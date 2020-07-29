Операторам сотовой связи нужно развиваться во время кризиса - Райан Дин

Шэньчжэнь. 28 июля. Kazakhstan Today - Исполнительный директор Huawei и президент подразделения по работе с операторами связи Райан Дин в ходе своего выступления на саммите Better World Summit 2020 заявил, что операторам необходимо нарастить потенциал в четырех областях построения сети и развития бизнеса в связи с кризисом COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По словам эксперта, операторам необходимо по максимуму использовать преимущества существующих сетей. Они должны быстро увеличивать пропускную способность, используя программное обеспечение, добавляя платы или заменяя RRU. Это может помочь им реагировать на растущий трафик во время пандемии и оптимизировать общую стоимость сайтов.

Кроме того, считает Райан Дин, для успешного построения сети операторам стоит опираться на пользовательский опыт. Так, например, в Южной Корее операторы организовали лучшие сети 5G и обеспечивают пользователям максимум комфорта. Компания Huawei и в дальнейшем собирается помогать операторам быстро монетизировать возможности сети 5G, подчеркнул исполнительный директор компании.

Райан Дин напомнил о необходимости коммерциализации сетей 5G в формате B2B для расширения возможностей бизнеса.

5G вступает в новую фазу развития, и рынок B2B является ключевым к коммерческому успеху операторов. Операторам необходимо выбрать правильную отрасль и построить новые возможности 5G, ориентированные на B2B. Им также необходимо добиваться унифицированных отраслевых стандартов для ускорения внедрения 5G в формате B2B", - заявил эксперт.

Он пояснил, что при выборе отрасли нужно учитывать ее привлекательность, а также коммерческую и техническую жизнеспособность. Huawei рекомендует сосредоточиться на горнодобывающей, сталелитейной, портовой и нефтедобывающей отраслях.

Последним фактором успеха для компаний-операторов Райан Дин назвал создание целевых сетей, ориентированных на будущее. Необходимо тщательно продумать, как сети могут быть адаптированы к постоянно меняющимся потребностям отдельных пользователей и бизнеса, как при этом поддерживать развитие цифровой экономики.

Ранее сообщалось, что при поддержке компании Huawei 27 июля состоялось открытие четырехдневного международного саммита Better World Summit 2020. Саммит транслируется в прямом эфире на китайском, английском, испанском, французском, русском, корейском, японском и арабском языках. Тема второго дня мероприятия - "5G создает новые ценности". Своей точкой зрения по вопросам сетей 5G также поделились представители компании China Unicom и China Mobile (операторы сотовой связи в Китае), вице-президент компании LG U+, исполнительный директор компании Strategy Analytics и глава 5G Product Line компании Huawei.

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