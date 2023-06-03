02.06.2023, 16:30 2386

Саммит "Китай - Центральная Азия" установил новый виток взаимоотношений между странами - эксперт

В Астане состоялся семинар "Региональный диалог в формате "Центральная Азия плюс Китай"
Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прошедший недавно в Сиане саммит "Китай - Центральная Азия" укрепил и углубил отношения Китая и стран Центральной Азии. Об итогах саммита и стратегии Китая в Центральной Азии рассказал директор центра евразийских исследований Китайской академии международных проблем при Министерстве иностранных дел Китая Ли Цзыго.

Совсем недавно был проведен саммит "Китай - Центральная Азия", и он установил новый период взаимоотношений между нашими странами. Я считаю, что позиция и отношения Китая со странами Центральной Азии также укрепились", - сказал Ли Цзыго в своем выступлении на семинаре "Региональный диалог в формате: "Центральная Азия плюс Китай".


По его словам, как бы ни был хаотичен мир, отношения Китая и стран ЦА должны быть стабильными. Один из примеров хаоса и нестабильности, который привел спикер, - российско-украинский конфликт.

Я считаю, что наиболее яркой особенностью прошедшего саммита "Китай - Центральная Азия" является то, что он был нацелен на прагматичное деловое сотрудничество и ориентирован на будущее. Если мы посмотрим на список итогов этого саммита, то больше 80 процентов содержания - это как раз прагматическое сотрудничество. Например, стратегическое сопряжение, электронная коммерция, новый экономический диалог и другое", - рассказал спикер.


В ходе своего выступления Ли Цзыго выделил три основных аспекта, ориентированных на будущее развитие.

Во-первых, в рамках саммита особо было подчеркнуто значение зеленого развития, включая инвестиции, инфраструктурные проекты и прочее, а также развитие искусственного интеллекта, умных городов и прочее. Кроме того, было подписано специальное соглашение по низкоуглеродному развитию. Во-вторых, наращивание потенциала для развития.

Многие китаисты и синологи Казахстана, я думаю, знают нашу китайскую поговорку, которая гласит: "Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, а научи его ловить рыбу - он будет сыт всю жизнь". Поэтому Китай всегда делает акцент на обучении "ловле рыбы", - уточнил эксперт.


В своем программном выступлении на саммите председатель КНР Си Цзиньпин предложил, чтобы Китай предоставил странам Центральной Азии финансовую поддержку, безвозмездную помощь на общую сумму 26 млрд юаней.

Здесь, я считаю, Китай надеется, что ЦА будет сильным и развитым регионом, и Китай, конечно, тоже сможет выиграть от этого развития. В отражении политики Китая в отношении стран ЦА является то, что Китай надеется развивать свои отношения с этими странами в цепочке прагматичного сотрудничества, устойчивого развития для того, чтобы продвинуться к сообществу единой судьбы", - подчеркнул Ли Цзыго.


В-третьих, необходимо неустанно улучшать все сообщения. Центральная Азия действительно стала центром взаимосвязи между Азией и Европой и, таким образом, может стать для Китая окном, открывающим путь на Запад и развивающим сотрудничество с Евразийским регионом.

Ли Цзыго отметил, что Китай стал приоритетным партнером для экономического и торгового сотрудничества, а Центральная Азия превратилась в зону значительных экономических интересов Китая.

Были активизированы позиции и роль Центральной Азии в глобальной экономике. Я считаю, что минимальная взаимосвязь превратила Центральную Азию из замкнутой, так сказать, евразийской глубинки в центр транспортного сообщения между востоком и западом", - уточнил спикер.


Такие проекты, как скоростные поезда Китай - Европа, западная магистраль, китайско-казахстанский логистический центр Ляньюньган, "Хоргос - Восточные ворота", сухой порт, один за другим изменили роль и статус Центральной Азии на пути сообщений и коммуникации.

Ли Цзыго подчеркнул, что уровень взаимного восприятия значительно улучшился. После того как страны Центральной Азии обрели независимость, восприятие Китая ими было в целом негативным.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге "На пороге XXI века" отмечал, что вся пропаганда советской эпохи постоянно укрепляла представления о том, что Китай является врагом номер один. Однако за последние 30 лет обмена и сотрудничества, мы можем видеть, что уровень взаимопонимания между нашими странами коренным образом изменился. Можно сказать, что добрососедство стало доминирующим направлением, а взаимовыгодное сотрудничество неизменной общей тенденцией", - сообщил эксперт.


По словам Ли Цзыго, неважно, каким образом будет изменяться внешняя ситуация, взаимодействие Китая с Казахстаном и с другими странами Центральной Азии не должно подвергаться этому негативному влиянию. Поэтому будущая цель - построить более тесное сообщество единой судьбы Китая и стран ЦА. Конечно, для этого необходимо время, больше проектов, но страны готовы над этим работать.

По его мнению, необходима взаимная поддержка путей развития каждой страны. Это большой вопрос, потому что путь включает в себя дипломатический путь многосторонних отношений и двусторонних отношений каждой из стран. В течение этих 30 лет каждая из стран Центральной Азии искала свой путь развития, соответствующий их собственным усилиям. Например, возвращение Кыргызстана к президентской системе вместо парламентской и так далее.

Китаю необходимо, чтобы Центральная Азия поддержала его путь развития от элиты до широкой общественности. Китай очень хотел бы, чтобы народы стран Центральной Азии согласились с тем, что китайский путь является успешным.

Я считаю, что Китаю нужна стабильная и безопасная Центральная Азия, потому что эти факторы напрямую влияют на Китай и на стабильность региона СУАР в Китае. Точно так же и страны Центральной Азии надеются, что Китай будет сохранять свою стабильность и безопасность. Мы будем выступать решительно против различных внешних сил цветных революций и других трех сил зла и прочих", - отметил директор центра исследований.


В заключение выступления Ли Цзыго добавил, что если у Китая и Центральной Азии будет общая цель, то внешнее влияние будет очень мало. На саммите Си Цзиньпин отмечал, что никто не имеет право сеять раздор или конфронтацию в странах Центральной Азии, не говоря о том, чтобы извлекать из этого политическую выгоду. Конечно, сейчас существуют различные механизмы C5+1, но экстерриториальные державы не могут создавать конфронтацию и превращать Центральную Азию в поле для крупных держав. Все страны должны быть заинтересованы в том, чтобы продвигать развитие.
 

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24.05.2023, 12:17 12346

Саммит "Китай - Центральная Азия" способствует дальнейшему развитию китайско-казахстанских отношений

Во время проведения саммита главы шести государств подписали Сианьскую декларацию, подтвердив тем самым свои обязательства и стремления
Саммит "Китай - Центральная Азия" способствует дальнейшему развитию китайско-казахстанских отношений
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
С 18 по 19 мая 2023 года историческая столица Китая, город Сиань, стала местом проведения величественного события: успешно прошел первый саммит механизма "Китай - пять стран Центральной Азии". Состоявшееся мероприятие прошло под председательством Си Цзиньпина, главы Китайской Народной Республики, который вместе с лидерами пяти стран Центральной Азии обсудил стратегии и перспективы сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.

Во время проведения саммита главы шести государств подписали Сианьскую декларацию, подтвердив тем самым свои обязательства и стремления. Был утвержден и перечень договоренностей и инициатив в рамках указанного формата, что подтвердилось заявлением о создании механизма регулярных встреч на уровне глав государств Китая и Центральной Азии. Согласно договоренности следующий саммит этого формата должен пройти в Казахстане в 2025 году.

Следует отметить, что в течение короткого трехлетнего периода формат "Китай - Центральная Азия" преобразовался из многостороннего диалога в механизм всеобъемлющего сотрудничества, что является отражением совместной решимости стран региона объединить свои усилия и способствовать совместному развитию. Можно утверждать, что механизм "Китай - Центральная Азия" становится прочным институциональным залогом для совместных усилий шести стран в направлении создания более тесного китайско-центральноазиатского сообщества общей судьбы.

