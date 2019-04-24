Казахстанцы в 2018 году оказались на втором месте в мире по атакам мобильными троянцами

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан оказался на втором месте в мире по доле пользователей, атакованных мобильными троянцами-вымогателями, передает Kazakhstan Today.

Прошлый год в очередной раз продемонстрировал, что злоумышленники продолжают внимательно следить за ресурсами РК и атаковать их. К примеру, около 500 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые страницы заблокировали решения Лаборатории Касперского в 2018 году, то есть с мошенничеством на поддельных веб-сайтах столкнулся почти каждый седьмой пользователь в Казахстане. Также Казахстан оказался на втором месте в мире по доле пользователей, атакованных мобильными троянцами-вымогателями: в РК атаке зловредов этого типа подверглись 0,53% пользователей", - сообщили в пресс-службе Лаборатории Касперского.

В компании также отметили, что мишенью злоумышленников всё чаще оказываются дипломатические учреждения. В 2017-2018 годах мир сотрясали эпидемии Parliament, Turla, Sofacy. В этой связи Лаборатория Касперского специально для сотрудников и руководящего состава посольства Казахстана в Российской Федерации провела тренинг по информационной безопасности. Целью тренинга было повышение общего уровня киберграмотности работников организации, а также формирование и закрепление навыков безопасной работы в цифровой среде.

"Мы давно сотрудничаем с крупными командами реагирования на киберинциденты (CERT) и правоохранительными органами, включая Интерпол и Европол, а также министерствами обороны и государственными департаментами разных стран. Дипломатические организации - важная часть государственных структур, и мы горды тем, что не только наши защитные решения, но и сервисы по улучшению навыков кибербезопасности, такие как Kaspersky Security Awareness, становятся востребованными и понятными для руководства государственных учреждений", - рассказал управляющий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии и Монголии Евгений Питолин.

Отмечается, что программа повышения киберграмотности сотрудников Kaspersky Security Awareness от Лаборатории Касперского предлагает тренинги по информационной безопасности для работников с разным уровнем цифровой грамотности и компетенций. В программах используются игровой подход, практические занятия, имитация атак и связанных с ними последствий для бизнеса (включая потерю прибыли и ухудшение ключевых показателей) и другие интерактивные методики. Это позволяет формировать устойчивые привычки и укреплять кибербезопасность в долгосрочной перспективе.

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