Ермекбаев приветствовал участников "АрМИ-2021" на полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области

ТАРАЗ. 25 АВГУСТА - Министр обороны РК генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев дал официальный старт Армейским международным играм на территории Республики Казахстан, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая перед участниками конкурсов, руководитель оборонного ведомства отметил, что масштаб проведения Армейских международных игр находится на одном уровне с крупнейшими мировыми первенствами, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Состязания в Армейских играх - это демонстрация точности и меткости в поражении целей, мастерство владения различными видами оружия, образцовой физической подготовки и выносливости, уверенные навыки в управлении военной техникой. Игры интересны еще и тем, что заставляют военнослужащих действовать на незнакомой местности, в условиях психоэмоционального напряжения", - подчеркнул министр обороны.

За семь лет количество стран-участников АрМИ выросло более чем в два раза: с 17 до 44 государств, увеличиваются и виды состязаний. Все этапы конкурсов максимально приближены к реалиям современного боя, требующим от конкурсантов выносливости, сноровки, точности и умелых действий в составе команды.

Отметив значимость "АрМИ" для повышения боевой выучки, генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев сказал:

Профессиональные военные знают: если военнослужащие уверенно и слаженно действуют во время учений или соревнований, то не менее 80% из них будут так же действовать и в боевой обстановке".

В этом году на территории 40-й военной базы в Жамбылской области пройдут 2 конкурса "АрМИ-2021" - состязания минометных расчетов "Мастера артиллерийского огня" и соревнования специалистов БПЛА "Соколиная охота". Казахстанские воины неизменно показывают высокие результаты в военных состязаниях, а в указанных конкурсах постоянно становились первыми.

На полигон "Матыбулак" для участия в Играх прибыли артиллеристы из 8 стран и расчеты беспилотных летательных аппаратов армий 4 государств. Представители 3 стран присутствуют на конкурсах в качестве наблюдателей.

Казахстан - государство с миролюбивой политикой. И только через подобные соревнования мы можем узнать сильные и слабые стороны боевой подготовки, чтобы в дальнейшем оттачивать мастерство и повышать ее эффективность. Это прогрессивный путь развития всего человечества. Когда военнослужащие соревнуются не на поле битвы, а в ходе спортивных состязаний. Но могу с уверенностью заявить, что армия Казахстана способна защитить суверенитет и безопасность страны. Для этого мы постоянно тренируемся, в том числе в ходе подготовки и проведения Армейских международных игр", - сказал в заключение генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

На территории Казахстана Армейские международные игры продлятся до 2 сентября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства