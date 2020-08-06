В Damumed прокомментировали ситуацию с фиктивными данными о полученной медпомощи

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - IT-компания готова аккумулировать все обращения и передавать их официально в Министерство здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Компания-разработчик мобильного приложения Damumed на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию вокруг ссвоей разработки.

Хотим отметить, что мы на стороне пациентов и именно благодаря их общественному контролю данная ситуация получила должное внимание. Мы частная IT-компания, разработавшая МИС и мобильное приложение Damumed за свои собственные инвестиции. Мы не являемся надзорным органом здравоохранения или клиникой. Мы создали электронный медицинский сервис для пациента, которым хотели бы пользоваться сами, вместе с нашими детьми и пожилыми родителями. Мы хотели, чтобы наше мобильное приложение стало инструментом прямой связи между врачами и пациентами. И, судя по тому резонансу, который мы видим в социальных сетях, мы достигли этого результата!", - написали на странице компании.

В компании подчеркнули, что в случае обнаружения фактов приписок, необходимо обратиться в круглосуточный Call-центр по номеру +7 775 007 03 50.

Это не то, чем должна заниматься техническая поддержка IT-компании, но нам не безразлична данная ситуация. Мы готовы аккумулировать все обращения и передавать их официально в Министерство здравоохранения РК", - добавили в компании.

Фонд медицинского страхования также просит всех сообщать о выявленных случаях, не оказанных по факту медицинских услуг по телефону 1406 или с помощью мобильного приложения Qoldau 24/7.





Ранее казахстанцы заметили, что в приложении Damumed появились визиты к докторам и анализы, которых пациент не совершал и не сдавал.

17 июля представители IT-компаний, занимающиеся разработкой медицинских информационных систем, на встрече с вице-министром здравоохранения Олжасом Абишевым заявили о лоббировании интересов DamuMed в некоторых регионах. 9 июля стало известно, что данные сотен тысяч пациентов сети "Даму Мед" попали в открытый доступ.

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