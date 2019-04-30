Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - Компания Huawei провела ежегодную встречу "Huawei Partner Conference 2019", на которой руководство высшего звена и партнерского подразделения, ведущие технические специалисты и эксперты по продуктам обсудили с партнерами актуальные темы локальных и глобальных тенденций IT-рынка, перспективы дальнейшего развития партнерского бизнеса и экосистемы, а также новые технологические решения и продукты, передает Kazakhstan Today.

В 2019 году компания Huawei продолжает уделять большое внимание развитию стратегии "Платформа + Экосистема" и партнерской политике, благодаря которой успешно решаются задачи клиентов и создаются новые решения. Уже сегодня мы видим результаты: предлагая нашим партнерам идеальные ресурсы для роста, свои лучшие коммерческие условия, обучение, инструменты совместного маркетинга, мы создаем фундамент для максимального использования и развития технологического потенциала рынка. Мы уверенно движемся к тому, чтобы стать лучшим промоутером цифрового общества и еще более надежным партнером для наших клиентов на казахстанском рынке", - отметил в своей речи директор департамента корпоративных продаж компании Huawei в Казахстане г-н Менг Чинбо.

Продолжая тему построения экосистемы, г-н Хао Вэй, директор отдела по работе с партнерами и SMB компании Huawei в Казахстане, презентовал новую стратегию Huawei в деталях и более подробно поделился мнением об открытом взаимовыгодном сотрудничестве с партнерами и дальнейшей интеграции.

О партнерской политике 2019 года рассказала Асем Шокалакова - старший менеджер по работе с партнерами. Она отметила, что в этом году в партнерской политике компании появилось больше возможностей для развития партнеров и партнерского бизнеса, в которое входит стимулирование продаж, обучение партнеров и много других программ. Партнерская экосистема продолжает делать упор на развитии шести приоритетных направлений: партнеры по продажам, сервисные, технологические, обучающие, инвестиционные и социальные партнеры.

Huawei будет дальше двигаться вперед вместе со своими партнерами, создавая платформу для партнеров-интеграторов, тем самым совместно решая проблемы клиентов и создавая ценность", - добавила спикер.

В рамках партнерской конференции было представлено новое IP оборудование Huawei: обновление коммутаторов серии 57xx, следующее поколение маршрутизаторов, аппаратное обновление линейки МСЭ, а также последнее решение по интеллектуальному анализу трафика проводных и беспроводных сетей. Одной из важных и ожидаемых новинок стал первый в мире коммерческий релиз Wi-Fi 6 и новые контроллеры WLAN, о которых рассказал менеджер по IP решениям Андрей Проскурин.

В ходе мероприятия также прошел запуск новой бюджетной Flash-Native системы хранения данных OceanStor Dorado 3000 V3, предназначенной для заказчиков, относящихся к сектору малого и среднего бизнеса. Презентуя новинку продуктовой линейки Huawei по данному направлению, менеджер по IT решениям Никита Орешкин поделился новейшими разработками в области вычислительных платформ Intelligent Computing и платформы Huawei Cloud Stack, для построения облачного центра обработки данных корпоративного класса, начиная от инженерной инфраструктуры и заканчивая облачной платформой виртуализации, а также платформы для Больших Данных - FusionInsight.

Отдельно хотелось бы отметить стратегию компании в области систем хранения данных, которая называется "Flash Only. ЦОД без магнитных дисков". Наша компания, являясь производителем SAS-SSD и NVMe накопителей, предлагает высокопроизводительные системы хранения данных All-Flash со сверхнизким временем отклика в том же ценовом диапазоне, что традиционные системы хранения данных на базе механических дисков", - добавил эксперт.

Также были освещены сервисные решения Huawei и обновленное портфолио профессиональных сервисных услуг, оказываемых компанией в рамках реализации инфраструктурных и телекоммуникационных проектов экосистемы ICT корпоративного бизнеса.

Участники "Huawei Partner Conference 2019" посетили выставочную зону, где смогли ближе ознакомиться с инновационными решениями для бизнеса, перспективами развития 5G, AR/VR, цифровыми услугами, результатами недавних успешных проектов Huawei и с тем, как сегодня проходит трансформация телекоммуникационной структуры.

О компании Huawei: Ведущий глобальный производитель в области информационных технологий и телекоммуникаций. Huawei поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 глобальных банков, более 160 электроэнергетических предприятий. Одна треть населения планеты использует продукты и решения Huawei. В Казахстане компания представлена с 1998 года, за это время она обеспечила более 400 рабочих мест и подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи. Деятельность компании охватывает все три бизнес-группы корпорации: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства