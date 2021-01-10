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Политика WhatsApp привела к массовому переходу пользователей в Telegram

09.01.2021 13663
Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - Новая политика сервиса WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, привела к ускорению массового перехода пользователей в Telegram. Такое заявление сделал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, передает Kazakhstan Today.
 
По его словам, миллионы людей были возмущены последними изменениями в пользовательском соглашении WhatsApp, в соответствии с которыми клиенты обязаны передавать личные данные рекламной системе Facebook, сообщает Газета.RU.
 

Неудивительно, что исход пользователей из WhatsApp в Telegram, который продолжается уже несколько лет, ускорился", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

 
Он заявил, что его мессенджер стал одной из главных проблем для Facebook. Дуров отметил, что сотрудники компании нашли ботов, распространяющих ложные сведения о Telegram. Американская компания даже создала целый отдел, чтобы узнать, почему Telegram так популярен, добавил он.
 

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