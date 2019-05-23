В Нур-Султане состоится первый чемпионат Казахстана по брейк-дансу (ВИДЕО)

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в рамках "Года молодежи" состоится первый официальный чемпионат Казахстана по брейк-дансу, передает Kazakhstan Today.

На чемпионате соберутся тысячи участников со всего Казахстана по всем возрастным категориям. Жюри чемпионата - звезды мирового брейк-данса. Победители поедут отстаивать честь Казахстана на Международном чемпионате во Франции.

Брейк-данс - легендарный вид уличного танцевального искусства. Международный олимпийский комитет признал его официальным видом спорта и принял на голосование для включения брейкинга в Олимпийские игры, который пройдет Париже 2024 году. Теперь одно из направлений культуры - хип-хоп - имеет официальный статус в мире.

Казахстанский брейк-данс за годы своего развития достиг больших успехов на мировых аренах и пользуется большой популярностью в мире. Сегодня Казахстанский брейкинг активно конкурирует с сильнейшими в мире и быстро набирает обороты.

Чемпионат Казахстана по брейкингу состоится 30 июня в конгресс-центре в Нур-Султане.

Организаторами мероприятия являются Федерация спортивного танца и Федерация хип-хоп Республики Казахстан при поддержке Министерства информации и общественного развития и Министерства культуры и спорта.





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