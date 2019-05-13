Прокуроры рассказали казахстанцам об уловках интернет-мошенников

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанцам напомнили основные виды интернет-мошенничества, среди них - онлайн-покупки по низким ценам, объявления о легком заработке при помощи спортивных ставок, сообщения и звонки о ложном выигрыше, передает Kazakhstan Today.





Развитие современных технологий, Интернета, социальных сетей привели к росту мошенничеств, совершаемых с целью завладения деньгами новыми способами. Некоторые виды мошенничества, ранее используемые в жизни, успешно перешли в Интернет, констатируют в пресс-службе прокуратуры Астаны.





По данным ведомства, только за 2018 год в правоохранительные органы столицы по фактам мошенничества обратилось 4263 граждан, из которых каждый третий стал жертвой мошенников при онлайн-покупке.





Самым распространенным способом обмана является размещение объявлений о продаже товаров по ценам ниже рыночных на популярных сайтах "OLX"и "Колеса". В подавляющем большинстве потерпевшие совершают денежные переводы (транзакции) через электронные средства оплаты на счет мошенника. Частое использование этого способа мошенничества в прокуратуре объясняют существованием платежных систем, которые позволяют распоряжаться наличными средствами без идентификации личности.





Совершая обман, преступники, как правило, не лично общаются с потерпевшими, а делают это посредством соцсетей или телефона. При обсуждении покупок преступники используют поддельные документы, адресные справки, что делает затруднительным определение личности мошенника. В ходе переписки покупатель договаривается о цене, и осуществляет транзакцию через Qiwi-кошелек. После перечисления денежных средств продавец удаляет аккаунт и скрывается.





Отдельная категория мошенничеств совершается в Интернете через аккаунты, обещающие легкий заработок. Так, в Астане за 2018 год зарегистрировано 125 случаев мошенничества в социальной сети Инстаграм, где злоумышленники создавали страницы, на которых предлагали гарантированный выигрыш по ставкам в спортивных соревнованиях.





Люди, поддавшись на привлекательные объявления, перечисляли мошенникам деньги, которые последние обещали многократно преумножить. Этим способом в столице было обмануто более 150 человек.





Зафиксированы и факты обмана, связанные с ложными выигрышами. При реализации данной схемы на телефоны жертв поступали СМС-сообщения о выигрыше в виде автомобиля, сопровождающиеся звонком от "радиоведущего". Чтобы получить обещанное, жертве обмана предлагалось перечислить денежные средства для получения "приза", то есть оплатить подарок. Доверчивые "выигравшие" совершали переводы, но так и не получали автомобиля.





Это лишь некоторые способы и схемы мошенничества, которые используют преступники, пытаясь обмануть доверчивых граждан. В этой связи прокуратура города Астаны просит граждан быть бдительными, не разглашать конфиденциальные сведения о банковских картах, совершать покупки исключительно на официальных сайтах, содержащих контактные данные", - отметили в ведомстве.





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