Мусин прокомментировал утечку данных 3 млн казахстанских пользователей Facebook

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал информацию об утечке персональных данных 3 млн казахстанцев, зарегистрированных в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Когда человек регистрируется, то просто нажимает кнопки "OK", а на самом деле он подписывает соглашение, что не имеет претензий. Никто эти соглашения не читает, поэтому причины известны только самому Facebook", - сказал Багдат Мусин на брифинге.

Министр порекомендовал казахстанцам не публиковать в соцсетях свои личные данные.

Ту информацию, которая может причинить вам уязвимость, просто не нужно публиковать. Это документы удостоверяющие личность, номера телефонов, банковские карточки и так далее. Все это желательно не использовать", - пояснил глава МЦРИАП.

Ранее Мусин призвал жаловаться в министерство на плохой Интернет.





Напомним , в рамках исследования инцидента информационной безопасности Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО "ГТС" установила утечку данных более 3 млн казахстанских пользователей социальной сети Facebook.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства