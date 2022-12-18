Фото: Кадр с видео
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
17.12.2022, 09:56 4761
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В КНР наметили приоритетные направления в экономической работе на 2023 год
17.12.2022, 11:43 4136
Фото: Синьхуа
Пекин. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 по 16 декабря в Пекине прошло центральное совещание по экономической работе, в ходе которого китайское руководство наметило приоритетные направления в экономической работе на 2023 год.
Выступая с речью на совещании, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подвел итоги экономической работы в стране за 2022 год, проанализировал текущую экономическую ситуацию и дал установки по экономической работе на следующий год, сообщает "Синьхуа".
На заседании было отмечено, что в следующем году ожидается общее оживление и улучшение экономических показателей страны, для успешной экономической работы необходима твердая уверенность.
На встрече прозвучало требование сделать экономическую стабильность главным приоритетом и продолжать добиваться устойчивого прогресса при обеспечении стабильности экономики в следующем году.
Как было заявлено на заседании, реализация активной налогово-бюджетной и взвешенной кредитно-денежной политики будет продолжена в следующем году.
Одновременно с этим будут предприняты действия по усилению макроконтроля и координации различных политических мер, чтобы формировать синергию для высококачественного развития.
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
10.12.2022, 22:54 14121
Фото: Кадр с видео
КИТАЙСКАЯ ПАНОРАМА. Телеканал "Большая Азия"
10.12.2022, 13:26 15716
Фото: Кадр с видео
Медиакорпорация Китая (CMG) и телеканал "Большая Азия" представляют информационно-публицистическую программу "Китайская панорама".
В выпуске:
- В Поднебесной принимают меры для восстановления промышленной экономики;
- В Синьцзяне после вспышки коронавируса открылся один из лучших горнолыжных курортов страны;
- Военный корабль ВМС Китая принял участие в международном смотре флота в водах Бангладеш;
- Две большие панды попали в объективы видеокамер в Национальном природном заповеднике.
Китай и Египет пообещали углублять сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь"
09.12.2022, 13:20 18656
Фото: russian.xinhuanet.com
Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня в Эр-Рияде провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в ходе которой стороны пообещали углублять сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", сообщает Синьхуа.
Отметив, что Китай и Египет имеют общие взгляды и общие интересы, Си Цзиньпин заявил, что стороны должны объединить усилия для формирования китайско-египетского сообщества единой судьбы в новую эпоху, а также способствовать еще более масштабному развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Си Цзиньпин провел встречу с королем Саудовской Аравии
09.12.2022, 13:12 19066
Фото: russian.news.cn
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг во второй половине дня по местному времени встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, сообщает Синьхуа.
Си Цзиньпин отметил, что очень рад спустя шесть лет снова оказаться в Саудовской Аравии. Он добавил, что хорошо помнит подробности своего прошлого визита в эту страну.
Я рад видеть, что достигнутый нами важный консенсус по развитию китайско-саудовских отношений в настоящее время превращается в осязаемые плоды сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, китайско-саудовское сотрудничество имеет широкие перспективы. Китай рассматривает Саудовскую Аравию как важную силу в многополярном мире и придает большое значение развитию с ней отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Си Цзиньпин указал, что Китай готов и дальше укреплять стратегическую коммуникацию с Саудовской Аравией, углублять сотрудничество в различных сферах, служить интересам двух стран в области развития, отстаивать мир и стабильность во всем мире.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд со своей стороны горячо приветствовал повторный визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, назвав незабываемым его успешный визит в 2016 году. Король сказал, что Саудовская Аравия и Китай добились позитивного прогресса в сопряжении своих стратегий и сотрудничестве в различных сферах. Стороны достигли важного консенсуса по многим вопросам, отметил король, подчеркнув, что интересы Китая также являются интересами Саудовской Аравии.
