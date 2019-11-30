Система Orphus

В результате ДТП на трассе Актобе - Атырау - Астрахань пострадали 12 человек (ВИДЕО)

29.11.2019, 10:44 13663
В результате ДТП на трассе Актобе - Атырау - Астрахань пострадали 12 человек (ВИДЕО)
Атырау. 29 ноября. Kazakhstan Today - В результате ДТП на трассе Актобе - Атырау - Астрахань пострадали 12 человек, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", 28 ноября текущего года, около 23.30, на трассе Актобе - Атырау - Астрахань, вблизи поселка Манаш Исатайского района, произошло лобовое столкновение двух автомашин марки "Toyota Ipsum". 
 
"После аварии за медицинской помощью в Аккистаускую центральную больницу обратились 12 человек, по завершении осмотра врачей десятерых отпустили домой. Один в тяжелом состоянии, один человек остался под наблюдением медиков", - сообщили в нацкомпании. 
 
Как отметили в пресс-службе, ДТП произошло на 743-м километре, где идет реконструкция дорожного полотна. Согласно дислокации, все необходимые дорожные знаки установлены. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая