СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Город в Синьцзяне, в котором нет светофоров

В Или-Казахском автономном округе Синьцзяна расположен самый крупный в мире город-восьмигранник - Текес. В этом городе нет ни одного светофора. Серо-голубые улицы пересекают траву, из храма Тайцзи в центре города 8 главных улиц выходят наружу.

Каждая улица имеет длину от 1,2 до 1,6 километра. Через каждые 360-380 метров образуется кольцо, формируя четыре кольца, соединяющие внешнюю и внутреннюю стороны. Первое кольцо из 8 улиц, второе кольцо из 16 улиц, третье кольцо из 32 улиц, четвертое кольцо из 64 улиц, улицы и дороги переплетены. Планировка и застройка Текеса, полностью отражает китайскую Изцинскую культуру. Неважно, откуда вы начнете свой путь, пешком или на машине, вы в любом случае доберетесь до места назначения. Чтобы не заблудиться, на каждой улице установлены указатели направления.

Туристы, планирующие посетить Текес, должны заранее быть готовым, чтобы не потеряться. Потому что все улицы очень схожи между собой.





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