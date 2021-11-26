Уникальный метод утилизации медицинских отходов разработали казахстанские ученые

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Казахстан, ОАЭ и Россия подписали письмо по реализации космического проекта "Гагаринский старт". Соглашение подписано в рамках работы Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство цифрового, развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Космическое агентство ОАЭ и Госкорпорация "Роскосмос" подписали совместное письмо по реализации первого коммерческого космического проекта "Гагаринский старт" на космодроме Байконур", - сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Как проинформировали в ведомстве, проект "Гагаринский старт" направлен на привлечение иностранных инвестиций на космодром "Байконур" и предусматривает модернизацию исторически значимой площадки №1 - "Гагаринский старт", с которой был осуществлен первый полет Юрия Гагарина в космос.

Проектом предполагается создание трехстороннего совместного предприятия РК-РФ-ОАЭ с паритетным участием трех сторон по 33,3%, которое в последующем будет осуществлять управление процессом модернизации и стартовой площадкой №1 для обслуживания запусков ракет-носителей "Союз-2".

Ключевой целью проекта "Гагаринский старт" является сохранение важной стартовой площадки №1 космодрома Байконур и обеспечение ее бесперебойной работы, при этом у каждой из сторон будет допуск к пусковым услугам.