищут себе пропитание.

информационная компания Урумчи
 
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07.12.2023, 23:39 1906

Осеннее настроение в глубинах Тянь-Шаня

Осеннее настроение в глубинах Тянь-Шаня
Фото: информационная компания Урумчи
Каждый год в это время, в природе Тянь-Шаня, простирающейся на север и на юг от Синьцзяна, открываются разноцветные картины, сообщает информационная компания "Урумчи".

информационная компания Урумчи

В уезде Хэцзин Баянгол-Монгольского автономном округа, желтые листья падают, дороги Тянь-Шаня, дикие прекрасные лошади пасутся в горах, приносят жизнь в этот тихий уголок природы.


Горный хребет Тянь-Шань является одной из семи больших горных систем в мире, расположенный в самой большой части суши на Земле, внутри Евразийского континента, простирается на протяжении 2500 километров через весь Синьцзян, представляя собой уникальный символ географии Синьцзяна.

информационная компания Урумчи

В 2013 году Китай подал заявку на включение Тянь-Шаня в Синьцзяне в список Всемирного наследия, став 44-м объектом Всемирного наследия в Китае.
 
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06.12.2023, 17:44 4986

Искусство текстиля "палаз" в Синьцзяне

Искусство текстиля "палаз" в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
В китайском Синьцзяне "палаз" представляет собой древнее национальное искусство ткачества, которое почетно называют "живым ископаемым" в технологии текстиля, сообщает информационная компания "Урумчи".

В уезде Бай округа Аксу этот древний метод "палаз" сохранился. "Палаз" включает в себя ткачество из овечьей шерсти, окрашивание природными красителями, такими как минералы и растения.

информационная компания Урумчи

Цветные узоры или черно-белые полосы практически не изменились в течение многих веков.


Жители уезда Бай придерживаются традиций "палаз", передавая древнюю культуру от поколения к поколению.

информационная компания Урумчи

Искусство "палаз" внесено в государственный реестр нематериального культурного наследия Китая, обеспечивая сохранение этого мастерства и в наше современное время.
 
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06.12.2023, 08:16 6636

ЗСТ Синьцзян: первый Международный форум высокого уровня в Хоргосе

ЗСТ Синьцзян: первый Международный форум высокого уровня в Хоргосе
Фото: информационная компания Урумчи
Для осуществления и реализации духа важного выступления председателя КНР Си Цзиньпина на третьем Международном форуме по сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс, один путь" для стимулирования инновационного развития внешней торговли в Синьцзянской зоне свободной торговли на территории Хоргоса 20 ноября на территории международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" состоялся "Китайско-казахстанский международный форум высокого уровня по сотрудничеству в сфере традиционной медицины "Один пояс, один путь" - 2023". Мероприятие было организовано рабочим комитетом индустрии здоровья и стандартов "Один пояс, один путь" Всемирной ассоциации традиционной китайской медицины, сообщает информационная компания "Урумчи".

информационная компания Урумчи

информационная компания Урумчи

На церемонии открытии выступили бывший заместитель руководителя государственного управления по делам традиционной медициной, заместитель председателя и секретарь Всемирной ассоциации традиционной китайской медицины Ли Чжэнцзи, член партийного комитета Или-Казахского автономного округа Маматджан Даут, руководитель отдела пропаганды города Хоргоса Чжоу Хун и другие. Они выступили с речами о важной роли традиционной медицины в совместном строительстве "Один пояс, один путь" и о перспективах и путях развития в следующее десятилетие. Это позволило участникам увидеть прекрасные перспективы расцвета традиционной медицины в зоне свободной торговли. Ученые и эксперты, принимавшие участие в форуме, в своих докладах обсудили вопросы, такие как стратегия национальных и международных ресурсов, увеличение силы и влияния в области традиционной медицины, пути международного развития традиционной медицины и другие, полностью демонстрируя движущую силу и влияние инновационного развития медицины.

информационная компания Урумчи

информационная компания Урумчи

Общий план по созданию Синьцзянской зоны свободной торговли предполагает улучшение международных медицинских услуг и исследование возможности создания механизмов для связи, таких как международное медицинское коммерческое страхование, чтобы обеспечить иностранным пациентам удобные и эффективные медицинские услуги. Активно развивать международный медицинский сервисный центр, охватывающий близлежащие территории.

Мы полностью воспользуемся политическими преимуществами района Хоргос ЗСТ Синьцзян и будем активно сотрудничать с Центральной Азией в области международного и межрегионального медицинского обмена. Мы будем постоянно укреплять международные медицинские услуги, использовать ведущую роль регионального медицинского центра и совместно с Хоргосской больницей на государственной границе создадим международный центр по сотрудничеству в области медицинской диагностики и ухода за здоровьем. Воспользовавшись побратимскими отношениями между городом Хоргосом и городом Жаркентом Панфиловского района в Казахстане, мы активно сотрудничаем с медицинскими учреждениями в Казахстане, открываем каналы для срочной медицинской помощи иностранцам, предоставляем приграничные медицинские услуги, стараемся быть мостом для облегчения взаимопонимания между народами двух стран и оказываем содействие в обеспечении здоровья обоих народов", - заявила секретарь партийной ячейки народной больницы города Хоргос Чжоу Мэйцюань.


