В Нур-Султане восемь детей отравились в частном центре развития

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане восемь дошкольников отравились в частном центре развития, передает Kazakhstan Today.

"В больницу дети попали с кишечной инфекцией. Чиновники утверждают: учреждение работало без разрешительных документов. Сами же сотрудники центра вины не признают", - сообщает телеканал КТК .

В центре, расположенном в двухэтажном коттедже, детей готовили к школе. Правда, делали это незаконно, утверждают чиновники. Сейчас все пострадавшие, младшему из которых всего 3 года, уже выписаны. Санитарные врачи проводят проверку, результаты пообещали обнародовать через два дня.

В случае, если вина центра подтвердится, владельцам грозит штраф с возможным приостановлением деятельности.

Сейчас приказ издали, комиссия есть, проверку проводим. Привлекли также представительство департамента охраны общественного здоровья. По итогам уже будем принимать меры. Частные дошкольные организации работают по отдельному Предпринимательскому кодексу", - сообщил Ануар Жангозин, руководитель управления образования Нур-Султана.





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