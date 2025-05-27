Синьцзян ускоренно создает каналы для открытия внешнему миру
Фото: На железнодорожной станции Алашанькоу в Синьцзяне стоят готовые к отправке поезда Китай-Европа, а также другие грузовые составы, ожидающие пересечения границы. Фотоматериал/Мультимедийный центр Боро-Тала-Монгольского автономного округа Синьцзяна
В студии прямых трансляций компании "Чжунда Шицзя", занимающейся трансграничной электронной торговлей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай), более 20 ведущих на казахском, русском, английском и других языках рекламируют зарубежным интернет-пользователям кухонную утварь, бытовую технику, косметику и прочую продукцию, сообщает газета "Жэньминь жибао".
За более чем год функционирования предприятия под брендом "Чжунда Шицзя" работают уже более 100 китайских и иностранных ведущих. Компания открыла студии прямых трансляций и выставочные залы в различных городах Казахстана, где продажи ведутся в круглосуточном режиме. Ежедневный объем трансграничной интернет-торговли стабильно составляет 500-600 тыс. юаней (примерно 69,6-83,6 тыс. долларов США).
В последние годы СУАР, обладающий уникальным географическим положением, активно использует свои преимущества для расширения внешних связей. Благодаря пяти пограничным переходам, соединяющим регион с восемью странами, и проходящему через него Шелковому пути, СУАР превращается из относительно изолированной внутренней территории Китая в передовой центр, открытый для международного сотрудничества и развития.
Ускоренное развитие инфраструктуры и расширение каналов сотрудничества
В пункте пропуска Алашанькоу круглосуточно работают четыре интеллектуальные перегрузочные линии, обеспечивая перегрузку более 2 тыс. стандартных контейнеров в сутки. На комплексной железнодорожной досмотровой площадке используются закрытые мостовые перегрузочные системы, которые автоматически соединяются с вагонами для досмотра грузов. Это позволяет поездам, следующим по маршруту Китай-Европа, проходить таможенное оформление всего за 15 минут.
Пункт пропуска отличается высокой эффективностью таможенного оформления и стабильной отправкой грузов, что экономит время и снижает складские издержки", - отмечает Чжан Пинпин, сотрудник местной компании "Цзишуньтун", выступающей международным грузовым перевозчиком.
Алашанькоуская комплексная бондовая зона активно переходит от "транзитной экономики" к "узловой", формируя промышленную экосистему на основе преимуществ железнодорожных маршрутов. Число зарегистрированных предприятий здесь увеличилось с первоначальных 12 до более чем 280. В первом квартале этого года грузооборот составил 509,3 тыс. тонн, а объем внешней торговли достиг 9,34 млрд юаней (1,30 млрд долларов США).
Реконструкция железной дороги Ланьчжоу-Синьцзян, строительство логистического центра для поездов Китай-Европа и модернизация пунктов пропуска позволили Синьцзяну стать ключевым транзитным узлом. Сейчас через регион проходит более половины всех поездов Китай-Европа. Автономный район также развивает автомобильное сообщение, имея 119 двусторонних и 10 многосторонних международных маршрутов, связывающих его с 216 странами и регионами.
Усиление институциональных инноваций и активизация внешней торговли
В международном торговом городке Иу, расположенном в центре китайско-казахстанского приграничного сотрудничества "Хоргос" в Синьцзяне, казахстанский автовладелец сдает на техосмотр автомобиль китайского производства.
Ремонт здесь обходится почти на 40% дешевле", - говорит казахстанский автовладелец.
Модель "беспошлинный ремонт + упрощенное таможенное оформление" набирает популярность среди клиентов из пяти стран Центральной Азии. Центр "Хоргос" укрепляет свои позиции как предпочтительное место для зарубежного технического обслуживания и ремонта китайских автомобилей, стимулируя рост и кластеризацию местной промышленности автокомпонентов.
Благодаря ряду институциональных нововведений - таких как модель ускоренного пропуска грузов через автомобильные пограничные пункты с предварительным таможенным оформлением, взаимное признание иностранных транспортных средств на нескольких пограничных переходах, а также координированное трансграничное таможенное оформление крупногабаритного оборудования - активность внешнеторгового сектора заметно возросла.
Урумчинская площадка Синьцзянской экспериментальной зоны свободной торговли, опираясь на преимущества комплексной бондовой зоны, активно развивает новые бизнес-модели, включая трансграничную электронную коммерцию. Кашгарская площадка с учетом местных условий развивает переработку сельскохозяйственной и побочной продукции, а также текстильную и швейную промышленность. Хоргосская площадка укрепляет и расширяет специализированное производство в сферах фармацевтики, электронной информационной индустрии, новых материалов и других отраслей.
По данным таможни Урумчи, в 2024 году общий объем внешней торговли Синьцзяна составил 435,11 млрд юаней (60,67 млрд долларов США), что на 21,8% больше по сравнению с предыдущим годом. За первые четыре месяца текущего года объем внешней торговли региона вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Активизация гуманитарных обменов и создание открытых платформ
В марте этого года пациент из Казахстана с переломом левой ноги проходил лечение в Шестой клинической больнице Синьцзянского медицинского университета.
Китайские врачи обладают высоким профессионализмом, восстановление после операции проходит очень быстро", - рассказал пациент.
Мы активно продвигаем строительство Синьцзянского международного медицинского центра, который будет предоставлять еще более качественные медицинские услуги пациентам из стран Центральной Азии, приезжающим на лечение в Синьцзян", - рассказала Ян Синьлин, член постоянного комитета парткома и заместитель ректора Синьцзянского медицинского университета.
В сотрудничестве с Синьцзянской больницей традиционной китайской медицины Республиканский научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии Узбекистана открыл кабинет традиционной китайской медицины, пользующийся популярностью среди пациентов.
Обмены и сотрудничество Синьцзяна со странами-участницами совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" продолжают углубляться. С введением безвизового режима и других благоприятных мер в регионе наблюдается бум трансграничного туризма: в 2024 году Синьцзян принял 1,59 млн въездных туристов из стран Центральной Азии. Ожидается, чтоЭКСПО "Китай-Евразия" 2025 года, которое пройдет в конце июня, станет платформой для торгово-экономического сотрудничества и будет способствовать дальнейшему выходу Синьцзяна на рынки Центральной Азии, Африки и других регионов.
Синьцзян будет продолжать ускорять строительство крупных каналов внешней открытости, укреплять ключевые платформы в этой сфере, углублять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с соседними странами, внося новый и еще больший вклад в продвижение высококачественного развития совместного строительства "Одного пояса, одного пути"", - отметил секретарь партийного комитета СУАР Ма Синжуй.
Автор: Корреспонденты газеты "Жэньминь жибао" Ян Минфан, Ли Яънань