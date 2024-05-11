Сообщество единой судьбы человечества: цели и направления

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"Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ объединяют усилия в совместной подготовке кадров
Фото: Казахстан Энерджи Инвестмент
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В конце марта студенты КазНИТУ имени К. И. Сатпаева официально приступили к прохождению практики на площадке ветроэнергетического проекта ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент". Это конкретный шаг ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент", направленный на активное содействие подписания меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя сторонами.
31 августа 2023 года на II Конференции по казахстанско-китайскому сотрудничеству в области развития ВИЭ и науки в Казахстане ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" и КазНИТУ подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в присутствии представителей Министерства образования Казахстана и China Power International Development Limited, в котором обе стороны договорились в полной мере использовать свои преимущества и углублять сотрудничество по подготовке талантливых специалистов в области электроэнергетики. В октябре 2023 года делегация во главе с генеральным директором ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" Ян Фуганом посетила университет, чтобы провести полевое исследование условий университета, члены делегации обменялись мнениями с сотрудниками университета о подготовке талантливых специалистов, и взяли инициативу по составлению подробного плана совместной подготовки специалистов. Затем обе стороны совместно планировали и проводили корпоративные презентации в кампусе и мероприятия по набору стажеров.
После длительного приема резюме и собеседований университет и компания окончательно определили список стажеров. С конца марта стажеры начнут месячную стажировку в группе Акмолинского ветроэнергетического проекта 221 МВт. В течение этого периода стажеры будут систематически изучать технические знания об ветряной электростанции.
На следующем этапе ТОО "Казахстан Энерджи Инвестмент" добросовестно выполнит работу по обучению стажеров в соответствии с планом подготовки. В то же время компания продолжит взаимодействие и обмен с КазНИТУ имени К. И. Сатпаева для подготовки местных талантов, и продолжит строить проекты возобновляемой энергетики на благо местного населения.
20.03.2024, 12:57 150581
Положения о защите национальной безопасности приняты законодательным советом САР Сянган
Фото: Синьхуа
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Законодательный совет специального административного района Сянган принял положения о защите национальной безопасности, что стало важной вехой для Сянгана в выполнении своих конституционных обязанностей, предусмотренных статьей 23 Основного закона КНР о САР Сянган.
Положения были приняты единогласно в ходе третьего чтения в законодательном совете САР Сянган. В соответствии с местной законотворческой процедурой, когда законопроект проходит три чтения, он приобретает статус закона, принятого законодательным советом, сообщает Синьхуа.
Глава администрации САР Сянган Ли Цзячао заявил после голосования, что принятие положений является историческим моментом.
Этот момент - повод для гордости всех жителей Сянгана, мы вместе творим славную историю (...) История сегодня засвидетельствовала этот важный момент, а также нашу радость, воодушевление и гордость, наш совместный вклад в славную историю САР Сянган", - добавил он.
После подписания главой администрации положения о защите национальной безопасности будут обнародованы и вступят в силу 23 марта.
Положения состоят из девяти частей, включая пункты о государственной измене, мятеже, преступлениях, связанных с государственной тайной и шпионажем, а также о саботаже, угрожающем национальной безопасности.
Глава администрации САР Сянган заявил, что положения позволяют Сянгану эффективно предотвращать и пресекать шпионскую деятельность, заговоры, ловушки от иностранных спецслужб, проникновение и саботаж со стороны враждебных сил, а также наказывать за подобные деяния.
Как отметил председатель законодательного совета САР Сянган Лян Цзюньянь, все члены законодательного органа уверены, что после завершения законодательного процесса относительно статьи 23 Основного закона КНР о САР Сянган развитие мегаполиса станет более энергичным и блистательным.
Лян Цзюньянь сообщил, что депутаты законодательного совета и чиновники администрации САР Сянган работали вместе при обсуждении законопроекта в течение последних двух недель, действуя осмотрительно, строго и комплексно. Открытое и прозрачное обсуждение развеяло сомнения и устранило недопонимание, продемонстрировав позитивное взаимодействие между исполнительными и законодательными органами. Это послужит хорошим примером для будущих процессов обсуждения, констатировал председатель Законодательного совета.
Он также указал, что законодательный процесс относительно статьи 23 отражает ответственность и обязательства администрации и законодательного совета САР Сянган перед страной и жителями мегаполиса.
