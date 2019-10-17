Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской и Алматинской областях синоптики прогнозируют сильные осадки, на реках ожидаются подъемы уровней воды, передает Kazakhstan Today.

"В период с 17 о 19 октября 2019 года в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы в связи с прогнозом осадков, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 17 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются местами сильные осадки (преимущественно дождь) туман, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Семее ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Кроме того, 17-18 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем 18 октября порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 17-18 октября ожидается ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. 18 октября ожидается гололед.

17 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидается ветер северо-западный, порывы 18 метров в секунду.

17 октября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 17 октября сохраняется ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

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