информационная компания Урумчи

В июне этого года Национальная база по культурному и внешнеторговому сотрудничеству была учреждена в Хоргосе, где были запущены операции в рамках "пяти основных областей" и "шести бизнес-блоков". Одним из наиболее важных блоков является создание центра по оздоровлению. После предварительных переговоров международная компания по развитию культуры и туризма и Китайско-казахстанский центр традиционной медицины достигли соглашения о сотрудничестве. Во время форума заместитель руководителя административного комитета СЭЗ "Хоргос" Сунь Сяоцзян вручил китайско-казахстанскому центру культуры и традиционной китайской медицины табличку "центр здоровья", а заместитель руководителя комитета по делам здравоохранения ИКАО Доу Юнган вручил табличку "Комитет здоровья и музыки Хоргоса". Также было объявлено об учреждении "Базы внешнеторгового и культурного сотрудничества" и "Специализированного комитета здоровья и музыки", что символизирует новый этап развития национальной базы по культурному и внешнеторговому сотрудничеству.

информационная компания Урумчи

Мы будем полагаться на уникальные преимущества Центральной Азии и богатые ресурсы лекарственных растений в Синьцзяне, а также на уникальные преимущества сотрудничества между МЦПС "Хоргос" и пятью странами Центральной Азии по принципу "одним шагом через две страны". С использованием преимуществ национальной базы по культурному и внешнеторговому сотрудничеству мы ускорим строительство международного комплексного медицинского центра традиционной китайской медицины и медицинского реабилитационного центра Китая и Казахстана, разработаем продукты здорового туризма в области традиционной китайской медицины с основным уклоном на китайскую медицину, а также на уйгурскую, казахскую и монгольскую традиционную медицину. Мы стремимся создать медицинский кластер с элементами "лечение, уход, оздоровление, исследование, подготовка", - отметил директор Китайско-казахстанского центра традиционной медицины, ректор Центра традиционной медицины Китая и Кыргызстана Фу Тиедун.


информационная компания Урумчи

информационная компания Урумчи

В течение последних десяти лет с момента предложения совместной инициативы "Один пояс, один путь" Хоргос постоянно усиливал свою открытость в международных отношениях, и его обмен и взаимодействие с странами Центральной Азии становились все более тесными. Во время форума член партийного комитета и заместитель мэра Хоргоса У Синьжи, от имени городского комитета и народного правительства, а также главы государственной больницы Минздрава Кыргызстана, Центра традиционной медицины Китая и Кыргызстана, медицинского центра "Air Med" в Казахстане и других учреждений здравоохранения подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве в сфере медицины.

информационная компания Урумчи

25 лет назад я изучал китайскую медицину в Сиане, а затем открыл больницу в Алматы. Развитие китайской медицины в Казахстане происходит достаточно быстро, с широким использованием характерных методов, таких как китайская традиционная медицина, иглоукалывание, баночный массаж и др. Мы находимся очень близко к Хоргосу, и соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения будет способствовать взаимному обучению и обмену опытом, а также содействовать глубокому слиянию образования, науки и производства", - подчеркнул директор больницы Air Med в Казахстане Дастан Жезбаев.


информационная компания Урумчи

В ходе форума были проведены три специальные сессии по презентации развития трех промышленных проектов, подписаны соглашения по восьми совместным проектам между китайскими и иностранными компаниями, а также была проведена церемония приглашения девяти экспертов. Это полностью демонстрирует сильный импульс Хоргоса в развитии специализированных медицинских услуг и промышленности.

Мы воспользуемся форумом как связующим звеном, содействуя более глубокому и широкому сотрудничеству и исследованиям в области традиционной медицины между странами Центральной Азии. Воспользовавшись удобством "привлечения извне и связи изнутри, соединения востока и запада, движения с запада на восток", а также преимуществами "двух ресурсов и двух рынков", мы планируем развернуть производство растительных экстрактов, гранул и порошков традиционной китайской медицины, а также других медицинских продуктов, используя богатые ресурсы лекарственных растений в странах Центральной Азии. Мы приложим все усилия для создания индустриальной базы биомедицины с благоприятной средой, высоким уровнем интернационализации", - сказал Чжоу Хун.


информационная компания Урумчи

В форуме приняли участие известные зарубежные и китайские эксперты и ученые, представители фармацевтических компаний, а также представители управляющих органов здравоохранения и медицинских учреждений Или-Казахского автономного округа и других городов.
 
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05.12.2023, 10:37 15616

Китайские пирожки с говядиной в Кашгаре

Китайские пирожки с говядиной в Кашгаре
Фото: информационная компания Урумчи
В каждом китайском городе есть своя характерная кулинарная особенность, сообщает информационная компания "Урумчи".

На ночном рынке "Хан базар" в Кашгаре, Синьцзян, вы можете познакомиться с местными вкусами.

информационная компания Урумчи

Каждый вечер у ларька Ань Цунцян с ароматными и хрустящими пирожками всегда образуется длинная очередь туристов, ожидающих покупку.

Когда речь заходит о пирожках с говядиной, местные жители всегда рекомендуют именно этот ларек.


На тесте выкладывается слой говядины и слой зелени. В момент скручивания теста начинка из говядины и зелени идеально смешивается. Завернутые пирожки кладут в сковороду с маслом и обжаривают до золотистой корки.

Говяжьи пирожки следует есть горячими: они хрустящие снаружи, нежные и ароматные внутри.

информационная компания Урумчи

Наши пирожки в основном зависят от местных продуктов: местной муки и местной говядины. После добавления соли, глутамата натрия и наших уникальных специй начинка становится особенно нежной. Туристы очень любят их", - рассказывает владелец ларька в Кашгаре Ань Цунцян.

 
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04.12.2023, 18:21 16106

Соревнования по козлодранию в Синьцзяне

Соревнования по козлодранию в Синьцзяне
Фото: информационная компания Урумчи
Орел должен развернуть свои крылья в небесах, ьолодой парень должен проявить свою отвагу и силу на арене козлодрания, сообщает информационная компания "Урумчи".

В Синьцзяне, козлодрание - это традиционный спортивный проект, передаваемый совместно несколькими народами, такими как уйгуры, казахи, кыргызы, таджики и другие.

На соревнованиях по козлодранию у уйгуров обычно используют крепких козлов возрастом 2 или 3 года.


После обработки и подготовки они придают выбранным для соревнований козлам определенный вес и увеличивают упругость кожи, чтобы предотвратить ее разрыв во время ожесточенной борьбы.

Лошади, на которых ездят участники, обычно являются скакунами.

За неделю до соревнований проводится тренировка физической выносливости и диета для адаптации к требованиям соревнований.

Верховья реки Тарим в Синьцзяне являются одним из популярных районов для проведения соревнований по козлодранию.

Особенно в уезде Маралбаши округа Кашгар, козлодрание стало одним из традиционных спортивных мероприятий, популярных во всем уезде и пользующимся большой любовью среди населения.
 
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04.12.2023, 08:01 17556

Кашгарские шашлычки - настоящий пир кулинарных угощений

Кашгарские шашлычки - настоящий пир кулинарных угощений
Фото: информационная компания Урумчи
Если вы хотите насладиться кулинарией в Синьцзяне, то рынки и базары будут настоящим кладезем вкусных блюд, сообщает информационная компания "Урумчи".

Вечером на Хан базаре в Кашгаре открывается настоящий пир кулинарных угощений. Особенно стоит отметить маленькие шашлыки - непременно пробуйте местные закуски.

информационная компания Урумчи

Шашлычки от Лян Гуобин, приготовленные из местной баранины, обжариваются на открытом огне, приобретая богатый вкус. Каждый шашлычок сочен и золотисто-жареный.


Видя атмосферу нашего места, слушая эту музыку, а также видя наше мастерство при приготовлении шашлыка и движения, туристы привлекаются и решают попробовать наш шашлык. У нас каждый день в настоящее время продается более 3000 шашлыков и спрос превышает предложение", - рассказал шашлычник в Кашгаре Лян Гуобин.


информационная компания Урумчи
 
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03.12.2023, 19:27 21596

"Уголок Кашгара" - Наслаждение вкусом древности в атмосфере кофейни

Фото: информационная компания Урумчи

Я бариста Искандер Иминджан из кафе "Уголок". Наше кафе в старом городе Кашгар стало известным благодаря соцсетям. Независимо от времени года - зимой или летом, у нас всегда много посетителей. С момента открытия старого города Кашгара наше кафе стало всё более известным. Самые популярные напитки у посетителей - кофе и чай, у нас есть авторский чай с восемнадцатью видами трав, который имеет приятный вкус и пользуется популярностью у гостей. Мы также предлагаем уникальный Кашгарский кофе, который вы не найдете в других местах. Вкус с пряностями меняется в зависимости от сезона", - рассказал менеджер кафе "Уголок" в старом городе Кашгара Искандер Иминджан.


 
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03.12.2023, 10:53 25246

Мастерская по изготовлению барабанов в уезде Шуфу

Мастерская по изготовлению барабанов в уезде Шуфу
Фото: информационная компания Урумчи
Жители Синьцзяна обожают барабаны, и где бы ни звучали барабаны, там всегда царит веселая атмосфера, сообщает информационная компания "Урумчи".

Поселок Уксак в уезде Шуфу округа Кашгар является известным центром музыкальных инструментов в Китае и искусство изготовления инструментов здесь передается из поколения в поколение уже более ста лет. Сыдыкджан Ахат - один из известных мастеров по изготовлению инструментов в Уксаке и его барабаны часто заказывают заранее из-за прекрасного звучания.


Мне очень нравится создавать музыкальные инструменты и в настоящее время наиболее популярными являются барабаны, которые также продаются чаще всего. Барабаны - это для нас невероятно важный музыкальный инструмент, и мы можем продавать от 150 до 200 в месяц. Мы используем материалы, такие как кожа змеи, кожа коровы и другие", - поделился ремесленник уезда Шуфу Сыдыкджан Ахат.


информационная компания Урумчи

информационная компания Урумчи
 
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