С Байконура на МКС стартовала ракета-носитель с транспортным грузовым кораблём

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Сегодня с космодрома Байконур на Международную космическую станцию стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-17", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с программой полётов на Международную космическую станцию сегодня, 30 июня 2021 года, в 02.27.20 по московскому времени с пусковой установки №6 площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-17". Через 8 минут 49 секунд зафиксировано штатное разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны. Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела российский космический корабль на целевую орбиту", - сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Автономный полет грузового корабля "Прогресс МС-17" к Международной космической станции пройдет по двухсуточной схеме, стыковка к Малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента запланирована на 2 июля 2021 года в 04.02 мск. Он доставит на МКС 470 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 килограммов воздуха и кислорода в баллонах, а также 1509 килограммов различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для экипажа 65-й длительной экспедиции.





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