Казахстан, важный актор в Центрально-Азиатском регионе, представляет собой ключевой компонент в сотрудничестве между Китаем и Центральной Азией. Быстрое развитие китайско-казахстанских отношений играет существенную роль в продвижении сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, а также внесет свой вклад в расширение возможностей для китайско-казахстанских отношений, позволяя им выйти на новый, более высокий уровень.

Стратегическое лидерство как основа китайско-казахстанских отношений

Устойчивое и долгосрочное развитие китайско-казахстанских отношений поддерживается высоким уровнем стратегического взаимного доверия между главами двух государств. В преддверии саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев осуществил успешный государственный визит в Китай, который стал знаковым этапом в двусторонних отношениях, следуя за визитом председателя Китая Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре предыдущего года.

В городе Сиане, служившем восточной стартовой точкой древнего Шелкового пути, главы двух государств провели переговоры в атмосфере искренности, дружелюбия и бизнес-такта, в результате которых было совместно подписано "Совместное заявление между КНР и РК". В документе были отмечены достижения в развитии китайско-казахстанских отношений за 31 год с момента установления дипломатических отношений и была выражена единогласная готовность продолжать углубление всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а также построение китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, основанного на дружбе, передающейся из поколения в поколение, высоком уровне взаимного доверия и совместном преодолении трудностей.

Председатель Си Цзиньпин также поздравил президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с его 70-летием, что говорит о глубокой дружбе между лидерами двух государств. Перед началом визита президент К.-Ж.Токаев в интервью китайским СМИ выразил свою любовь к китайской кухне и настольному теннису, что вызвало широкую обсуждаемость среди населения обоих стран. Эта "неразрывная связь" президента Казахстана с Китаем стала новым главой в истории взаимодействия между лидерами двух государств.

Общее сообщество и общая судьба: китайско-казахстанские отношения в современном мире

В 2019 году Китай и Казахстан вошли в новую эру сотрудничества, установив отношения вечного всестороннего стратегического партнерства. Этот шаг позволил двум странам стать важными игроками в создании модельной зоны китайско-центральноазиатского сообщества общей судьбы.

За прошедшие годы были установлены прочные политические связи на основе взаимного доверия. Каждая из сторон поддерживает другую в вопросах, затрагивающих их основные интересы, таких как суверенитет, безопасность и территориальная целостность. Они стремятся к двустороннему диалогу, который остается независимым от внешних условий, и поддерживают друг друга в выборе пути развития, который наиболее соответствует их собственным национальным условиям. Так, обе стороны демонстрируют свою приверженность построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы путем конкретных действий.

В рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества и СВМДА, обе страны активно сотрудничают, объединяясь для защиты международной нейтральности и справедливости. Они активно реализуют Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, выдвинутые председателем Китая Си Цзиньпином. Таким образом, Китай и Казахстан служат примером для обеспечения единства сторон в стремлении к общему согласию в создании сообщества единой судьбы для всего человечества.

Взаимная выгода и взаимное сотрудничество: путь к новым горизонтам в китайско-казахстанских отношениях

Основные принципы китайско-казахстанского сотрудничества, безусловно, заключаются во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. С момента начала работы над инициативой "Один пояс и один путь" Китай и Казахстан успешно реализовали многочисленные важные проекты в таких областях, как энергетика, транспорт и инвестиции. Эти совместные проекты приносят пользу гражданам обеих стран и способствуют их общему развитию.

Во время недавнего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Китай обе стороны сделали значительный прогресс в своих отношениях. Было подписано Межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, а также объявлен 2024 год Годом туризма Казахстана в Китае. Эти шаги, призванные упростить жизнь народов обеих стран, безусловно, способствуют улучшению свободы передвижения и дальнейшему развитию сотрудничества между Китаем и Казахстаном в разнообразных областях.

