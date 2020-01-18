В Нур-Султане из-за погоды отменили занятия в школах

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - В пятницу, 17 января, в Нур-Султане отменены занятия в школах для учеников начальной школы, передает Kazakhstan Today.

В управлении образования столицы сообщили, что 17 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города отменяются для учащихся 0-4 классов первой смены.





По данным РГП "Казгидромет", в Нур-Султане в пятницу ожидается снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, временами порывы 25 метров в секунду.





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