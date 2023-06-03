Саммит "Китай - Центральная Азия" установил новый виток взаимоотношений между странами - эксперт
В Астане состоялся семинар "Региональный диалог в формате "Центральная Азия плюс Китай"
Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прошедший недавно в Сиане саммит "Китай - Центральная Азия" укрепил и углубил отношения Китая и стран Центральной Азии. Об итогах саммита и стратегии Китая в Центральной Азии рассказал директор центра евразийских исследований Китайской академии международных проблем при Министерстве иностранных дел Китая Ли Цзыго.
Совсем недавно был проведен саммит "Китай - Центральная Азия", и он установил новый период взаимоотношений между нашими странами. Я считаю, что позиция и отношения Китая со странами Центральной Азии также укрепились", - сказал Ли Цзыго в своем выступлении на семинаре "Региональный диалог в формате: "Центральная Азия плюс Китай".
По его словам, как бы ни был хаотичен мир, отношения Китая и стран ЦА должны быть стабильными. Один из примеров хаоса и нестабильности, который привел спикер, - российско-украинский конфликт.
Я считаю, что наиболее яркой особенностью прошедшего саммита "Китай - Центральная Азия" является то, что он был нацелен на прагматичное деловое сотрудничество и ориентирован на будущее. Если мы посмотрим на список итогов этого саммита, то больше 80 процентов содержания - это как раз прагматическое сотрудничество. Например, стратегическое сопряжение, электронная коммерция, новый экономический диалог и другое", - рассказал спикер.
В ходе своего выступления Ли Цзыго выделил три основных аспекта, ориентированных на будущее развитие.
Во-первых, в рамках саммита особо было подчеркнуто значение зеленого развития, включая инвестиции, инфраструктурные проекты и прочее, а также развитие искусственного интеллекта, умных городов и прочее. Кроме того, было подписано специальное соглашение по низкоуглеродному развитию. Во-вторых, наращивание потенциала для развития.
Многие китаисты и синологи Казахстана, я думаю, знают нашу китайскую поговорку, которая гласит: "Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, а научи его ловить рыбу - он будет сыт всю жизнь". Поэтому Китай всегда делает акцент на обучении "ловле рыбы", - уточнил эксперт.
В своем программном выступлении на саммите председатель КНР Си Цзиньпин предложил, чтобы Китай предоставил странам Центральной Азии финансовую поддержку, безвозмездную помощь на общую сумму 26 млрд юаней.
Здесь, я считаю, Китай надеется, что ЦА будет сильным и развитым регионом, и Китай, конечно, тоже сможет выиграть от этого развития. В отражении политики Китая в отношении стран ЦА является то, что Китай надеется развивать свои отношения с этими странами в цепочке прагматичного сотрудничества, устойчивого развития для того, чтобы продвинуться к сообществу единой судьбы", - подчеркнул Ли Цзыго.
В-третьих, необходимо неустанно улучшать все сообщения. Центральная Азия действительно стала центром взаимосвязи между Азией и Европой и, таким образом, может стать для Китая окном, открывающим путь на Запад и развивающим сотрудничество с Евразийским регионом.
Ли Цзыго отметил, что Китай стал приоритетным партнером для экономического и торгового сотрудничества, а Центральная Азия превратилась в зону значительных экономических интересов Китая.
Были активизированы позиции и роль Центральной Азии в глобальной экономике. Я считаю, что минимальная взаимосвязь превратила Центральную Азию из замкнутой, так сказать, евразийской глубинки в центр транспортного сообщения между востоком и западом", - уточнил спикер.
Такие проекты, как скоростные поезда Китай - Европа, западная магистраль, китайско-казахстанский логистический центр Ляньюньган, "Хоргос - Восточные ворота", сухой порт, один за другим изменили роль и статус Центральной Азии на пути сообщений и коммуникации.
Ли Цзыго подчеркнул, что уровень взаимного восприятия значительно улучшился. После того как страны Центральной Азии обрели независимость, восприятие Китая ими было в целом негативным.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге "На пороге XXI века" отмечал, что вся пропаганда советской эпохи постоянно укрепляла представления о том, что Китай является врагом номер один. Однако за последние 30 лет обмена и сотрудничества, мы можем видеть, что уровень взаимопонимания между нашими странами коренным образом изменился. Можно сказать, что добрососедство стало доминирующим направлением, а взаимовыгодное сотрудничество неизменной общей тенденцией", - сообщил эксперт.
По словам Ли Цзыго, неважно, каким образом будет изменяться внешняя ситуация, взаимодействие Китая с Казахстаном и с другими странами Центральной Азии не должно подвергаться этому негативному влиянию. Поэтому будущая цель - построить более тесное сообщество единой судьбы Китая и стран ЦА. Конечно, для этого необходимо время, больше проектов, но страны готовы над этим работать.
По его мнению, необходима взаимная поддержка путей развития каждой страны. Это большой вопрос, потому что путь включает в себя дипломатический путь многосторонних отношений и двусторонних отношений каждой из стран. В течение этих 30 лет каждая из стран Центральной Азии искала свой путь развития, соответствующий их собственным усилиям. Например, возвращение Кыргызстана к президентской системе вместо парламентской и так далее.
Китаю необходимо, чтобы Центральная Азия поддержала его путь развития от элиты до широкой общественности. Китай очень хотел бы, чтобы народы стран Центральной Азии согласились с тем, что китайский путь является успешным.
Я считаю, что Китаю нужна стабильная и безопасная Центральная Азия, потому что эти факторы напрямую влияют на Китай и на стабильность региона СУАР в Китае. Точно так же и страны Центральной Азии надеются, что Китай будет сохранять свою стабильность и безопасность. Мы будем выступать решительно против различных внешних сил цветных революций и других трех сил зла и прочих", - отметил директор центра исследований.
В заключение выступления Ли Цзыго добавил, что если у Китая и Центральной Азии будет общая цель, то внешнее влияние будет очень мало. На саммите Си Цзиньпин отмечал, что никто не имеет право сеять раздор или конфронтацию в странах Центральной Азии, не говоря о том, чтобы извлекать из этого политическую выгоду. Конечно, сейчас существуют различные механизмы C5+1, но экстерриториальные державы не могут создавать конфронтацию и превращать Центральную Азию в поле для крупных держав. Все страны должны быть заинтересованы в том, чтобы продвигать развитие.