Саммит "Китай - Центральная Азия" установил новый виток взаимоотношений между странами - эксперт

Во время проведения саммита главы шести государств подписали Сианьскую декларацию, подтвердив тем самым свои обязательства и стремления

Фото: Генконсульство КНР в Алматы

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С 18 по 19 мая 2023 года историческая столица Китая, город Сиань, стала местом проведения величественного события: успешно прошел первый саммит механизма "Китай - пять стран Центральной Азии". Состоявшееся мероприятие прошло под председательством Си Цзиньпина, главы Китайской Народной Республики, который вместе с лидерами пяти стран Центральной Азии обсудил стратегии и перспективы сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.





Во время проведения саммита главы шести государств подписали Сианьскую декларацию, подтвердив тем самым свои обязательства и стремления. Был утвержден и перечень договоренностей и инициатив в рамках указанного формата, что подтвердилось заявлением о создании механизма регулярных встреч на уровне глав государств Китая и Центральной Азии. Согласно договоренности следующий саммит этого формата должен пройти в Казахстане в 2025 году.





Следует отметить, что в течение короткого трехлетнего периода формат "Китай - Центральная Азия" преобразовался из многостороннего диалога в механизм всеобъемлющего сотрудничества, что является отражением совместной решимости стран региона объединить свои усилия и способствовать совместному развитию. Можно утверждать, что механизм "Китай - Центральная Азия" становится прочным институциональным залогом для совместных усилий шести стран в направлении создания более тесного китайско-центральноазиатского сообщества общей судьбы.





Казахстан, важный актор в Центрально-Азиатском регионе, представляет собой ключевой компонент в сотрудничестве между Китаем и Центральной Азией. Быстрое развитие китайско-казахстанских отношений играет существенную роль в продвижении сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, а также внесет свой вклад в расширение возможностей для китайско-казахстанских отношений, позволяя им выйти на новый, более высокий уровень.





Стратегическое лидерство как основа китайско-казахстанских отношений





Устойчивое и долгосрочное развитие китайско-казахстанских отношений поддерживается высоким уровнем стратегического взаимного доверия между главами двух государств. В преддверии саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев осуществил успешный государственный визит в Китай, который стал знаковым этапом в двусторонних отношениях, следуя за визитом председателя Китая Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре предыдущего года.





В городе Сиане, служившем восточной стартовой точкой древнего Шелкового пути, главы двух государств провели переговоры в атмосфере искренности, дружелюбия и бизнес-такта, в результате которых было совместно подписано "Совместное заявление между КНР и РК". В документе были отмечены достижения в развитии китайско-казахстанских отношений за 31 год с момента установления дипломатических отношений и была выражена единогласная готовность продолжать углубление всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а также построение китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, основанного на дружбе, передающейся из поколения в поколение, высоком уровне взаимного доверия и совместном преодолении трудностей.





Председатель Си Цзиньпин также поздравил президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с его 70-летием, что говорит о глубокой дружбе между лидерами двух государств. Перед началом визита президент К.-Ж.Токаев в интервью китайским СМИ выразил свою любовь к китайской кухне и настольному теннису, что вызвало широкую обсуждаемость среди населения обоих стран. Эта "неразрывная связь" президента Казахстана с Китаем стала новым главой в истории взаимодействия между лидерами двух государств.





Общее сообщество и общая судьба: китайско-казахстанские отношения в современном мире





В 2019 году Китай и Казахстан вошли в новую эру сотрудничества, установив отношения вечного всестороннего стратегического партнерства. Этот шаг позволил двум странам стать важными игроками в создании модельной зоны китайско-центральноазиатского сообщества общей судьбы.





За прошедшие годы были установлены прочные политические связи на основе взаимного доверия. Каждая из сторон поддерживает другую в вопросах, затрагивающих их основные интересы, таких как суверенитет, безопасность и территориальная целостность. Они стремятся к двустороннему диалогу, который остается независимым от внешних условий, и поддерживают друг друга в выборе пути развития, который наиболее соответствует их собственным национальным условиям. Так, обе стороны демонстрируют свою приверженность построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы путем конкретных действий.





В рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества и СВМДА, обе страны активно сотрудничают, объединяясь для защиты международной нейтральности и справедливости. Они активно реализуют Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, выдвинутые председателем Китая Си Цзиньпином. Таким образом, Китай и Казахстан служат примером для обеспечения единства сторон в стремлении к общему согласию в создании сообщества единой судьбы для всего человечества.





Взаимная выгода и взаимное сотрудничество: путь к новым горизонтам в китайско-казахстанских отношениях





Основные принципы китайско-казахстанского сотрудничества, безусловно, заключаются во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. С момента начала работы над инициативой "Один пояс и один путь" Китай и Казахстан успешно реализовали многочисленные важные проекты в таких областях, как энергетика, транспорт и инвестиции. Эти совместные проекты приносят пользу гражданам обеих стран и способствуют их общему развитию.





Во время недавнего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Китай обе стороны сделали значительный прогресс в своих отношениях. Было подписано Межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, а также объявлен 2024 год Годом туризма Казахстана в Китае. Эти шаги, призванные упростить жизнь народов обеих стран, безусловно, способствуют улучшению свободы передвижения и дальнейшему развитию сотрудничества между Китаем и Казахстаном в разнообразных областях.





Также было объявлено о создании филиала Северо-Западного политехнического университета Китая на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби в Казахстане. Открытие этого филиала позволит подготовить для Казахстана большое количество высококвалифицированных научно-исследовательских кадров, владеющих передовыми международными технологиями, что будет способствовать строительству "Нового Казахстана".





В добавок к этим достижениям Китай и Казахстан подписали ряд соглашений на общую сумму в 22 миллиарда долларов США, охватывающих такие области, как экономика, торговля, инвестиции, сельское хозяйство, автомобилестроение, трансграничные перевозки и энергетика. Подобные совместные усилия, безусловно, приносят реальные выгоды обеим странам и их народам и сильно стимулируют развитие двустороннего делового сотрудничества.





Как Китай, так и Казахстан в настоящее время находятся на важном этапе своего развития и возрождения. Китай активно продвигает великое возрождение китайской нации в рамках своей модернизации, а Казахстан активно строит "Новый Казахстан". Генеральное консульство Китая в Алматы готово объединить усилия с казахстанскими друзьями для реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств в Сиане, и использовать десятилетие инициативы "Один пояс, один путь" как возможность для углубления взаимовыгодного сотрудничества. Обе страны ожидают активного участия в процессах развития и возрождения друг друга, а также совместного создания новых "золотых 30 лет" китайско-казахстанских отношений.





Цзян Вэй, Генеральный консул КНР в Алматы