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Huawei: COVID-19 закрыл многие двери, но технологии дарят надежды

23.02.2021 7993
Huawei: COVID-19 закрыл многие двери, но технологии дарят надежды
Шанхай. 23 февраля. Kazakhstan Today - Пандемия коронавируса закрыла многие двери, но технологии дают надежду на новый уровень развития. Об этом в ходе своего выступления на церемонии открытия выставки MWC Shanghai 2021 заявил заместитель председателя Huawei Кен Ху, передает Kazakhstan Today.
 
Представитель компании-организатора мероприятия рассказал об огромном влиянии COVID-19 на страны, предприятия и людей во всем мире, а также о роли технологий в борьбе с пандемией.
 

Инновации - это не только решение проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Речь идет о том, чтобы уверенно смотреть в завтрашний день. Как только мы возьмем под контроль пандемию, нам нужно серьезно подумать о том, как внедрять инновации, чтобы улучшить качество жизни, сделать бизнес умнее и создать более инклюзивный мир", - подчеркнул Кен Ху. 

 
По словам эксперта, если ранее неравный доступ к цифровым технологиям и цифровым навыкам увеличил разрыв цифрового развития, то пандемия и вовсе усугубила ситуацию. Кен Ху считает, что инновации необходимо направлять на то, чтобы сократить разрыв между имущими и неимущими, а также на расширение доступа к цифровым технологиям.
 
Пандемия COVID-19 создала много новых требований к цифровой инфраструктуре. За последний год компания Huawei тесно сотрудничала с операторами связи, чтобы обеспечить стабильную работу более 300 сетей в 170 странах, поделился зампред. Так, в Индонезии компания использовала новую технологию цифровой доставки, чтобы оперативно развернуть более 50 тыс. базовых станций.
 
Интегрированные маршрутизаторы Huawei в китайском городе Нинся предоставляют корпоративным пользователям доступ к нескольким облакам, помогая им переходить в облако быстрее и с меньшими затратами. 
 
Во время своего выступления Ху продемонстрировал Huawei Cyberverse - передовое приложение AR, которое демонстрирует, как сети 5G, устройства 5G и технологии AR могут объединяться для создания более захватывающего виртуального опыта, будь то реалистичный лес или симуляция в космическом пространстве. 
 
Huawei Cyberverse позволяет легко интегрировать виртуальную и физическую реальности с высокоточными возможностями позиционирования на сантиметровом уровне, огромной вычислительной мощностью и широкополосной передачей данных через 5G. Huawei ожидает, что Cyberverse создаст множество новых возможностей для роста во многих секторах, включая образование, развлечения, туризм, транспорт и навигацию.
 
В последние годы такие технологии, как 5G, облако и искусственный интеллект, начали играть важную роль в производстве, ускоряя переход к более интеллектуальным и гибким операциям. 
 
Завод Huawei в Дунгуане сейчас активно использует сети 5G с облачными приложениями искусственного интеллекта на производственных линиях смартфонов 5G, чтобы добиться существенного роста производительности.
 
В сфере цифровой трансформации много возможностей. Huawei прогнозирует, что к 2025 году 97% всех крупных компаний будут использовать ИИ. По другим оценкам, на 2025 год 55% всего ВВП Китая будет обеспечиваться цифровой экономикой, а 60% мирового дохода операторов связи будет поступать от клиентов из отрасли. Ху отметил, что для достижения этих прогнозов "все отрасли должны сосредоточиться на улучшении своих возможностей, создании экосистемы и создании стоимости с помощью цифровых технологий".
 
Ху сообщил, что в сотрудничестве со своими партнерами и региональными операторами связи Huawei подписала более 1000 контрактов на промышленные приложения 5G в более чем 20 отраслях.
 
По словам Ху, мир вскоре столкнется с большими проблемами восстановления экономики, когда COVID-19 будет взят под контроль. Зампред Huawei считает, что разрыв между организациями и людьми, активно пользующимися цифровыми технологиями, и теми, кто этого не делает, будет увеличиваться. 
 
В завершение речи Кен Ху подчеркнул: хотя пандемия закрыла многие двери, инновации открыли новые окна надежды. Он пришел к выводу, что благодаря постоянным инновациям Huawei продолжит развивать открытое партнерство со своими клиентами и партнерами, чтобы помочь отраслям перейти на цифровые технологии и сделать жизнь лучше, бизнес - умнее, а мир - более инклюзивным.
 
В этом году на выставке MWC в Шанхае компания Huawei представит в зале N1 семь новых концепций сетей ИКТ, включая Wireless 1 + N, Home +, полностью оптические базы и интеллектуальные подключения к облачной сети, а также девять новых продуктов и решений, в том числе ультраупрощенные сайты, гигабитный домашний широкополосный доступ, частные линии премиум-класса и интеллектуальные облачные сети.
 
MWC Shanghai 2021 проходит с 23 по 25 февраля в Шанхае, Китай. Накануне, 22 февраля, сообщалось о том, что исполнительный директор Huawei Райан Дин дал официальный старт мероприятию.
 

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