Отныне Сянган станет еще более комфортным местом для жизни, посещения, ведения бизнеса и развития. Сянган станет более цветущим и стабильным, его экономика будет процветать, а люди будут жить счастливой жизнью, следуя политическому курсу "одна страна, две системы", - пообещал Лян Цзюньянь.
Статья 23 Основного закона КНР о САР Сянган предусматривает, что Сянган должен самостоятельно принимать законы, запрещающие любые акты измены, отделения, мятежа, подрывной деятельности против центрального народного правительства или кражи государственных секретов, запрещающие иностранным политическим организациям или структурам вести политическую деятельность в САР Сянган и запрещающие политическим организациям или структурам САР Сянган устанавливать связи с иностранными политическими организациями или структурами.
Положения в полной мере воплощают в жизнь конституционные обязанности, предусмотренные статьей 23 Основного закона КНР о САР Сянган, и рассматриваются как крайне важные для устранения лазеек и слабых звеньев в системе защиты национальной безопасности в САР Сянган.
Законодательный процесс относительно статьи 23 получил широкую поддержку в Сянгане. В ходе общественных консультаций по этому вопросу, проведенных администрацией САР Сянган ранее в этом году, 98,6 проц. опрошенных выразили поддержку данному законодательному процессу и прокомментировали его в положительном ключе.
Канцелярия по связям центрального народного правительства в САР Сянган, управление центрального народного правительства по защите национальной безопасности в САР Сянган, а также управление спецпредставителя МИД КНР в САР Сянган высказали поздравления в связи с принятием положений о защите национальной безопасности, заявив, что данное событие стало важной вехой для обеспечения долгосрочной стабильности Сянгана.
12.03.2024, 10:23 211416
Казахстанцы стали чаще пользоваться китайской продукцией
Фото: Depositphotos
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Корреспондент CMG провел опрос среди жителей и гостей Астаны, чтобы узнать отношение казахстанцев к товарам из Поднебесной. Астанчане охотно поделились своим честным мнением о китайской продукции. Что выбирает народ и какие бренды получили особую популярность в Казахстане, расскажем в сюжете, сообщает телеграм-канал AB Silk Way.
07.03.2024, 18:46 257476
Премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии сессии ВСНП рассказал о приоритетах на 2024 год
Фото: russian.cgtn.com
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В Пекине стартовала вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. На ее открытии в Доме народных собраний присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители страны. Премьер Госсовета КНР Ли Цян подвел итоги работы правительства за прошлый год и рассказал о приоритетах на нынешний, сообщает CGTN.
Почти три тысячи депутатов из разных регионов Китая собрались в Пекине на главное политическое событие года. До 11 марта они будут обсуждать наиболее актуальные вопросы развития страны. Как отметил на открытии сессии премьер Госсовета КНР Ли Цян, за прошлый год Китаю удалось достичь намеченных целевых показателей развития.
ВВП Китая превысил 126 трлн юаней, увеличившись на 5,2%, что позволило Китаю занять лидирующие позиции среди ведущих экономик мира по темпам экономического роста. Прирост занятого населения в городах и поселках превысил 12,44 млн человек, средний уровень безработицы, рассчитанный на основе выборочных исследований в городах и поселках, составил 5,2%. Индекс потребительских цен вырос на 0,2%. В целом сохранялась сбалансированность международных платежей", сообщил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Ли Цян заявил, что в этом году страна будет стремиться к достижению 5% экономического роста. Он подчеркнул, что Китай будет придерживаться курса на поступательное движение вперед при сохранении стабильности. Среди приоритетов он выделил создание системы современных производств и ускорение производительных сил нового качества, развитие научно-технической и образовательной сфер, расширение внутреннего спроса и укрепление внутренних драйверов развития, продвижение всестороннего подъема сельских районов и интегрированного развития городов и сел, создание экологической цивилизации, повышение уровня жизни народа.
Твердо придерживаясь концепции развития, в центре которой стоит народ, нам следует надлежащим образом исполнять обязанности по гарантированию базового уровня благосостояния населения и обеспечению минимальных социальных гарантий, принимать еще больше мер, направленных на улучшение жизни населения, и проявления большей заботы о нем, основательно способствовать достижению всеобщей зажиточности, содействовать гармонии и стабильности в обществе, непрерывно укреплять у народных масс чувство обретения, счастья и защищенности", подчеркнул премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Большое внимание Ли Цян уделил и международной повестке. По его словам, Китай продолжит расширять внешнюю открытость, углублять двустороннее, многостороннее и региональное экономическое сотрудничество, продвигать строительство "Одного пояса, одного пути".
