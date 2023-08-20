Китайские ученые заявили о прорыве в технологии лазерного оружия

Речь идет о системе охлаждения, которая позволяет лазеру работать долго и без перебоев

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Пекин. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские военные ученые заявили о создании прорывной системы охлаждения для лазерного оружия.





Система охлаждения позволяет лазеру работать долго и без перебоев. Без нее лазерный луч из-за нагрева воздуха вокруг него терял точность и производительность", - цитирует РБК газету South China Morning Post, которая в свою очередь ссылается на статью исследователей, опубликованную в китайском научном журнале Acta Optica Sinica.





Это огромный прорыв в улучшении характеристик высокоэнергетических лазерных систем", - заявила команда ученых под руководством специалиста по лазерному оружию Юаня Шэнфу в своей статье.





SCMP пишет, что лазерное оружие является "желанным для вооруженных сил по всему миру", так как способно "поражать со скоростью света и не требует дорогостоящих боеприпасов". Лазер генерирует высокоэнергетический луч в процессе стимулированного излучения, которое происходит за счет возбуждения атомов или молекул в газовой или кристаллической среде до состояния с более высокой энергией. Возвращаясь в свое основное состояние, эти атомы или молекулы испускают фотоны, которые и используются для создания лазерного луча.





Направление луча задается с помощью зеркал или линз, причем система должна быть высокоточной, иначе произойдет отклонение луча от заданного курса. Однако луч, проходящий через воздух, нагревает содержащиеся в нем газы, что создает турбулентный поток. Это может привести к рассеиванию луча и снижению его точности. Кроме того, из-за нагрева газа могут портиться зеркала и линзы. Все это снижает эффективность лазерного оружия", - пишет сайт.





Для избежания подобных последствий и была разработана система охлаждения. Как пишет газета, технология позволяет полностью устранить выделяемое вредное тепло. Таким образом, выделение луча может "поддерживаться в течение неопределенного времени". Система состоит из источника воздуха, теплообменника, средств регулирования расхода газа, его впрыска и всасывания. Были проведены испытания ее эффективности.





SCMP добавляет, что лазерное оружие может использоваться Китаем для выведения из строя беспилотников, ракет и самолетов. Кроме того, некоторые военные ученые предполагают, что Пекин намерен применять его против космических спутников, например Starlink компании SpaceX Илона Маска.