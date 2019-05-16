Мошенники выпытывают у казахстанцев данные банковских карт, представляясь сотрудниками колл-центров банков

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - В Алматы мошенники выпытывают данные банковских карт, представляясь сотрудниками колл-центров банков, после чего с карт списываются средства, передает Kazakhstan Today.

Сегодня с развитием IT-технологии и психологии активизировались и практикуются новые тактики атак на клиентов банка второго уровня, так называемой социальной инженерии. Такая атака происходит с целью получения несанкционированного доступа к информациям держателей банковских счетов и карт, в основе которой часто используется звонок с поддельного номера, схожего с официальным номером контакт-центра крупных банков, где клиент обслуживается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По информации ведомства, на сегодняшний день по поступившим в ДП сообщениям, один из крупнейших банков второго уровня зафиксировал 20 случаев столкновения клиентов с мошенниками.

Мошенники при звонке клиентам включают тактику вежливого общения сотрудника банка, сообщают клиентам о тревожной новости о якобы подозрительных операциях по платежным картам и о том, что якобы ими зафиксирована попытка незаконного списания денежных средств с карты. Далее просят сообщить личные данные, на вопрос "зачем?" отвечают банально, что это необходимо с целью отменить платежные операции. Далее просят предоставить ИИН, реквизиты платежных карточек, СМС-коды и одноразовые пароли. После завершения разговора мошенники списывают с карты средства", - предупредили в полиции.

В пресс-службе отметили, что данный вид мошенничества становится распространенным. Полиция мегаполиса призывает не сообщать пароли, карточные номера сотрудникам банка по телефону, если звонок осуществляется не вами. Банк никогда не звонит клиентам с целью предоставления полных данных о клиентах. В случае возникновения подобных случаев необходимо обращаться в ближайшее отделение банка.

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