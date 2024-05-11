Сообщество единой судьбы человечества: цели и направления

Фото: Казахстан Энерджи Инвестмент

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В конце марта студенты КазНИТУ имени К. И. Сатпаева официально приступили к прохождению практики на площадке ветроэнергетического проекта ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент". Это конкретный шаг ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент", направленный на активное содействие подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя сторонами.





31 августа 2023 года на II Конференции по казахстанско-китайскому сотрудничеству в области развития ВИЭ и науки в Казахстане ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в присутствии представителей Министерства образования Казахстана и China Power International Development Limited, в котором обе стороны договорились в полной мере использовать свои преимущества и углублять сотрудничество по подготовке талантливых специалистов в области электроэнергетики. В октябре 2023 года делегация во главе с генеральным директором ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" Ян Фуганом посетила университет, чтобы провести полевое исследование условий университета, члены делегации обменялись мнениями с сотрудниками университета о подготовке талантливых специалистов, и взяли инициативу по составлению подробного плана совместной подготовки специалистов. Затем обе стороны совместно планировали и проводили корпоративные презентации в кампусе и мероприятия по набору стажеров.





После длительного приема резюме и собеседований университет и компания окончательно определили список стажеров. С конца марта стажеры начнут месячную стажировку в группе Акмолинского ветроэнергетического проекта 221 МВт. В течение этого периода стажеры будут систематически изучать технические знания об ветряной электростанции.





На следующем этапе ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" добросовестно выполнит работу по обучению стажеров в соответствии с планом подготовки. В то же время компания продолжит взаимодействие и обмен с КазНИТУ имени К. И. Сатпаева для подготовки местных талантов, и продолжит строить проекты возобновляемой энергетики на благо местного населения.