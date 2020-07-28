Индустрия ИКТ должна работать сообща - Го Пин

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Компания Huawei организовала международный саммит по вопросам развития технологий, передает Kazakhstan Today.

27 июля открылся саммит "Better World" - "Лучший мир", который продлится четыре дня. Каждый из них будет посвящен определенной теме: так, в первый день приглашенные эксперты по всему миру, начиная от Китая и заканчивая Ближним Востоком, обсуждали информационно-коммуникационные технологии как двигатель новой экономики.

Ротируемый председатель компании Huawei Го Пин, открывая мероприятие, рассказал о том, что для создания нового, более удобного мира нужно объединять усилия. В качестве примера того, насколько могут помочь новые технологии в обычной жизни, Го Пин рассказал, как во время эпидемии в Ухане, когда буквально весь город находился на карантине, началось активное применение автопилотов в автомобилях.

Пандемия изменила стиль нашей жизни и работы, серьезно повлияв на глобальную экономику. К счастью, информационно-коммуникационные технологии помогут нам справиться с вирусом по всем фронтам", - подчеркнул Го Пин.

Представитель Huawei напомнил, что обязанность компании - использовать технологии совместно с партнерами и клиентами, включая операторов связи и предприятия, для оказания положительного влияния на сообщества.

Будь то развертывание сети в больнице, удаленные консультации, онлайн-образование, перезапуск деятельности государственных органов и представителей бизнеса - мы делились своим опытом и возможностями, чтобы помочь в борьбе с распространением вируса и восстановлении экономики", - рассказал председатель.

Мы верим, что 5G откроет больше возможностей для рынка операторов связи. Для коммерческого успеха 5G вся индустрия должна работать сообща", - заявил Го Пин.

Более чем за 30 лет Huawei развернула 1500 сетей более чем в 170 странах и регионах, предоставляя услуги 3 млрд людей по всему миру.

Мы предоставляем интеллектуальные устройства 600 млн потребителям, а также услуги для 228 компаний из списка Fortune Global 500. Мы играем значимую роль в развитии глобальной ИКТ-индустрии и продолжим работать с нашими клиентами и партнерами над созданием надежной экосистемы с упором на отраслевые приложения, создающие реальную ценность", - резюмировал спикер.

Исполнительный вице-президент и исполнительный директор оператора сотовой связи China Telecom Лю Гуи Цин поделился интересным опытом использования инноваций.

Не секрет, что после вспышки коронавируса в Ухане госпиталь для больных COVID-19 был построен всего за 10 дней. Благодаря технологиям e-Cloud и применению 5G компания China Mobile смогла предоставить всем желающим возможность наблюдать за возведением госпиталя в режиме онлайн. Весь мир смотрел, как строят здание, где смогли впоследствии разместить 1600 пациентов", - сообщил представитель оператора.

China Telecom получила запрос на запуск сети 5G в течение 24 часов, напомнил ранее Го Пин. Благодаря сети любой медицинский эксперт мог сделать удаленное ультразвуковое обследование пациента в Ухане, находясь за 700 километров от него. На каждого пациента врачи тратили по 15 минут, предоставляя качественные результаты обследований.

Лю Гуи Цин подчеркнул, что новые технологии - это путь к созданию городов smart city, высокому уровню комфорта и новому качеству жизни.

Компания China Mobile предлагает облачные технологии, чтобы делать жизнь удобнее и легче, чтобы с легкостью оперировать большими объемами данных, оптимизировать сервисы, сократить расходы. Это прекрасный инструмент для совместного создания экосистемы индустрии", - поделился эксперт.

Следующий день саммита будет посвящен обсуждению новых ценностей, которые создает 5G. Саммит Better World Summit транслируется в прямом эфире на китайском, английском, испанском, французском, русском, корейском, японском и арабском языках.

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