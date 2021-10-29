С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18"

БАЙКОНУР. 28 ОКТЯБРЯ - С Байконура выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с утвержденным российским графиком полетов на Международную космическую станцию сегодня, 28 октября 2021 года, в 03:00:32 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-18". Через 8 минут 48 секунд зафиксировано разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны", - сообщает Роскосмос.

Специалисты Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции (Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") приступили к управлению полетом. Согласно телеметрической информации, поступившей в Центральный информационный пункт Госкорпорации "Роскосмос", ракета в штатном режиме вывела российский корабль на целевую орбиту.

Автономный полет к Международной космической станции пройдет по стандартной двухсуточной схеме, а стыковка к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" российского сегмента запланирована на 30 октября 2021 года в 04:34 мск (±3 мин). Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и российских членов экипажа экспедиции МКС-66 — космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Новый корабль доставит около 1490 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности по российской программе, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й долговременной экспедиции, а также укладки для проведения следующий научных космических экспериментов: "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор". Кроме того, на его борту находится 560 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник" и 43 килограмма сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода.

В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве Госкорпорации "Роскосмос" с правительством Нижегородской области на эту ракету нанесена символика празднования этого события.