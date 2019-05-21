Huawei продолжит обслуживание и обновление своих устройств по всему миру

Пекин. 20 мая. Kazakhstan Today - Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание, передает Kazakhstan Today.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании в ответ на решение американской корпорации Google свернуть сотрудничество с китайским производителем.

Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру… Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что "Huawei внесла существенный вклад в развитие операционной системы Android по всему миру". В заявлении говорится, что "это принесло пользу не только пользователям, но и всей телекоммуникационной отрасли", пишет ТАСС

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