Также было объявлено о создании филиала Северо-Западного политехнического университета Китая на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби в Казахстане. Открытие этого филиала позволит подготовить для Казахстана большое количество высококвалифицированных научно-исследовательских кадров, владеющих передовыми международными технологиями, что будет способствовать строительству "Нового Казахстана".

В добавок к этим достижениям Китай и Казахстан подписали ряд соглашений на общую сумму в 22 миллиарда долларов США, охватывающих такие области, как экономика, торговля, инвестиции, сельское хозяйство, автомобилестроение, трансграничные перевозки и энергетика. Подобные совместные усилия, безусловно, приносят реальные выгоды обеим странам и их народам и сильно стимулируют развитие двустороннего делового сотрудничества.

Как Китай, так и Казахстан в настоящее время находятся на важном этапе своего развития и возрождения. Китай активно продвигает великое возрождение китайской нации в рамках своей модернизации, а Казахстан активно строит "Новый Казахстан". Генеральное консульство Китая в Алматы готово объединить усилия с казахстанскими друзьями для реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств в Сиане, и использовать десятилетие инициативы "Один пояс, один путь" как возможность для углубления взаимовыгодного сотрудничества. Обе страны ожидают активного участия в процессах развития и возрождения друг друга, а также совместного создания новых "золотых 30 лет" китайско-казахстанских отношений.

Цзян Вэй, Генеральный консул КНР в Алматы
 
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Теги:МнениеСаммитКитай
21.05.2023, 12:38 16296

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: кадр видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".

В выпуске:

  • Си Цзиньпин встретился за круглым столом с главами центральноазиатских стран
  • Председатель КНР провел переговоры с президентом Кыргызстана
  • В Сиане прошла встреча лидеров Китая и Таджикистана
  • Казахстан открыл национальный павильон на ведущей площадке онлайн-торговли в Поднебесной
  • В Тяньцзине прошел 7-й Всемирный интеллектуальный конгресс

 
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Теги:Китайпанорама
21.05.2023, 12:26 16511

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: кадр видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".

В выпуске:

  • Председатель КНР вместе с супругой поприветствовали лидеров стран Центральной Азии
  • Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Туркменистана
  • Китай и Узбекистан расширяют экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество
  • КНР подписала межправительственные соглашения о воздушном транспорте со странами Центральной Азии

 
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Теги:Китайпанорама
18.05.2023, 22:22 20266

Торгово-экономическое сотрудничество Китая с Центральной Азией

В последние годы в рамках совместного строительства "Пояса и пути" продолжала ускоренными темпами наращиваться взаимосвязанность между Китаем и странами Центральной Азии
Торгово-экономическое сотрудничество Китая с Центральной Азией
Фото: russian.news.cn
С 18 по 19 мая в Сиане провинции Шэньси пройдет саммит "Китай - Центральная Азия". Председательствует на мероприятии председатель КНР Си Цзиньпин. На встречу приглашены президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Впервые за последний 31 год с момента установления дипломатических отношений главы этих государств проводят саммит в очном формате, что является важной вехой в истории развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии.

В начале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин призвал к формированию более тесного сообщества единой судьбы Китая и стран Центральной Азии. За последний год с небольшим Китай провел Форум торгово-экономического сотрудничества "Китай - Центральная Азия" и первый Форум по промышленному и инвестиционному сотрудничеству, а также обнародовал "Совместную инициативу по качественному и устойчивому развитию торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Центральной Азией" и "Циндаоскую инициативу по промышленному и инвестиционному сотрудничеству в формате "Китай + пять стран Центральной Азии"". Все это придало новый импульс углублению торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.

Все активней продвигается процесс взаимосвязанности. В последние годы в рамках совместного строительства "Пояса и пути" продолжала ускоренными темпами наращиваться взаимосвязанность между Китаем и странами Центральной Азии. Был запущен Транскаспийский международный транспортный маршрут, что позволило соединить Китай с Казахстаном и через Каспийское море выйти на Азербайджан, а затем, пересекая Грузию, Турцию и Черное море, проложить путь в европейские страны. По этому маршруту грузы проходят примерно за 20 дней. По автомобильным и железным дорогам между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном грузы отправляются в Ташкент, Коканд, Андижан, Асак в Узбекистане и Бишкек в Кыргызстане, и прибывают в пункт назначения примерно на пять дней раньше, чем если бы отправлялись по традиционным маршрутам.

Стоит упомянуть и маршруты контейнерных перевозок "Китай - Европа", которые уже стали визиткой взаимосвязанности в странах "Пояса и пути": в 2022 году через КПП Хоргос и Алашанькоу в Китае или через Центральную Азию в Европу проследовало почти 13 тысяч составов, то есть 80% от их общего количества. Непрерывно расширяются трансграничные транспортные каналы между Китаем и Центральной Азией, методы транспортировки диверсифицируются, что помогает странам Центральной Азии преобразовать недостатки удаленности от морских портов в преимущества транзитного узла, задействовать потенциал транзитных перевозок и создать благоприятные условия для расширения торговых обменов.

Новых успехов удалось достичь в устранении препятствий в торговле. Благодаря совместным усилиям всех сторон объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии в 2022 году впервые превысил 70 млрд долларов США, достигнув исторического максимума в 70,23 млрд долларов США и при этом увеличившись на 40% в годовом исчислении. Таким образом удалось досрочно выполнить намеченные лидерами наших стран цели по объему торговли.

В структуре торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии по-прежнему доминируют продукты минерального происхождения, механическое и электротехническое оборудование, а также продукция текстильной промышленности, в то время как продукция сельского хозяйства стала новой точкой роста. Структура торговли продолжается оптимизироваться. Стремительное развитие получает торговля в формате трансграничной электронной коммерции. Она помогает малым и средним предприятиям в странах Центральной Азии ускорить процесс цифровизации и осуществлять международную торговлю в интернете в русле принципа "покупать со всего мира и продавать всему миру".

Инвестиционное сотрудничество трансформируется и модернизируется. Китай уверенными шагами продвигает прямые инвестиции в страны Центральной Азии и постоянно расширяет сферы, в которые эти инвестиции поступают. На сегодня Китай является крупнейшим источником инвестиций для Кыргызстана и Таджикистана, вторым по величине для Узбекистана и четвертым - для Казахстана. Что касается сотрудничества в проектах инфраструктурного строительства и производственных мощностей, то в 2022 году China Energy Engineering Corporation заключила в Узбекистане контракты на выполнение восьми проектов общей стоимостью более 10 млрд юаней.

Проекты затрагивают сразу несколько областей: альтернативные источники энергии, строительство, индустриальные парки, строительные материалы, нефтегазопроводы и др. Объем накопленных прямых инвестиций Китая в сельское хозяйство пяти стран Центральной Азии по состоянию на конец 2021 года составил порядка 400 млн долларов США. Вложения используются для переработки пшеничной муки и растительного масла, разведения и убоя крупного рогатого скота и овец, выращивания хлопка и обработки текстильных материалов, что стало значительным вкладом в развитие отрасли и создание рабочих мест. В сфере высоких технологий Китай и Узбекистан изучают возможности строительства биотехнологических кластеров и инновационных технопарков, а также планируют создать совместный инвестиционный фонд для реализации этих проектов.

В области регионального сотрудничества заметны впечатляющие результаты. Китай и страны Центральной Азии соседствуют друг с другом и имеют общую границу протяженностью более 3300 километров. Приграничное сотрудничество всегда было одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия. Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан являются основными торговыми партнерами Синьцзян-Уйгурского автономного района.

