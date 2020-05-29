Проспект Аль-Фараби в Нур-Султане частично перекроют до 17 июня

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы Пушкина до улицы Байтурсынова, сообщает официальный сайт столичного акимата.
В этой связи с 28 мая по 17 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
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