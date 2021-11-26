Уникальный метод утилизации медицинских отходов разработали казахстанские ученые

Фото: пресс-служба МОН РК
Плазменная технология переработки отходов и плазмохимический реактор, разработанные отечественными научными исследователями, не имеют аналогов в мире и защищены специальными патентами, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
Уникальность технологии плазменной утилизации в том, что она позволяет провести полное термическое обезвреживание биомедицинских отходов. В результате повышается эффективность переработки, и снижаются энергозатраты на проведение процесса. В сравнении с традиционным методом при плазменной утилизации биомедицинские отходы могут быть переработаны без сортировки", - подчеркнули в МОН.
В ведомстве отметили, что в связи с COVID-19 количество биомедицинских отходов в Казахстане, да и в целом в мире, неуклонно растет. И вопрос утилизации медицинских масок, перчаток, бахил, защитных комбинезонов и др. медицинских средств является как никогда актуальным. Инфицированные высокотоксичные медотходы опасны как для здоровья человека, так и для окружающей среды. В связи с этим казахстанские ученые разработали самый эффективный и, при этом, самый экологичный способ переработки медицинских отходов.
Главное отличие плазменного метода утилизации от существующих технологий заключается в использовании высокотемпературного плазменного факела. Он разлагает любые органические и неорганические соединения. Кроме того, разрушение сложных соединений в плазме эффективно без наличия кислорода. По сравнению с методами сжигания медицинских отходов технология плазменной утилизации имеет ряд существенных преимуществ. Это уменьшение объема реактора в 6-8 раз при высокой производительности, сокращение площади необходимых производственных помещений, снижение на порядок объема отходящих газов. Переработка отходов в плазмохимическом реакторе происходит при температуре до 2000 К, что улучшает плавление минерального остатка и исключает образование токсичных компонентов", - пояснил заведующий отделом Научно-исследовательского института экспериментальной и теоретической физики КазНУ имени аль-Фараби Александр Устименко.