В марте 2023 году китайская делегация из Синьцзяна в рамках дружественных обменов посетила Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, где подписала девять документов: соглашений или протоколов о намерениях наладить побратимские отношения. 17 крупных синьцзянских предприятий подписали соглашения об экономическом и торговом сотрудничестве на сумму 750 млн долларов США с предприятиями трех стран, в рамках заключенных соглашений будет развиваться взаимодействие в области энергоресурсов, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, трансграничной электронной торговли, электроэнергетики, строительства инфраструктуры. Помимо этого, был заключен ряд соглашений о сотрудничестве в области медицины и образования, а также заложена важная основа для всестороннего расширения регионального сотрудничества между Китаем (Синьцзян-Уйгурским автономным районом) и странами Центральной Азии.

По прогнозам международных организаций, темпы экономического роста Китая и стран Центральной Азии в 2023 году будут выше среднемировых. Этот регион становится поясом сотрудничества для качественного развития и будет демонстрировать опережающее развитие в области совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути". В нынешней сложной международной ситуации Китай и страны Центральной Азии могут посредством постоянного углубления сотрудничества и налаживания более тесных экономических связей обеспечивать стабильность региональных производственных цепочек и цепочек поставок, а также способствовать экономическому развитию стран и регионов.

Лю Хуацинь, директор Института по исследованию Евразии Академии международного торгово-экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР
 
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Теги:КитайЦАсотрудничество
16.05.2023, 17:27 23881

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"

КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".

В выпуске:

  • Сиань преобразился перед саммитом "Китай - Центральная Азия"
  • Эксперт из Узбекистана заявил о стремлении КНР и стран Центральной Азии к миру и стабильности на всей планете
  • Железная дорога Китай - Киргизия - Узбекистан расширит торговые связи в регионе
  • В Ухане открылся инновационный подвесной монорельс

 
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14.05.2023, 11:45 28856

В Сиане состоялась встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай"

В Сиане состоялась встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай"
Фото: avesta.tj
В городе Сиане провинции Шаньси прошла четвертая встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай", информирует bigasia.ru.

Высокопоставленные дипломаты обсудили множество вопросов - от сотрудничества в области сельского хозяйства до борьбы с терроризмом. Главы внешнеполитических ведомств обозначили перспективы партнерства в торговле, экономике, инвестициях, промышленности, транспорте, инновациях и зеленой энергетике.

 
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Теги:встречаМинистрыКитай
22.04.2023, 21:51 47776

Глава МИД КНР: Китай считает своим священным долгом поддерживать послевоенный международный порядок

Глава МИД КНР: Китай считает своим священным долгом поддерживать послевоенный международный порядок
Фото: Depositphotos
Китай считает своим священным долгом защищать авторитет ООН и поддерживать послевоенный международный порядок, заявил в пятницу член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Глава китайского внешнеполитического ведомства сделал это заявление, выступая с программной речью на церемонии открытия форума "Ланьтин" ("Голубой зал"), озаглавленного "Китайская модернизация и мир".

По его словам, в последнее время часто приходится слышать странные и абсурдные заявления о том, что Китай бросает вызов так называемому международному порядку, основанному на правилах, пытается с помощью силы или угроз в одностороннем порядке изменить текущую обстановку в Тайваньском проливе, а также подрывает мир и стабильность в районе пролива.

Такие высказывания противоречат здравому смыслу в области международных отношений и исторической справедливости. Их логика абсурдна, а последствия опасны", - подчеркнул он.


По словам Цинь Гана, Китай, будучи одной из стран с самыми многочисленными жертвами в мировом антифашистском альянсе во время Второй мировой войны, а также государством - основателем ООН, первым подписавшим Устав ООН, считает своим священным долгом защищать авторитет ООН и поддерживать послевоенный международный порядок.

У Китая наилучший послужной список в сфере соблюдения целей и принципов Устава ООН, международного права и основных норм международных отношений. Нам не нужны в этом вопросе напоминания от определенных стран или групп стран", - сказал Цинь Ган.


По его словам, беспристрастный человек легко может определить, кто прибегает к принципам ООН, когда нужно, и отбрасывает их, когда они мешают, кто нарушает международный порядок и кто занимается гегемонией, буллингом и бесчинствами.

