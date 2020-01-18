В пятницу на севере Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - В пятницу, 17 января на севере Казахстана ожидаются осадки, на северо-западе и востоке местами сильные, преимущественно в виде снега, передает Kazakhstan Today.

Ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на северную половину РК - ожидаются осадки, на северо-западе и на востоке местами сильные, преимущественно в виде снега. На южную половину РК будет оказывать влияние поле высокого давления - ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются метель, туман, гололед, порывистый ветер", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидаются метель, в Павлодарской области местами сильная, ветер 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, в Акмолинской и Павлодарской областях порывы 30 метров в секунду и более, местами гололед, в Костанайской области туман.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ожидаются ветер 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области порывы 30 метров в секунду и более, местами метель, гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду с метелью.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области - низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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