Я уделяю повышенное внимание развитию отношений с Китаем и готов совместными с Вами усилиями содействовать тому, чтобы саудовско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства постоянно развивались, принося пользу дружественным народам двух стран. Это также пойдет на пользу миру, стабильности и спокойствию как в регионе, так и во всем мире", - заявил король.
Главы двух государств подписали соглашение об отношениях всеобъемлющего стратегического партнерства между КНР и Саудовской Аравией, а также договорились раз в два года проводить встречу глав государств поочередно в каждой из стран.
Си Цзиньпин принял участие в торжественной церемонии встречи, проведенной наследным принцем Саудовской Аравии
09.12.2022, 12:20 18856
Фото: russian.xinhuanet.com
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Саудовскую Аравию с визитом, сегодня принял участие в торжественной церемонии встречи, которую от имени короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда устроил в королевском дворце в столице страны Эр-Рияде наследный принц и премьер-министр Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщает Синьхуа.
Автомобиль Си Цзиньпина в сопровождении эскорта на мотоциклах и лошадях подъехал к дворцу Аль-Ямама, где наследный принц Саудовской Аравии тепло встретил председателя КНР.
Руководители двух стран вошли в зал, где военный оркестр королевского дворца исполнил государственные гимны Китая и Саудовской Аравии.
В сопровождении наследного принца Си Цзиньпин обошел строй почетного караула, который самым торжественным образом приветствовал председателя КНР в соответствии с традиционным этикетом держания меча.
СИНЬЦЗЯН СЕГОДНЯ. Вкусы Синьцзяна
03.12.2022, 12:01 27371
Фото: Кадр с видео
В Китае вспоминали путь Цзян Цзэминя
01.12.2022, 23:19 30151
Фото: Кадр с видео
Тело бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя доставили в Пекин из Шанхая. В аэропорту "Сицзяо" гроб встречали председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители Коммунистической партии Китая. Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96-ти лет в Шанхае в среду днем от лейкемии и полиорганной недостаточности, сообщает телеканал СGTN на русском.
Он занимал должности генсека ЦК КПК, председателя КНР и главы Центрального военного совета Китая. О его смерти было объявлено в письме, адресованном всей партии, армии и китайскому народу всех этнических групп. В нем сказано, что Цзян Цзэминь был выдающимся лидером с большим авторитетом. Также в письме говорится, что он известен как великий марксист, пролетарский революционер, военный стратег, дипломат и выдающийся подвижник великого дела социализма с китайской спецификой. Он был ядром третьего поколения центрального коллективного руководства КПК и главным основателем теории трех представительств.
Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в городе Янчжоу провинции Цзянсу. В апреле 1946 года он вступил в Коммунистическую партию Китая, за три года до основания Китайской Народной Республики. В 1947 году Цзян окончил факультет электротехники Шанхайского университета Цзяо Тун. В 1985 году стал мэром Шанхая и секретарем Шанхайского муниципального комитета КПК. В 1989 году был избран членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета КПК и генеральным секретарем Центрального комитета КПК.
Год спустя Цзян стал председателем Центрального военного совета КНР. Он был ядром третьего поколения руководства Компартии Китая и основателем концепции "тройного представительства". Цзян Цзэминь представил ее в 2000 году во время своей поездки в город Маомин провинции Гуандун. Согласно концепции, партия отражает интересы широких слоев трудового населения. Таким образом был открыт путь в Компартию практически всем гражданам страны. Важные идеи "тройного представительства" были утверждены на 16-м съезде КПК в ноябре 2002 года и были включены в Устав КПК наравне с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина.
В 2004 году концепция была также вписана в Конституцию страны на второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 10-го созыва. 30 ноября 2022 года в обращении, обнародованном ЦК КПК в связи с кончиной Цзян Цзэминя, сообщалось, что он был выдающимся лидером, марксистом, стратегом и дипломатом, отстаивал идеалы коммунизма, пользовался большим авторитетом и продвигал дело социализма с китайской спецификой.
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