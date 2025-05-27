Синьцзян ускоренно создает каналы для открытия внешнему миру

Фото: информационная компания Урумчи

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На южном склоне Тяньшаня, на северном берегу озера Баграшкол, небольшой западный город Карашар с населением менее 130 тысяч человек за двадцать лет превратил один красный перец в опорную отрасль, изменившую экономический ландшафт региона, сообщает информационная компания "Урумчи".





От разрозненного выращивания, зависящего от естественной сушки, до контроля над 12% мирового производства капсантина. От традиционного земледелия на пустынной гобийской земле - до круглосуточных интеллектуальных производственных линий. Как этому западному городку удалось пройти путь от базы по производству сырья до "мирового центра перца"?





информационная компания Урумчи





Дар Гоби: природные преимущества заложили основу индустрии





Уникальное географическое положение Карашара в пределах Карашарской впадины обеспечивает перцу врожденное качество. В регионе обилие водных, почвенных, световых и тепловых ресурсов, длительное солнечное освещение и резкий суточный перепад температур. В год здесь фиксируется 2957,9 часов солнечного света. В сочетании со слабощелочной песчаной почвой, питаемой талой водой с Тянь-Шаня, здесь выращивают высококачественный перец с содержанием красного пигмента до 25 г/кг.





Знаете ли вы? Красный пигмент, содержащийся в губной помаде, извлекается именно из перца. Такой же пигмент используется в некоторых тортах, мороженом, напитках, а также в некоторых медицинских препаратах.





Здесь содержание калия и селена в три раза выше, чем в восточных регионах, а уровень поражения вредителями и болезнями - менее трети. Это можно назвать "природным сейфом" для выращивания перца", - рассказывает аграрный эксперт Ма Цзяньцзюнь, поднимая пригоршню песчаной почвы.





Пустыня Гоби служит не только местом посадки, но и естественной площадкой для переработки.





Температура поверхности здесь на 5°C выше, чем на пахотных землях, поэтому перец высыхает за три дня - в два раза быстрее, чем при традиционной сушке", - говорит Патигуль, участвующая в ежегодной сушке перца.





В 2024 году 17,3 тыс. гектаров перца в уезде Карашар были обезвожены прямо в пустыне, что позволило сэкономить более 30 млн юаней на сушке.





информационная компания Урумчи





Поддержка технологий: революция в полях изменила облик отрасли





Механизация кардинально меняет историю выращивания перца. Каждую осень в уезде Карашар, в поселке Ухаоцюй, самоходные машины гудят в полях, вибросито точно отделяет плоды от листвы, а транспортерная лента направляет перец прямо в грузовик. "Две машины за 8 часов выполняют работу, на которую раньше уходил день у 200 человек, при этом уровень повреждения урожая снизился с 15% до 3%". Крупный фермер Ма Цуньцюань ведет расчеты: механизация снизила стоимость сбора на 60 юаней за гектар. На "умных" полях в поселке Бэйдацюй фермеры запускают капельное орошение через смартфон - вода и удобрения по подземным трубам поступают прямо к корням, экономя 30% воды и 25% удобрений.





Технические инновации охватывают всю производственную цепочку. Беспилотники снижают объемы пестицидов на 20%, сорт "Хунлун-23" отличается высокой устойчивостью к болезням, а в местах сушки в пустыне установлены интеллектуальные системы контроля, обеспечивающие отклонение влажности не более чем на 0,5%. В 2024 году 85% перцовых полей в уезде Карашар были полностью механизированы, а на 36 крупных базах урожайность достигла 550 кг с гектара - вдвое выше, чем 10 лет назад.





Прорыв всей цепочки: от поля до цеха - скачок стоимости





На одном из биоинтеллектуальных заводов Карашара сушеный перец после обработки по технологии микрокапсулирования превращается в капсантиновую смолу, стоимостью 400 тысяч юаней за тонну. "Заказы с европейского рынка расписаны до июня следующего года", - говорит руководитель предприятия, указывая на только что выпущенную продукцию. А на местной пищевой фабрике перец превращается в бульонные основы для хого с точной остротой в 100 единиц Сковилла - и даже в "перечный шоколад". В настоящее время предприятия по глубокой переработке в Карашаре перерабатывают ежегодно 460 тыс. тонн сушеного перца, поставляя продукцию в более чем 50 стран и регионов.





Продукция с географическим указанием "Карашарский красный перец" уже продается на премиальных рынках Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня. В 2024 году онлайн-продажи перца в уезде Карашар превысили 120 млн юаней.





информационная компания Урумчи





Процветание народа - процветание региона: бурно развивающаяся отрасль освещает путь возрождения деревень





Когда наступает сезон сбора урожая, Айгуль из поселка Ухаоцюй ежегодно нанимается на сезонную работу. Она говорит: "В пик сезона можно заработать 5000 юаней в месяц - это гораздо выгоднее, чем просто заниматься землей". В 2024 году перцовая индустрия обеспечила более 20 тыс. рабочих мест и принесла доход более 3 млн юаней. Бывший малоимущий житель Мамат Али работает на перерабатывающем предприятии уже три года и построил новый дом.





Модель "предприятие + кооператив + фермер" позволяет разделить риски и доходы. Фермер Ван Цзяньцзюнь арендовал почти 8670 гектаров и применяет схему с гарантированной закупочной ценой и премиальными дивидендами, ежегодно зарабатывая более 2 млн юаней. "Агрономы из уезда постоянно находятся на полях, консультируют от выбора сорта до сбора урожая", - говорит он, указывая на крепко растущий сорт "Хунлун-23". В 2025 году уезд Карашар планирует внедрить смешанное выращивание с фенхелем и свежим перцем, что позволит увеличить доходность на 15%.





Взгляд в будущее: шаг к мировому промышленному кластеру





С новой 50-метровой смотровой площадки в уезде Карашар открывается захватывающая картина: на востоке - 17,3 тыс. гектаров механизированных посадок, на западе - интеллектуальный завод с переработкой до 500 тыс. тонн в год, на севере - центр холодовой логистики, откуда готовятся к отправке поезда Китай-Европа. В 2025 году Карашар поставил перед собой новую цель: достичь урожайности 586 кг с гектара и увеличить мощность переработки до 500 тыс. тонн.





Надо, чтобы каждый перец стал "золотым перцем", который обогащает народ и укрепляет район", - говорит руководитель Управления сельского хозяйства и сельских дел уезда Карашар Ма Сяовэй.





Местный индустриальный парк уже завершает пилотную фазу разработки косметики из перца в сотрудничестве с одним из университетов. В стадии проектирования находится музей перца, который будет рассказывать об истории отрасли - от торговли солью и специями по Шелковому пути до современной биотехнологии.





С наступлением вечера электронные табло на рынке торговли перцем в Карашаре продолжают мигать: их пульсирующие цифры связывают суши-бары Токио и косметологические лаборатории Милана. Этот западный городок с населением, меньшим, чем в одном квартале на востоке Китая, с помощью одного красного перца открыл двери к мировому рынку и дал ответ на вызов сельского возрождения: найти "точку входа" в природные ресурсы региона, грамотно использовать потенциал науки и техники - и даже маленький город может создать поистине глобальную индустрию.