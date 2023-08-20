Российская лунная миссия стартовала с космодрома Восточный   

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Москва. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.10 по московскому времени, сообщает - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.10 по московскому времени, сообщает Big Asia со ссылкой на Роскосмос.









Сейчас аппарат взят на управление, 16 августа он выйдет на окололунную орбиту, а 21 августа ожидается его мягкая посадка.





Основная задача "Луны-25" - отработка технологии мягкой посадки. "Луна-25" может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли. Станция будет изучать внутреннее строение и разведку природных ресурсов и также исследовать, как на поверхность Луны влияют космические лучи и электромагнитные излучения", - говорится в информации.





По данным Роскосмоса, "Луна-25" оснащена несколькими камерами, которые снимут посадку, панораму естественного спутника Земли в HDR и оседающую пыль. Станция сможет проводить заранее запрограммированную съемку и делать снимки по команде с Земли.





Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что задачи миссии носят мирный характер.





Пуск "Союза" с "Луной" стал третьим в этом году с космодрома Восточный.





Индийская организация космических исследований (ISRO), которая на днях также запустила миссию на Луну, направила Роскосмосу поздравления с успешным запуском. В ведомстве отметили, что Луна станет местом пересечения космических программ Индии и РФ.





Индийская лунная станция "Чандраян-3" уже достигла окололунной орбиты и сделала первые снимки. Посадка модуля запланирована на 23 августа.