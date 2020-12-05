Большим государствам важно минимизировать "цифровое неравенство" внутри страны - Токаев

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на онлайн-конференции "Artificial Intelligence Journey", посвященной вопросам искусственного интеллекта и анализу данных. Мероприятие, объединившее более 28 тысяч зарегистрированных участников из 90 стран, стало крупнейшей конференцией в мире в текущем году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в пленарной дискуссии, прошедшей под названием "Master event" Искусственный интеллект: ответственное отношение к будущему", наряду с Главой государства принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Модератором выступил президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

В своем выступлении президент Казахстана отметил, что мир уже живет в эпоху искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных сетей, которые охватывают такие направления деятельности человека, как экономика, безопасность, медицина, политика. По его мнению, на фоне пандемии COVID-19 эти изменения ощутили и обычные люди.

Это новый мир, в который нас неумолимо и быстро ведут новые технологии. Каким он будет, прекрасным или пугающим, какое будущее мы оставим будущим поколениям, зависит от наших общих усилий - усилий инженеров, IT-специалистов, экономистов и, что очень важно, политиков", - считает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что уже сегодня искусственный интеллект позволяет определять болезни по снимкам, ставить соответствующие диагнозы, спасая жизни людей.

Президент привел прогнозы экспертов, согласно которым применение искусственного интеллекта позволит определять следующие волны заболеваний опасными инфекциями за 18 месяцев вперед, что дает значительное время для подготовки к таким ситуациям.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан определил развитие технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных в качестве одного из основных приоритетов развития. Он высказал мнение, что географически большим государствам важно минимизировать "цифровое неравенство" внутри страны, важной становится "цифровая агломерация".

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