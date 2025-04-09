Жумагуль: Синьцзян моя вторая родина

Фото: Генконсульство КНР в Алматы

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В настоящее время человеческое сообщество сталкивается с небывалыми переменами в масштабах мира, эпохи и истории. Будучи ответственной мировой державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, Китай четко следует по пути мирного развития, твердо противостоит гегемонизму, неизменно считает своей задачей защиту мира и спокойствия во всем мире. В вопросах международной безопасности, Китай своим торжественным обещанием отказаться от гегемонии и экспансии, а также реальными действиями неподчинения грубой силе и защите справедливости завоевал уважение и доверие международного сообщества. Международное сообщество также ожидает, что Китай будет играть большую роль в глобальном управлении безопасностью.

Именно на этом фоне зародилась Инициатива по глобальной безопасности. В апреле 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия совещания Боаоского азиатского форума выступил с программной речью "Объединение усилий для преодоления вызовов во имя прекрасного будущего". Тогда он впервые выдвинул Инициативу по глобальной безопасности, изложил концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, призвал страны адаптироваться к глубоко меняющемуся международному ландшафту в духе солидарности и посредством идеи обоюдного выигрыша противостоять сложным и запутанным вызовам безопасности. Это важное теоретическое расширение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи в дипломатической области, отражающее стремление китайской нации к идеалам великого единения мира и мировому спокойствию.

В феврале 2023 года китайская сторона опубликовала "Концепцию Инициативы по глобальной безопасности", где всесторонне изложила шесть основных концепций и принципов Китая в отношении глобальной безопасности:

Приверженность концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности;

Уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран;

Придерживаться соблюдения целей и принципов Устава ООН;

Неизменно принимать во внимание разумную озабоченность всех стран в сфере безопасности;

Мирное решение споров и разногласий через диалог и консультации;

Комплексное обеспечение безопасности в традиционных и нетрадиционных областях.

Одновременно данный документ на основе принципа неделимой безопасности выдвигает такие важные позиционные установки, как построение сообщества безопасности человечества, совместного построения мира всеобщей безопасности, далекого от страха. Инициатива по глобальной безопасности уже стала одной из целевых задач Китая в рамках его новой стратегии развития международных отношений и ключевым элементом высшей дипломатической стратегии КНР.

Великие истины предельно просты, и важнейшим являются реальные действия. Китай является как автором Инициативы по глобальной безопасности, так и действующей стороной, реализующей эту важную инициативу. В июле 2024 года Китай опубликовал первый "Доклад о прогрессе в реализации Инициативы по глобальной безопасности", в котором всесторонне представлены результаты по 20 приоритетным направлениям сотрудничества. Эти результаты наглядно демонстрируют, что инициатива расширяется от китайского предложения до международного консенсуса, превращаясь из благородного замысла в практические действия. Ее значимость в поддержании мира и стабильности в мире, а также в содействии коллективной безопасности человечества становится все более очевидной.

Во-первых, Инициатива стала стратегическим ориентиром для преодоления глобальных вызовов в сфере безопасности и обеспечения долгосрочного мира и стабильности. В ответ на насущные потребности международного сообщества, как предотвращение конфликтов и защиту мирного развития, инициатива выдвигает концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Она призывает применять мышление взаимной выгоды при решении сложных проблем безопасности, тем самым указывая правильное направление для человеческого сообщества, ведущее к прочному миру и всеобщей безопасности. Ключевые принципы инициативы уже включены в более чем 100 соглашений, подписанных Китаем с другими странами и международными организациями, что наглядно демонстрирует, как практическая деятельность Китая по созданию сообщества единой безопасности человечества получает все более широкую поддержку и способствует укреплению мировых сил, выступающих за мир.

Во-вторых, инициатива предлагает конструктивные решения для урегулирования международных конфликтов и снижения риска военных столкновений. В последние годы Китай успешно выступил посредником в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, что инициировало волну диалога и примирения на Ближнем Востоке. По палестино-израильскому вопросу Китай опубликовал позиционный документ, способствовавший проведению в Пекине исторического диалога между палестинскими фракциями. В отношении украинского кризиса Китай неизменно занимает позицию мирного посредничества, прилагая конструктивные усилия для достижения окончательного урегулирования конфликта и обеспечения прочного мира. Кроме того, Китай твердо поддерживает стратегическую стабильность на Корейском полуострове, а также возобновлению многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана. Все эти меры представляют собой практическую реализацию Инициативы и подтверждают значительный вклад Китая в разрешение международных и региональных кризисов.

В-третьих, инициатива ускоряет углубление международного и регионального сотрудничества в сфере безопасности. Руководствуясь данной инициативой, Китай активно участвует в миротворческих операциях ООН, и его элитные миротворческие подразделения становятся надежным щитом мира в горячих точках. В сфере нетрадиционных угроз безопасности Китай выстраивает многоуровневую сеть сотрудничества с государствами Глобального Юга. Кроме того, Китай выступил инициатором таких инициатив, как "Глобальная инициатива по безопасности данных" и "Глобальная инициатива по управлению искусственным интеллектом", тем самым укрепляя международные механизмы безопасности в новых сферах.

В-четвертых, создание платформ для диалога и сотрудничества в сфере безопасности. Решение глобальных проблем безопасности требует выработки общего консенсуса и координации действий всех сторон. В целях развития сотрудничества с государствами Центральной Азии в рамках механизма "Китай - Центральная Азия" были созданы министерские механизмы сотрудничества в таких сферах, как правоохранительная деятельность, таможенный контроль, управление чрезвычайными ситуациями и другие. Эти механизмы эффективно функционируют и играют важную роль в реализации Инициативы по глобальной безопасности, развитии обменов в сфере безопасности и формировании сообщества единой безопасности "Китай - Центральная Азия".

Китай и Казахстан являются добрыми соседями, связанными общими горами и реками, а также сообществом единой судьбы, основанным на многовековой дружбе, высоком уровне взаимного доверия и тесных узах партнерства. В июле прошлого года, во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, главы двух государств опубликовали совместное заявление, в котором достигли важного консенсуса о совместной реализации Инициативы по глобальной безопасности. Китай и Казахстан являются активными сторонниками, участниками и вкладчиками данной инициативы, демонстрируя образец плодотворного сотрудничества в продвижении многополярного мира и реформировании глобальной системы управления.

В этом году отмечается 80-я годовщина победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. В условиях изменяющейся международной обстановки Китай и Казахстан твердо придерживаются первоначальных целей создания ООН, неизменно следуют целям и принципам Устава ООН, а также вместе с другими странами выступают за сохранение послевоенного мирового порядка. Китай и Казахстан решительно выступают против любых попыток и действий отрицать, искажать или фальсифицировать историю Второй мировой войны.

Китайская сторона готова и далее укреплять сотрудничество с Казахстаном в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и других многосторонних платформ, неуклонно содействовать многополярности мира и демократизации международных отношений, претворять в жизнь подлинную многосторонность, совершенствовать глобальное управление в сфере безопасности и способствовать политическому урегулированию актуальных международных и региональных вопросов. Китай и Казахстан будут вносить еще больше стабильности и позитивной энергии в сложную международную ситуацию и совместно стремиться к достижению общей безопасности для человечества и прочного мира во всем мире.

Автор: генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй

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