Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Microsoft, Facebook и Google признали прослушку пользователей, передает Kazakhstan Today.

Microsoft ведет сбор голосовых данных для обеспечения и совершенствования работы голосовых сервисов, например, поиска и распознавания голосовых команд, перевода речи и транскрибирования. Об этом заявляется в комментарии компании, присланном в распоряжение РБК после того, как стало известно, что производитель ПО собирал записи общения пользователей с переводчиком Skype Translator и голосовым помощником Cortana.

Microsoft "всегда запрашивает разрешение, прежде чем начать сбор или использование данных", отметили в компании. В некоторых случаях для улучшения работы голосовых сервисов компания привлекает сторонних подрядчиков. "При этом мы предпринимаем действия по деидентификации, заключаем соглашения о неразглашении с этими компаниями и их сотрудниками, чтобы защитить конфиденциальность клиентов", - заявили в корпорации.

В дальнейшем Microsoft намерена "лучше информировать пользователей о том, что в работе с этой информацией иногда могут быть задействованы люди". С этой целью компания обновила положение о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов.

Отмечается, что в последние несколько месяцев несколько крупных ИТ-компаний признались в прослушивании некоторых сообщений пользователей. В их числе - Apple, Facebook, Google. Как правило, прослушка объясняется стремлением улучшить качество работы голосовых помощников и прочих сервисов. Аудиозаписи предоставляются сторонним подрядчикам, которые не обладают возможностью идентифицировать пользователей. Они расшифровывают данные, проверяя качество работы искусственного интеллекта.

В частности, как пишет РБК, компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей работой подрядчиков.

В Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше такого не делают. В заявлении компании сказано, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась "более недели назад". В нем также указано, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.

Подрядчики проверяли правильность расшифровки [голосовых] сообщений искусственным интеллектом Facebook", - объясняет компания.

Источники Bloomberg, в свою очередь, сообщают, что многие сторонние подрядчики, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, были потрясены, поскольку понятия не имели, где были записаны и каким образом получены эти аудиосообщения. Сотрудники слушали разговоры, иногда вульгарного содержания, но не знали, зачем их расшифровывают, объясняют источники.

При этом, как отмечает агентство, Facebook не сообщал пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.

В свою очередь, "Радио Свобода" пишет, что сотрудники Google прослушивают голосовые команды, выданные пользователями устройств Google Home или приложения Google Assistant, и передают их сторонним компаниям. Об этом сообщается в корпоративном блоге поисковика. Публикация сделана после того, как бельгийский канал VRT News сообщил о получении более тысячи аудиозаписей голосовых команд от одного из подрядчиков компании.

В репортаже канала рассказывалось, что часть полученных аудиозаписей содержала личные данные пользователей и разговоры, не предназначенные для посторонних. В некоторых случаях люди не знали, что устройство их слушает, команды записывались по ошибке.

В корпорации заявили, что принимают меры для того, чтобы обезличить передаваемые сообщения, и запрещают расшифровывать фоновые разговоры. Передачу разговоров там объясняют необходимостью совершенствовать системы голосового управления. В компании заявляют, что дают пользователям возможности оценить, какие данные они передают, и удалить их из общего пользования.

Пользователи умных устройств зачастую не понимают, что их приватная информация может оказаться в чужих руках, отмечает издание The Verge. Журналисты обращают внимание, что ситуация с Google произошла через неделю после того, как стало известно, что компания Amazon не удаляет часть данных пользователей своего голосового помощника даже после того, как те думают, что это сделано.

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