Минобороны России в 2019 году завершает пуски космических аппаратов с Байконура

Москва. 18 февраля. Kazakhstan Today - Последний запуск космических аппаратов Министерства обороны России с космодрома Байконур пройдет в 2019 году, в дальнейшем для этой цели будет использоваться космодром Плесецк, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов, передает Kazakhstan Today.

В этом году предстоит один запуск с космодрома Байконур военного космического аппарата. После этого мы окончательно полностью переходим на запуск только с космодрома Плесецк", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как осуществляется взаимодействие между госкорпорацией "Роскосмос" и Минобороны, Морозов отметил, что это очень тесное сотрудничество.

Работаем мы, безусловно, в тесном взаимодействии потому, что предприятия, входящие в госкорпорацию "Роскосмос", в основном готовят для нас космические аппараты и ракеты, создают нам средства управления космическими аппаратами, оказывают нам услуги по запуску", - пояснил он.

Ранее в Роскосмосе сообщили о планах провести в 2019 году 45 пусков ракет. До этого стало известно о намеченных на этот год ряде запусков космических кораблей с Байконура, военных спутников с Плесецка, одном старте с Восточного, нескольких запусках ракет "Протон", в том числе с новым модулем Международной космической станции, втором запуске тяжелой "Ангары", летных испытаниях ракеты "Сармат" и других стартах, пишет ТАСС

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