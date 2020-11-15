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В Нур-Султане ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 частично перевели на газ

14.11.2020 14041
Нур-Султан. 14 ноября. Kazakhstan Today - Перевод работы водогрейных котлов ТЭЦ на газ позволят значительно снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду. Об этом на своей рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня официально запустили работу котлов на газе. Для этого на протяжении нескольких месяцев проводили работы по замене оборудования, установке систем защиты, вентиляции и газового хозяйства", - написал Кульгинов в Instagram

 
По словам акима, работы по переводу оставшихся котлов на газ будут продолжены.
 

Перевод работы водогрейных котлов ТЭЦ на газ позволяет значительно снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду. Это угольная пыль, сера", - подчеркнул он.

 
Кроме того, ведется работа по переводу 19 социальных объектов с автономных котельных на газ (школы, детские сады, медучреждения). Также в жилых массивах на газ начали переводить дома частного сектора.
 

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