Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики будут сообщать о погоде в видео- и аудиопрогнозах, передает Kazakhstan Today.

С 1 июля 2019 года РГП "Казгидромет" переходит на новый формат предоставления информации о прогнозах погоды по Казахстану. Новый формат ежедневного предоставления видео-, аудиопрогноза погоды по Казахстану на предстоящие сутки (продолжительностью около 1 минуты) с использованием космических снимков и численных методов прогнозирования погоды будет размещен на официальном сайте и в социальных сетях - Instagram, VKontakte, Facebook "Казгидромета" на казахском и русском языках. Ежедневные прогнозы на предстоящие сутки будут выпускаться до 19.00", - сообщила пресс-служба учреждения.

Основной целью нового формата предоставления прогноза погоды является информирование населения о том, какая погода ожидает завтра, стоит ли одеться теплее, взять ли зонтик или, наоборот, приготовиться к жаркой погоде.

Синоптики "Казгидромета" также будут заблаговременно, в формате видео и аудио, информировать об опасных и стихийных явлениях погоды (обильных осадках, усилении ветра, грозе, шквале, метели, пыльных бурях, заморозках, туманах, граде, резком понижении/повышении температуры) для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан Казахстана.

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