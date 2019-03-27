В Жамбылской области полностью отключено аналоговое телевещание

Тараз. 26 ноября. Kazakhstan Today - В рамках реализации проекта по переходу на цифровое эфирное телевещание, сегодня в Таразе прошла торжественная церемония отключения аналогового телевидения и подключение ЦЭТВ в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.





В мероприятии приняли участие начальник управления внутренней политики Жамбылской области Берик Курманкулов, председатель правления АО "Казтелерадио" Искандер Тажибеков и директор Жамбылской ОДРТ Максат Койшыбаев.





В своем выступлении Искандер Тажибеков отметил что отключение аналогового вещания в Жамбылской области - это очередной этап реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан". Также он рассказал о проделанной работе для обеспечения успешного перехода на ЦЭТВ в Жамбылской области.





В области полностью завершена реализация проекта по внедрению цифрового эфирного вещания. На сегодняшний день в регионе уже построены и модернизированы 43 радиотелевизионные станции с включением 44 цифровых передатчиков, что позволяет охватить 377 населенных пунктов, а это 99,8% населения области. Неохваченными цифровым эфирным вещанием в регионе остаются шесть населенных пунктов, но при этом качественное телевещание доступно для них. На сегодняшний день в указанных населенных пунктах зафиксировано 466 домохозяйств, каждое из которых подключено к национальному спутниковому телевещанию "OTAU TV", - сказал Искандер Тажибеков.





При поддержке акимата в области ведется активная работа по информированию населения. По словам руководителя управления внутренней политики Жамбылской области Берика Курманкулова, для уведомления жителей региона рекламные видео ролики по цифровому эфирному телевещанию транслируются по всем LED-дисплеям города Тараз. Организованы остановки с размещением рекламы о переходе на цифровое эфирное телевидение. По районам области размещены информационные билборды, и ведется активная работа по информированию населения через региональные СМИ. Также в ходе своего выступления он рассказал о работе с семьями, получающими адресную социальную помощь.





В области проведена большая работа по обеспечению цифровыми приемниками семей из социально уязвимых слоев населения. На сегодняшний день в Жамбылской области зарегистрировано 8975 семей, из них 6631 уже подключены к услугам ЦЭТВ. Оставшиеся 2344 семьи уже получили цифровые приемники и имеют возможность подключения к цифровому эфирному телевидению", - сказал Берик Курманкулов.





Ранее в Таразе транслировалось 10 телеканалов в аналоговом стандарте, а в крупных населенных пунктах ниже областного центра до пяти. После перехода на цифровое эфирное вещание количество транслируемых каналов увеличилось: в городе до 26, а в поселках - 11 телеканалов с отличным качеством изображения и звука, из них 2 телеканала - в HD качестве. Напомним, в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" планируется поэтапное отключение всех регионов страны от аналогового телевещания. Согласно данной программе к 2021 году Казахстан полностью откажется от аналогового вещания.





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