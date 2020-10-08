Поезда из Нур-Султана в Алматы и Усть-Каменогорск будут курсировать ежедневно

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - В АО "Пассажирские перевозки" сообщили об увеличении периодичности курсирования некоторых пассажирских поездов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы компании, с 1-2 ноября поезд №4/3 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Алматы-2 будет курсировать ежедневно. По новому расписанию поезд отправится со станции Нур-Султан / Нурлы жол 1 ноября, со станции Алматы-2 - 2 ноября 2020 года.

Также с 1-2 ноября начнется ежедневное курсирование поезда №68/67 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Оскемен-1. Со станции Нур-Султан / Нурлы жол поезд отправится 1 ноября, из Усть-Каменогорска - 2 ноября 2020 года.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 105.

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