Непрерывное построение более содержательного и динамичного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы - посол КНР в РК Хань Чуньлинь
Фото: Посольство КНР в РК
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь в своей статье рассказал о построении более содержательного и динамичного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы.
Прощаясь со старым и приветствуя новый год, Китай и Казахстан отмечают 33-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя государствами. Оглядываясь назад на 2024 год, под стратегическим руководством глав двух государств, двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном развиваются на высоком уровне. Обмены между двумя сторонами стали более тесными на всех уровнях, а потенциал сотрудничества в различных областях постоянно раскрывается, это продолжает придавать новые содержания и энергию построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое характеризуется вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью, развитием и процветанием", - написал Чуньлинь.
По его словам, под стратегическим руководством глав государств, контакты между Китаем и Казахстаном на всех уровнях становятся все более тесными.
Председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в Астанинском саммите ШОС, а президент Касым-Жомарт Токаев посетил Китай для участия в ежегодном совещании Боаоского азиатского форума. Главы двух государств несколько раз провели длительные переговоры, углубленно обсудив двусторонние отношения, сотрудничества в ключевых сферах, а также международную и региональную ситуацию, достигли широкого консенсуса и совместно подписали Совместное заявление Китая и Казахстана, которое наметило новый план вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Член Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Гочжун, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И и другие официальные лица КНР успешно посетили Казахстан. В свою очередь, премьер-министр РК Олжас Бектенов, председатель мажилиса парламента Ерлан Кошанов, государственный советник Ерлан Карин, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и другие официальные лица РК посетили Китай и приняли участие в мероприятиях. Механизмы китайско-казахстанского взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях работают эффективно, постоянно придавая новый импульс двусторонним отношениям", - отметил посол.
Он подчеркнул, что Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга в вопросах ключевых интересов, политическое взаимодоверие двух государств достигло беспрецедентного уровня.
Обе стороны продолжают углублять политическое взаимодоверие и твердо поддерживать друг друга в вопросах важных озабоченностей и ключевых интересов. В Совместном заявлении Китая и Казахстана, подписанном главами двух государств, подчеркивается, что китайская сторона твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также самостоятельно избранный путь развития и необходимые меры, предпринимаемые Казахстаном в деле построения Справедливого Казахстана для поддержания внутригосударственной стабильности, межэтнического согласия и стимулирования социально-экономического развития. Казахстанская сторона твердо поддерживает принцип "одного Китая", выступает против "независимости Тайваня" в какой-либо форме и против любого вмешательства внешних сил. Казахстан подтверждает, что не будет устанавливать официальные контакты с Тайванем в какой-либо форме, поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению воссоединения Китая. Китай и Казахстан решительно противостоят политизации вопросов прав человека и применению политики "двойных стандартов". Китай и Казахстан предпринимают практические шаги для продвижения подхода, при котором государства с разными цивилизациями и социальными системами стремятся находить точки соприкосновения, уважая различия и совместно развиваясь", - пишет дипломат.
Он также отметил, что экономическое и торговое сотрудничество Китая и Казахстана становится более эффективным.
Китай и Казахстан совместно высококачественно строят "Один пояс и один путь" и продолжают играть в нем ведущую роль. С января по ноябрь объем торговли между двумя государствами достиг 40,07 млрд долларов США, увеличившись на 8,7% в годовом исчислении. Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана. Транспортно-логистический терминал в Сиане официально заработал. Количество грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через Казахстан превысило 10 тыс., что на 20 дней раньше, чем в 2023 году. Оба государства добросовестно реализуют Дорожную карту по реализации программы торгово-экономического сотрудничества, постоянно углубляя сотрудничество в традиционных областях, таких как экономика и торговля, инвестиции, производственные мощности, взаимная связь и энергетика, продвигая больше проектов сотрудничества в области производственных мощностей для достижения конкретных результатов, и ускорение строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута и третьей китайско-казахстанской трансграничной железной дороги. Стороны также будут совместно развивать новые точки роста сотрудничества в сферах ключевых полезных ископаемых, новой энергетики, научно-технических инноваций, аэрокосмической промышленности, электронной коммерции, цифровой экономики и других областях, чтобы продвигать обновление практического сотрудничества между двумя государствами и приносить больше пользы народам обеих государств", - пишет Чуньлинь.
Также продолжает укрепляться сотрудничество в сфере гуманитарного обмена.
Взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном значительно облегчает передвижение людей между двумя государствами. За первые десять месяцев 2024 года число китайских туристов, посетивших Казахстан, превысило 550 тыс. человек, увеличившись на 50% по сравнению с 2023 годом, а число казахстанских туристов, посетивших Китай, выросло на 31%. "Год туризма Казахстана" в Китае прошел успешно, и Казахстан стал новым популярным направлением выездного туризма для китайских граждан. "Год туризма Китая" состоится в Казахстане в 2025 году. Генеральное консульство Китая в Актобе открылось в соответствии с графиком. Успешно открылись культурные центры двух государств и казахстанский филиал Пекинского университета языка и культуры, а в Евразийском университете успешно открылась вторая в Казахстане "Мастерская Лу Баня". Был подписан ряд документов о сотрудничестве в области образования, науки и технологий, культуры, и местного сотрудничества и других областях. Обе стороны будут расширять сотрудничество в аналитических центрах, кино и телевидении и других областях. Глубину и охват местного сотрудничества продолжают увеличивать, общественная и народная основа дружбы между двумя государствами укрепляется", - подчеркнул посол.
Он добавил, что многостороннее сотрудничество охватывает широкий спектр тем, международное сотрудничество Китая и Казахстана стало более тесным.
Обе стороны содействуют реализации Инициативы глобального развития, Инициативы глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации, выступают за равноправную и упорядоченную многополярность и общедоступную инклюзивную экономическую глобализацию, продвигают общечеловеческие ценности и активно способствуют созданию сообщества единой судьбы человечества. Обе стороны продолжают плотно взаимодействовать в рамках ООН, ШОС, СВМДА и формата "Китай-Центральная Азия", чтобы практиковать подлинную многосторонность, гарантировать международную справедливость и продвигать глобальное управление в более справедливом и рациональном направлении. Китай и другие члены-государства ШОС совместно поддержали Казахстан в успешном выполнении обязанностей председательства ШОС и способствовали достижению плодотворных результатов Астанинского саммита. С тех пор, как Китай принял поочередное председательство в ШОС, тема которого была объявлена "Годом устойчивого развития ШОС", Китай добросовестно реализует лозунг "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии", и подготовится к проведению более 100 конференций и мероприятий, стремясь провести дружественный, сплоченный и плодотворный саммит ШОС. Китай приветствует присоединение Казахстана к БРИКС в качестве страны-партнера, поддерживает Казахстан в проведении второго саммита "Китай-Центральная Азия" в 2025 году и обеспечении полного успеха саммита", - пишет дипломат.
В прошлом году китайский Синьцзян в полной мере использовал свои географические преимущества и добился ряда выдающихся результатов в обмене и сотрудничестве с Казахстаном. В марте 2024 года председатель Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркен Тунияз успешно посетил Казахстан. В июне заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин участвовал в 8-й межународной выставке ЭКСПО "Китай-Евразия". Успешно прошли Третий форум межрегионального сотрудничества Китай-Казахстан, 19-я Выставка китайских товаров в Казахстане и другие мероприятия, предоставившие важные платформы для углубления сотрудничества Синьцзяна с Казахстаном и практического сотрудничества между Китаем и Казахстаном. С января по ноябрь 2024 года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном достиг 21,1 млрд долларов США, что составляет 53% объема торговли Китая и Казахстана, увеличившись на 16,5% в годовом исчислении. С января по ноябрь Синьцзян принял в общей сложности 291 миллионов местных и иностранных туристов, а Казахстан занимает первое место по количеству въезжающих туристов. Стыковка стратегий развития между китайским Синьцзяном и Казахстаном ускоряется, помогая повысить "золотое содержание" вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
Председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан находятся на ключевом этапе развития и возрождения, являются попутчиками на пути модернизации. В июле 2024 года успешно состоялся 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, на котором были приняты системные меры по дальнейшему всестороннему углублению реформ и продвижению модернизации китайского типа. На Центральном совещании по экономической работе, которое состоялось в декабре 2024 года, было отмечено, что в 2024 году китайская экономика демонстрирует в целом устойчивые показатели, характеризуясь прогрессом при сохранении стабильности, высококачественное развитие устойчиво продвигается вперед. Китайская экономика обладает устойчивым фундаментом, многими преимуществами, крепкой стойкостью и огромными потенциальными возможностями, а опорные условия и основная тенденция к долгосрочному росту остаются неизменными. На совещании был определен план экономической работы на 2025 год, посылая миру четкий сигнал о том, что Китай будет неуклонно продвигать высококачественное развитие и расширять открытость на высоком уровне для внешнего мира. Точно так же под руководством Президента К.К. Токаева Казахстан активно продвигает политические и экономические реформы, а его экономическое и социальное развитие полно жизненных сил и энергии. Видение "справедливого Казахстана" становится реальностью с захватывающей скоростью. Будучи дружественными соседями, соединенными общими горами и реками и разделяющими общую судьбу, Китай и Казахстан углубляют сотрудничество в различных областях и постоянно способствуют новому развитию вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, что отвечает коренным интересам двух государств и их народов", - напомнил Чуньлинь.
Он подчеркнул, что в 2025 году Китай готов работать с Казахстаном, под стратегическим руководством дипломатии глав государств, постоянно углублять политическое взаимное доверие между двумя государствами, продолжать расширять обмены на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях и продолжать способствовать построению более содержательного и динамичного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, а также вносить "китайско-казахстанский вклад" в поддержание международной и региональной безопасности, стабильности, развития и процветания.
Искренне желаю Китаю и Казахстану процветания, народам двух стран счастья и благополучия! Желаю, чтобы дружба между Китаем и Казахстаном длилась вечно!", - резюмировал Чуньлинь.