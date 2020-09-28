Кто представит Казахстан на Детском Евровидении-2020

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Стало известно имя победителя Национального отбора на международный ежегодный песенный конкурс Junior Eurovision, передает Kazakhstan Today.

Каракат Башанова победила в национальном отборе международного конкурса Junior Eurovision-2020. Решение было принято по итогам голосования жюри и телезрителей. 12-летняя конкурсантка исполнила композицию Forever, во время которой члены жюри не смогли сдержать эмоций, сообщает "Хабар 24".

Каракат начала заниматься вокалом в 5 лет. Сейчас учится в музыкальной школе РССМШИ имени Куляш Байсеитовой.

Юная певица исполнила песню Forever, посвященную своему отцу. Композицию написал Хамит Шангалиев - автор песни Ержана Максима "Арманыннан калма", с которой тот выступал на прошлогоднем Детском Евровидении. Каракат победила по результатам голосования жюри и телезрителей. Теперь ей предстоит представлять Казахстан на международном гранд-финале, отмечается в сообщении агентства.

В финале национального отбора приняли участие 12 детей из разных уголков страны. Среди них - Сайполда Ислам (11 лет, Нур-Султан), Бурханова Адия (12 лет, Алматы), Жумажан Айдана (14 лет, Алматы), Манарбеккызы Акжибек (14 лет, Нур-Султан), Маким Жан (11 лет, Алматы), Мукитанова Айым (13 лет, Кокшетау), Газизкызы Камила (13 лет, Нур-Султан), Алтынбеккызы Сания (13 лет, Семей), Турсунова Махинур (14 лет, Алматы), Кусанова Нуршат (10 лет, Атырау), Тилеубек Айкерим (13 лет, Нур-Султан) и Башанова Каракат (12 лет, Алматинская область, село Рыскулов).

На гала-концерте конкурсанты выступили с авторскими песнями, написанными специально для них известными композиторами страны.

Претендентов выбирало жюри, в состав которого вошли директор ГКП "Казахконцерт" Женис Сейдуллаулы, директор телеканала "Хабар" Динара Бисембина, певец и композитор Кайрат Баекенов, саундпродюсер Димаша Кудайбергена Ерлан Бекчурин, декан Академии имени Жургенова и продюсер Багым Мухитденова, победители международных музыкальных конкурсов Жанар Дугалова, Амре, Dinaya и Мади Сыздыков.

Национальный отбор Детского Евровидения-2020 проходил в четыре этапа. В рамках первого этапа было принято 684 заявки со всех регионов Казахстана. На втором этапе члены жюри выбрали 30 сильнейших участников, из которых путем онлайн-голосования были отобраны 12 финалистов.

Финал Junior Eurovision пройдет 29 ноября в онлайн-формате. Соревноваться будут юные вокалисты в возрасте от 9 до 14 лет из 13 стран. Казахстан будет принимать участие в конкурсе в третий раз. Это стало возможным благодаря тому, что агентство "Хабар" является ассоциированным членом Европейского вещательного союза. В этом году проект поддержало Министерство культуры и спорта РК.

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