Тайвань с древних времен является неотъемлемой частью территории Китая. Оба берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю, подчеркнул Цинь Ган, добавив, что это не только история Тайваня, но и его статус-кво.

Возвращение Тайваня Китаю является составной частью послевоенного международного порядка, о чем черным по белому написано в Каирской и Потсдамской декларациях, отметил он.

Цинь Ган сказал, что это не материковый Китай, а сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня", и некоторые страны, стремящиеся этим воспользоваться, подрывают международные правила, в одностороннем порядке меняют статус-кво и разрушают стабильность в Тайваньском проливе.

По его словам, сформулированные ими правила, статус-кво и стабильность, по сути, направлены на размывание принципа одного Китая, достижение "мирного раскола" Китая и в конечном счете фальсификацию истории Второй мировой войны, подрыв послевоенного международного порядка и попрание суверенитета Китая.

Это неприемлемо для более чем 1,4 млрд китайцев. Китай ни в коем случае не потеряет вновь те территории, что вернул, а установленный послевоенный международный порядок ни в коем случае не должен быть нарушен", - сказал он.


Цинь Ган подчеркнул, что для Китая защита государственного суверенитета и территориальной целостности является естественной и оправданной.

Мы хотели бы со всей серьезностью предупредить те силы, которые под вывеской международного порядка занимаются подрывом международных аксиом, тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, и мы ни в коем случае не будем робеть перед тем, кто попытается спекулировать на принципе одного Китая. Мы ни в коем случае не отступим перед тем, кто подрывает суверенитет и безопасность Китая", - резюмировал Цинь Ган, предупредив, что "играющий с огнем в тайваньском вопросе непременно обожжется".

 
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28.03.2023, 11:55 64971

Традиции вышивания казахского народа в уезде Урумчи   

Традиции вышивания казахского народа в уезде Урумчи
Фото: Информационная компания Урумчи
Традиционное казахское вышивание является одним из главных нематериальных национальных культурных достояний Китая, оно получило статус охраняемого культурного наследия. В поселке Шуйсигоу уезда Урумчи в Синьцзяне вышивальщица Халимаш Ахит и ее подруги сейчас работают над выполнением заказа, сообщает информационная компания "Урумчи".

Халимаш Ахит является наследницей традиций вышивания казахского народа в уезде Урумчи, она занимается раскопкой и охраной местной культуры вышивки народа хазар.

Это шляпа, которую я сшила для свадебного наряда 23 года назад. Она была в комплекте с цветной шапкой и жилетом. Тогда один гость из Казахстана купил их у меня за 2000 юаней, затем я сшила себе новый комплект, который я храню до сих пор и надеюсь передать его своим детям", - рассказывает наследница традиций вышивания казахского народа в уезде Урумчи Халимаш Ахит.


Информационная компания Урумчи

Ее вышивка имеет уникальный персональный стиль. На основе традиционных узоров она добавляет свои собственные творческие идеи, что придает вышивке более разнообразный дизайн и узоры.

Мне нравится рисовать этот вид расходящихся рогов овец. Традиционные узоры обычно сходятся в одном направлении, но мне нравится, когда узоры расходятся в разных направлениях", - говорит наследница традиций вышивания казахского народа в уезде Урумчи Халимаш Ахит.


В процессе передачи культуры вышивки она также исследует рыночную эффективность вышивки, пытаясь органично сочетать традиционный и современный дизайн узоров и стилей, учитывая потребности целевой аудитории.


Прошлые поколения предпочитали яркие цвета и цветочные узоры, а молодые люди предпочитают простые оттенки. Несмотря на изменение цветовой гаммы и дизайна, традиционные техники вышивки у казахов остаются неизменными", - поделилась наследница традиций вышивания казахского народа в уезде Урумчи Халимаш Ахит.


Сегодня мы совершенствуем наши вышивки, используя новые узоры. Многие материалы и инструменты теперь доступны, что очень удобно и позволяет создавать более современные изделия для дома, украшенные вышивкой.
 
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