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Уникальный метод утилизации медицинских отходов разработали казахстанские ученые

25.11.2021, 18:20 11044
Уникальный метод утилизации медицинских отходов разработали казахстанские ученые
Фото: пресс-служба МОН РК
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разработали инновационный метод утилизации биомедицинских отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Плазменная технология переработки отходов и плазмохимический реактор, разработанные отечественными научными исследователями, не имеют аналогов в мире и защищены специальными патентами, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. 
 

Уникальность технологии плазменной утилизации в том, что она позволяет провести полное термическое обезвреживание биомедицинских отходов. В результате повышается эффективность переработки, и снижаются энергозатраты на проведение процесса. В сравнении с традиционным методом при плазменной утилизации биомедицинские отходы могут быть переработаны без сортировки", - подчеркнули в МОН.

 
В ведомстве отметили, что в связи с COVID-19 количество биомедицинских отходов в Казахстане, да и в целом в мире, неуклонно растет. И вопрос утилизации медицинских масок, перчаток, бахил, защитных комбинезонов и др. медицинских средств является как никогда актуальным. Инфицированные высокотоксичные медотходы опасны как для здоровья человека, так и для окружающей среды. В связи с этим казахстанские ученые разработали самый эффективный и, при этом, самый экологичный способ переработки медицинских отходов.
 

Главное отличие плазменного метода утилизации от существующих технологий заключается в использовании высокотемпературного плазменного факела. Он разлагает любые органические и неорганические соединения. Кроме того, разрушение сложных соединений в плазме эффективно без наличия кислорода. По сравнению с методами сжигания медицинских отходов технология плазменной утилизации имеет ряд существенных преимуществ. Это уменьшение объема реактора в 6-8 раз при высокой производительности, сокращение площади необходимых производственных помещений, снижение на порядок объема отходящих газов. Переработка отходов в плазмохимическом реакторе происходит при температуре до 2000 К, что улучшает плавление минерального остатка и исключает образование токсичных компонентов", - пояснил заведующий отделом Научно-исследовательского института экспериментальной и теоретической физики КазНУ имени аль-Фараби Александр Устименко.

 

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Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали казахстанские ученые

19.11.2021, 14:25 64855
Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали казахстанские ученые
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Систему прогнозирования паводков и планшет агронома разработали ученые Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Министерство образования и науки РК.
 
Электронный ресурс позволит в режиме, близком к реальному времени, мониторить и прогнозировать паводковую ситуацию. Система содержит цифровые, координатные и картографические данные объектов инфраструктуры.
 

На реках Восточно-Казахстанской области периодически возникает угроза затопления поселков, жилых домов. Поэтому перед нами стояла задача - разработать комплексную информационно-аналитическую систему, которая повысит эффективность контроля уровня воды в реках и позволит прогнозировать сезонные наводнения. Для точного моделирования речной гидравлики и возможных зон затопления мы используем программный комплекс MIKE, а также современные геоинформационные системы ArcGIS, QGIS, NextGIS. Они дают возможность улучшить качество прогнозирования ЧС. В результате мы получаем детальную информацию, необходимую для предотвращения паводковых ситуаций и затопления населенных пунктов", - отметила ученый ВКТУ, PhD Маржан Тогузова.

 
Ученые вуза также создали планшет агронома. Технология позволит агрономам мониторить ситуацию на сельскохозяйственных полях, исходя из которой можно учитывать возможные риски и принимать экономически выгодные решения.
 

Приложение "Планшет агронома" - это универсальное приложение, которое предназначено для работы как в помещении, так и в полевых условиях. Оно позволяет использовать в сельскохозяйственных работах преимущества портативной электроники. Наличие архивов - история полей, карты, справочники и другие документы - упрощает и ускоряет процесс принятия решений специалистами. Приложение также содержит информацию о состоянии сельскохозяйственных полей, а также рекомендации по дальнейшему планированию полевых работ. Это, в свою очередь, позволит увеличить эффективность производства при наименьших затратах", - сообщила доктор технических наук Валентина Колпакова.

 
 

Казахстан, ОАЭ и Россия подписали соглашение по "Гагаринскому старту"

16.11.2021, 15:30 88021
Казахстан, ОАЭ и Россия подписали соглашение по "Гагаринскому старту"
Фото: МЦРИАП РК
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Казахстан, ОАЭ и Россия подписали письмо по реализации космического проекта "Гагаринский старт". Соглашение подписано в рамках работы Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерство цифрового, развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Космическое агентство ОАЭ и Госкорпорация "Роскосмос" подписали совместное письмо по реализации первого коммерческого космического проекта "Гагаринский старт" на космодроме Байконур", - сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

 
Как проинформировали в ведомстве, проект "Гагаринский старт" направлен на привлечение иностранных инвестиций на космодром "Байконур" и предусматривает модернизацию исторически значимой площадки №1 - "Гагаринский старт", с которой был осуществлен первый полет Юрия Гагарина в космос.
 
Проектом предполагается создание трехстороннего совместного предприятия РК-РФ-ОАЭ с паритетным участием трех сторон по 33,3%, которое в последующем будет осуществлять управление процессом модернизации и стартовой площадкой №1 для обслуживания запусков ракет-носителей "Союз-2".
 
Ключевой целью проекта "Гагаринский старт" является сохранение важной стартовой площадки №1 космодрома Байконур и обеспечение ее бесперебойной работы, при этом у каждой из сторон будет допуск к пусковым услугам.
 
 

В Казахстане временно отключат телевидение и радио

05.11.2021, 20:54 138754
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - 11 ноября, с 03.00 до 17.00, будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба МИОРРК.
 
АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.
 
Эти работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.
 

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