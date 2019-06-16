Подразделение КНБ предупредило об активизации в Казахстане интернет-мошенников

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT "Государственной технической службы" КНБ РК предупредила об активизации на территории Республики Казахстан интернет-мошенников, передает Kazakhstan Today.

По данным службы, в адрес KZ-CERT участились обращения от владельцев доменных имен казахстанского сегмента Интернета о фишинговой рассылке от имени хостинговых компаний РК. В тексте рассылки сообщается, что срок регистрации доменного имени подошел к концу, и администратору "необходимо оплатить продление домена в течение трех календарных дней с момента получения данного уведомления".

При этом, если платеж не будет совершен в указанный срок, мошенники обещают, что "делегирование доменного имени будет прекращено. Домен будет удален из реестра доменных имен и станет доступен для регистрации иным лицам".

Как уточнили в KZ-CERT, мошенническая рассылка осуществляется с почтовых сервисов mail.ru. При нажатии кнопки "Оплатить" осуществляется переход на платежный онлайн-сервис Яндекс.Деньги

Между тем представители Казахского центра сетевой информации KazNIC и хостинговых компаний РК данную информацию не подтвердили. По их словам, большинство казахстанских хостинговых компаний не практикуют: использование для оплаты услуги платежной системы "Яндекс.Деньги"; использование для общения адресов на бесплатных сервисах типа @mail.ru или @gmail.com", - подчеркнули в службе.

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