Необходимо тщательно претворять в жизнь восемь шагов, направленных на поддержку высококачественного строительства "Одного пояса, одного пути". Планомерно продвигать сотрудничество в области важнейших проектов, осуществить ряд мелкомасштабных, но эффективных для улучшения народного благосостояния проектов, активно содействовать сотрудничеству в сферах цифровой экономики, зеленого развития, инноваций, здравоохранения, культуры, туризма, сокращения бедности", проинформировал премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Ли Цян подчеркнул, что Китай продолжит неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики. Он заявил о готовности страны вместе с мировым сообществом осуществлять инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации, распространять общие ценности человечества, содействовать реформированию системы глобального управления и построению сообщества единой судьбы человечества.
07.03.2024, 10:24 260541
Китай намерен интенсивно продвигать создание системы современных производств
Фото: russian.news.cn
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Китай будет интенсивно продвигать создание системы современных производств и ускорять развитие производительных сил нового качества, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает "Жэньминь жибао".
В докладе также перечислен ряд задач по этому направлению, включая оптимизацию и модернизацию производственных цепочек и цепочек поставок, а также культивирование нарождающихся отраслей и индустрий будущего, таких как водородная энергетика, новые материалы, биопроизводство, коммерческая космонавтика, квантовые технологии и науки о жизни.
Кроме того, страна будет интенсивно продвигать инновационное развитие цифровой экономики и реализовывать план действий "Искусственный интеллект плюс".
Также Китай готов закреплять и расширять конкурентные преимущества интеллектуальных подключенных автомобилей на новых источниках энергии и других отраслей производства, говорится в докладе.
07.03.2024, 10:09 261176
Ключевые понятия доклада о работе правительства КНР
Фото: xinhuanet.com
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5 марта премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с докладом о работе правительства на 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, сообщает "Жэньминь жибао".
Ниже представлены ключевые понятия доклада.
Три новых вида товара
В 2023 году объем экспорта "трех новых видов товара" - электромобилей, литийионных аккумуляторов и фотоэлектрической продукции - вырос приблизительно на 30%.
Сверхдолгосрочные специальные гособлигации
Чтобы систематически решать проблему с финансированием ряда важнейших проектов в процессе построения могущественной державы и возрождения китайской нации, с нынешнего года планируется в течение нескольких лет непрерывно выпускать сверхдолгосрочные специальные гособлигации, предназначенные для осуществления важнейших государственных стратегий и наращивания возможностей по обеспечению безопасности в ключевых сферах. В 2024 году будут выпущены специальные гособлигации в размере 1 трлн юаней.
Производительные силы нового качества
Интенсивно продвигать создание системы современных производств, ускорять развитие производительных сил нового качества. Мы должны в полной мере проявлять ведущую роль инноваций, стимулировать промышленные инновации за счет научно-технических инноваций, ускорять процесс индустриализации нового типа, повышать общую факторную производительность, непрерывно создавать новые драйверы и преимущества в области развития, способствовать новому скачкообразному развитию производительных сил общества.
Индустрии будущего
Необходимо разработать программу развития индустрий будущего, открыть новые направления развития в таких областях, как квантовые технологии и науки о жизни, создать ряд передовых зон развития индустрий будущего.
Искусственный интеллект плюс
Интенсифицировать технологические разработки и их внедрение в сферах больших данных и искусственного интеллекта, реализовывать план действий "Искусственный интеллект плюс", создавать обладающие международной конкурентоспособностью кластеры цифровой индустрии.
Всекитайская интегрированная вычислительная система
По принципу умеренного опережения развивать цифровую инфраструктуру, форсировать создание всекитайской интегрированной вычислительной системы.
Бренд "Инвестирование в Китай"
Предстоит интенсивно обеспечивать предоставление услуг иностранным инвесторам, создать бренд "Инвестирование в Китай".
Передовые зоны реализации программы "Прекрасный Китай"
Прилагать усилия к строительству передовых зон реализации программы "Прекрасный Китай", строить зоны с наиболее высоким уровнем зеленого и низкоуглеродного развития.
Высокоэффективное ведение каждого дела
Руководствуясь принципом "высокоэффективного ведения каждого дела", будем повышать уровень предоставления государственных услуг.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?