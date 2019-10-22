Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане пьяный мужчина застрелил жену и ранил ребенка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в столичном департаменте полиции, 20 октября, в 22.19, в Центр оперативного управления поступило сообщение по факту огнестрельного ранения 55-летней жительницы столицы и 5-летнего ребенка.

"На фоне семейного конфликта 59-летний муж женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в нее и ранил своего сына от другого брака. Женщина скончалась от полученного огнестрельного дробового ранения, ребенок доставлен в больницу. По данному факту начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

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