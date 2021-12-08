Сервис Google Pay заработал в Казахстане

Фото: twitter/OldSharkNews

АЛМАТЫ. 7 ДЕКАБРЯ - С сегодняшнего дня пользователи Android в Казахстане могут использовать приложение Google Pay для оплаты товаров и услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Google Pay - это быстрый, удобный и безопасный способ оплачивать покупки в любом месте: в магазинах, на веб-сайтах, в приложениях и так далее с помощью смартфонов на базе Android 5 и выше или смарт устройств с поддержкой NFC, не тратя времени на поиск банковской карты или пересчет купюр. С ним ваши данные надежно защищены, а у вас есть все, что нужно для оплаты. Кроме того, вы можете управлять своей учетной записью на веб-сайте или в приложении", - говорится в сообщении сервиса.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение из Google Play и добавить данные своих банковских карт Visa или Mastercard, выпущенных банками-партнерами. При оплате у кассы требуется разблокировать смартфон и поднести его к терминалу оплаты NFC.

Отмечается, что при оплате покупок Google Pay не передает продавцу фактический номер карты, поэтому платежные данные надежно защищены. При утере или краже телефона можно удаленно заблокировать или удалить все данные с помощью функции "Найти устройство".

На сегодняшний день Google Pay в Казахстане работает с картами Visa и Mastercard Партнерами являются 10 банков: Halyk Bank, ForteBank, Евразийский банк, Необанк Simply, Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Bank RBK, Банк "ЦентрКредит", Сбербанк России, Jusan Bank.

Платить с помощью Google Pay можно почти везде, где есть терминал для бесконтактной оплаты, а число таких точек уже превышает 200 тыс.

Начиная с сегодняшнего дня, казахстанские пользователи могут один раз привязать свои карты Visa или Mastercard банков-партнеров к Google Pay, а затем использовать его для покупок в миллионах мест по всему миру, в том числе в своих любимых приложениях и на сайтах. Сегодня Google Pay доступен более чем в 40 странах мира, и мы надеемся, что казахстанские пользователи оценят удобство и надежность этого способа оплаты, и что покупки станут быстрее и комфортнее", - прокомментировала управляющий директор по партнерствам в сфере платежей региона ЕМЕА, Google Зейна Хатем.