В результате ДТП на трассе Актобе - Атырау - Астрахань пострадали 12 человек (ВИДЕО)

Атырау. 29 ноября. Kazakhstan Today - В результате ДТП на трассе Актобе - Атырау - Астрахань пострадали 12 человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", 28 ноября текущего года, около 23.30, на трассе Актобе - Атырау - Астрахань, вблизи поселка Манаш Исатайского района, произошло лобовое столкновение двух автомашин марки "Toyota Ipsum".

"После аварии за медицинской помощью в Аккистаускую центральную больницу обратились 12 человек, по завершении осмотра врачей десятерых отпустили домой. Один в тяжелом состоянии, один человек остался под наблюдением медиков", - сообщили в нацкомпании.

Как отметили в пресс-службе, ДТП произошло на 743-м километре, где идет реконструкция дорожного полотна. Согласно дислокации, все необходимые дорожные знаки установлены.





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