Фото: информационная компания Урумчи

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Багуань (баночная терапия) - один из самых эффективных методов лечения в традиционной китайской медицине с более чем несколькими тысячами лет истории в Китае, сообщает информационная компания "Урумчи".





Как часть китайской медицины, методика баночной терапии у народности сибо является нематериальным культурным наследием, созданным в ходе долгих периодов охоты и ведения сельского хозяйства.





Ба Сяофэн - третье поколение представителей семьи Ба, занимающейся баночной терапией в Чапчал-Сибосском автономном уезде. В детстве Ба Сяофэн столкнулся с частичной утратой зрения из-за болезни, но, углубившись в изучение методов лечения народности сибо на протяжении многих лет, он унаследовал и развил уникальные методы баночной терапии народности сибо, став представителем на уровне автономного округа в качестве носителя нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо.





информационная компания Урумчи





Климатические условия способствовали появлению наших банок. У банок имеется большое отверстие, и поскольку сибо - это народ, занимающийся охотой и рыболовством, после возвращения с охоты или рыбалки перед сном на горячей печи банку ставят на тело. Это позволяет избавиться от сырости и холода. На следующее утро все возвращается к нормальному состоянию", - сказал наследник нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо на уровни СУАР Ба Сяофэн.









Традиционная методика баночной терапии проста и легкодоступна. Инструменты удобны для переноски и могут использоваться в любое время и в любом месте. Поэтому она широко распространена в народной практике сибо и тесно связана с повседневной жизнью людей.





Уникальные традиционные методы сибо в медицине эффективны при лечении обычных заболеваний, таких как простуда, кашель, поясничная боль, боли в животе, рвота, понос, острые кишечные инфекции, простудные заболевания и др.





информационная компания Урумчи





Наследник нематериального культурного наследия баночной терапии народности сибо на уровни СУАР Ба Сяофэн: "Сейчас наша молодежь не очень глубоко понимает (баночную терапию), и у меня есть обязанность передать традиционную народную медицину сибо.





Я также надеюсь, что больше молодых людей присоединятся к моей медицинской команде, чтобы освоить традиционную народную медицину, которую передали нам предки".