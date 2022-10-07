За месяц "Киберщит" Казахстана отразил около 20 млн атак

АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Министерство хаджа и умры объявило 26 сентября в Астане о запуске платформы Nusuk, которая предлагает всем паломникам и посетителям простой в использовании портал для планирования поездок в Мекку и Медину, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Эта электронная платформа призвана повысить удобство для мусульман, посещающих Королевство Саудовская Аравия со всего мира, и облегчить процедуры прибытия паломников для совершения умры (малого паломничества в Мекку).

Nusuk - это инициатива Pilgrim Experience Program (программа "Опыт паломника"), являющаяся частью стратегии Саудовской Аравии Vision-2030. Данная стратегия ставит задачу по упрощению процедуры паломничества и предоставления услуг всем иностранным туристам на высочайшем уровне.

Министр хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа отметил, что запуск платформы сделает поездки паломников в Саудовскую Аравию богаче и интереснее.

Мы рады познакомить вас с новой программой по предоставлению сервиса для паломников - таким образом мы хотим сделать их поездки богаче и интереснее. Мы разработали программу по упрощению процесса получения визы. И теперь граждане Казахстана смогут получить визу в электронном формате и даже уже по прибытии в Саудовскую Аравию. Теперь они смогут посетить обе святыни, а также любой город нашего государства", - сказал он в ходе представления платформы в столице Казахстана.

По его словам, платформа Nusuk является продолжением работы по улучшению качества услуг, предоставляемых паломникам, за счет использования новейших технологий.

В тот же день, 26 сентября, в Алматы председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы встретился с его превосходительством министром хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком бен Фаузаном бин Мухаммадом Аль-Рабиа. На встрече обсуждались вопросы качественной организации хаджа и умры. Наурызбай кажы Таганулы представил министру свои предложения по созданию благоприятных условий для казахстанских паломников.

В частности, верховный муфтий заострил внимание на таких вопросах, как фиксирование определенной стоимости услуги авиаперевозки паломников по выгодной для населения цене, предоставление скидки на стоимость проживания в гостинице, максимальное повышение качества обслуживания, оптимизирование системы оплаты и другие вопросы.

Министр отметил, что отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией развиваются очень динамично. По его словам, визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в июле текущего года в Саудовскую Аравию был очень плодотворным, с подписанием множества двусторонних соглашений.

Мы думаем, что в будущем эти соглашения придадут импульс развитию наших отношений", - сказал Тауфик бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа.





Еще одним свидетельством, что отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией являются очень тесными, министр назвал то, что он посетил нашу республику уже второй раз с момента назначения на свою должность.

Также доводом для тесных отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией является то, что граждане Казахстана могут совершить визит в Саудовскую Аравию, получив электронную визу через сайт или по прибытии в Саудовскую Аравию. Мы с правительством Республики Казахстан прорабатываем все эти вопросы, а также идут переговоры с саудовской авиакомпанией Flynas и в 2023 году уже будут новости в этом направлении", - сказал он.

Министр отметил, что казахстанцы могут получить электронную визу в течение нескольких минут. По его словам, электронную визу в Саудовскую Аравию могут получить не только мусульмане, но и представители других вероисповеданий. Меры по стимулированию иностранного туризма привели к тому, что количество туристов из Казахстана выросло и достигло с начала текущего года 36 тысяч человек.

Правительство его высочества короля Салмана придает большое внимание увеличению количества туристов со всего мира, чтобы они могли посетить два святых города нашего королевства - Мекку и Медину. Поэтому мы очень рады приветствовать всех мусульман, а также всех граждан Республики Казахстан, чтобы они приехали в наше королевство, посетили два святых города, а также другие города нашего королевства", - сказал Тауфик бен Фаузан бин Мухаммад Аль-Рабиа.

Отметим, что платформа Nusuk предоставляет информацию и широкий спектр услуг для паломников и посетителей, позволяя им совершать ритуалы умры с легкостью и комфортом. Она также повысит качество предоставляемых услуг и обогатит религиозный и культурный опыт посетителей в рамках достижения Саудовской Аравией целей Vision-2030.